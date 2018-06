Kitap ile Sohbet İzmir İlk Sezonunu Tamamladı

Daha dün gibi Kitap ile Sohbet İzmir’in planlarını yapmamız, kitaplarını seçmemiz… Kitapdaşlarımız kimler olacak, nasıl bir ekip ortaya çıkacak, neler yaşayacağız, nasıl hissedeceğiz… soruları ile dolu heyecanlı günlerimiz dün gibi… Evet, 5 Ekim 2017’de başladığımız Kitap ile Sohbet İzmir etkinliğimiz geçtiğimiz hafta ilk sezonunu tamamladı. Tam 33 buluşma yaptık. Bu 33 buluşmada neler yapmadık ki…

Her hafta perşembe günleri bir araya geldik. Çayımızı yudumlayıp tarihi fırından aldığımız çıtır çıtır gevreğimizi yerken biraz muhabbet ettik, saatlerimiz 11.00’i gösterdiğinde ise tüm dikkatimizi açılış şiirimize verdik. Her Kitap ile Sohbet’e bir şiirle başladık ve her birini bir şiirle kapattık. Şiir okumayı sevmeyen dostlar vardı aramızda ya da çok ilgi duymayan… Her hafta yeni bir şair, başka bir şiir derken çok kısa bir zamanda kitapdaşlarımızdan şiirler gelmeye başladı masamıza. Artık şiire karşı herkes artık daha duyarlıydı, daha çok okumak, daha çok anlamak istiyordu. En önemlisi şiirden keyif almaya başlamıştı herkes.

Bu sene sohbetimize tam 16 kitabı konuk ettik. Hangileri miydi o kitaplar?

Sufle – Aslı Perker

Tante Rosa – Sevgi Soysal

Sur ve Gölge – Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Dönüşüm – Franz Kafka

Ay Hırsızı – Sunay Akın

Kariyerim Gelecek – Yasemin Sungur

Cehenneme Övgü – Gündüz Vassaf

Lizbon’a Gece Treni – Pascal Mercier

Aylak Adam – Yusuf Atılgan

Sırça Fanus – Sylvia Plath

Ermiş – Halil Cibran

Yüzbaşının Kızı – Aleksandr s. Puşkin

Tatlı Rüyalar – Alper Canıgüz

Martı Jonathan Livingstone – Richard Bach

Son 11 – Ferhat Uludere

Fosforlu Cevriye – Suat Derviş

Bu kitapları okurken Kariyerim Gelecek ve Son 11’i yazarlarıyla birlikte konuşma ve tartışma fırsatı yakaladık. Kitap ile Sohbet fikrinin ve etkinliğinin yaratıcısı Yasemin Sungur ve Son 11’in yazarı Ferhat Uludere’yi ağırladık.

Edebiyatımızın genç yazarları listemizde olduğu gibi yakın dönemden yazarlarımızı da okuma ve o dönemleri tartışma imkânı bulduk. Farklı dünya edebiyatlarını tanıdık. Dünya tarihine dair sohbetler ettik.

Yazarların hayat hikâyeleri, eserlerini verdikleri dönem, diğer eserleri ve okuduğumuz eserde vermek istedikleri üzerine tartıştık. Bazen okurken beğenilmeyen kitapların bu bağlamda incelendiğinde aslında farklı yorumlanabileceğini gördük. Bazı kitapları okuma serüveninde herkesin aynı yerlerde zorlanması ve birlikte o engellerin aşıldığının görülmesi de ayrı keyifliydi.

Birbirimizden de çok şey öğrendik. Sohbet lideri olarak her hafta ayrı bir hazırlıkla kitapdaşlarımın karşısına çıkmama rağmen farklı bakış açılarını görmek, yeni çağrışımlarla başka konulara dönmek, herkesin açıklık ve mütevazılıkla ortaya koyduğu bilgi ve deneyimlerle zenginleşmek de harikaydı.

Bibliyoterapi ise işin vazgeçilmez ve en samimi kısımlarından biriydi. Kitap satırlarındaki hikâyeleri aldık, kendi hayatlarımızla yoğurduk, bazen kendimize zor sorular sorduk, bir baktık kahkahalarla gülüyoruz, bir baktık gözlerimiz dolmuş, birbirimizin hüznüne ortak oluyoruz.

Biz çok güzel bir sezon geçirdik, çok iyi bir ekip olduk. Şimdi yeni kitap listemizi de hazırlamışken heyecanla yeni sezonu bekliyoruz. Tüm dostlarıma harika bir yaz tatili diliyorum. Tatil ödevimiz Oblomov ve Bir Gün Tek Başına… Böylece uzun metinleri de rutinimiz içinde tartışabileceğiz.

Yeni sezonda her Perşembe 11.00-13.00 arasında Alsancak’ta Yakın Kitabevi’nde, 15.00-17.00 arasında Bornova’da Yazı Çizi Çeki Atölyesi’nde buluşacağız.

Hangi kitapları mı okuyacağız?

Paramparça, Melike İlgün, Alfa Yayınları

Hakkâri’de Bir Mevsim, Ferit Edgü, Sel Yayıncılık

Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, Ayrıntı Yayınları

Gölgesizler, Hasan Ali Toptaş, Everest Yayınları

Oblomov, Gonçarov, İş Bankası Kültür Yayınları

Doppler, Erlend Loe, YKY Yayınları

Nam-ı Diğer Grace, Margaret Atwood, Doğan Kitap

Gerçek Hayat, Oylum Yılmaz, İletişim Yayınları

Hüyükteki Nar Ağacı, Yaşar Kemal, YKY Yayınları

Açlık, Knut Hamsun, Varlık Yayınları

Dokunmadan, Nermin Yıldırım, Hep Kitap

Merhamet, Stefan Zweig, Yordam Kitap

Durmadan Leyla, Aslı Tohumcu, İletişim Yayınları

Beni Asla Bırakma, Kazuo Ishiguro, YKY Yayınları

Merhume, Murat Uyurkulak, April Yayıncılık

Murtaza, Orhan Kemal, Everest Yayınları

Aramıza katılmak isterseniz bize ulaşın!