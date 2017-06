Kitap ile Sohbet 9. Sezon ve Anlar

| tarafından

Bugün 305. toplantıyla dokuzuncu sezonu bitirdik Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet‘de.



Ayrılık olmadan kavuşmak olmak deriz konuşurken. Kavuşmanın hayali bile ayrılığı katlanır kılar. Hepimizin kalbinde aynı duygu vardı bugün; yeni sezonda kitapdaşımız Oktay’a kavuşmak. Çok sevdiğimiz Oktay bizimle olamadı bir aydır. İstem dışı bu ayrılığın hüznü ile bir dönemi daha bitirmenin mutluluğu kol kola girdi bugün. Devre arkadaşımla konuşmuştuk geçen dönem, madalya takacaktık biz de seneye. Zamanı geldi, madalyalar hazırdı, hepimiz oradaydık ama O yoktu. İnanıyorum ki; sevgimiz ve enerjimiz O’na ulaşıyor.

“Kavuşma gününü bekliyoruz Oktay, tercihini bizden yana kullan lütfen. Yeni dönemde madalyanı coşkulu bir kutlamayla takalım boynuna, roman mutlu sonla bitsin.”

Kitaplarıyla, yazar sohbetleri ve gezileriyle iz bırakan bir sezon oldu yine. Her sezonun sonunda aynı cümleleri kurmuyor muyuz? Demek ki anlardan oluşan hayatımızda yine çok özel anıları biriktirdik. Yanımızda oturan, karşımızda görmeye alıştığımız arkadaşımızın varlığı her an için çok değerli. Bir gün gelemeyeceğimi, gelsem de birinizi bulamayacağımı hiç düşünmedim. Ulaşmanın bu kadar zor olacağını hiç hayal etmedim. Bir tebessüm, bir selam, bir kaç sözcük belki; var olduğunu bilmek, yeterli…

Sezonlar boyunca gidiş gelişler çok oldu. Duygularıyla da var olanlar, sadece o masanın etrafındaki yerini almakla kalmadı, hayatlarına da dokundu arkadaşlarının. Birbirimizi tanımaya uzanan o yolculukta, kitap sayfalarından bize uzandı sözcükler. Kitap tutkusuyla başlayan arkadaşlıklar, dostluğa evrildi. Anlamaya, çözümlemeye, iletişim kurmaya çalıştık birbirimizle. Her birimiz farklı bir yönüyle tamamladı bütünü. Sevinçlerin coşkusunu, acıların kederini hissettik. Güzellikleri başkalarına da ulaştırmak için ortak projeler oluşturduk. Emeği ve hazzı birlikte paylaştık. Kısacası bizimki hayatın paylaşımı.

Onuncu yıla girerken kalemimden grubumuzun duygusal bütünlüğü döküldü. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kulağımız gelecek iyi bir haberde, yazılacak olumlu bir gelişmede. Umutluyuz; biz kimseden vazgeçmeyiz, bir çözüm olacağına inanırız her zaman.

Kutlamanın tüm detayları özenle düşünülmüş ve emekle hazırlanmıştı sevgili Yasemin Sungur ve komite arkadaşlarım tarafından. Kırmızı kurdelalar, belgeler, biz kıdemlilere madalyalar ve Sunay Akın imzalı kitaplar, bereket sofrası, hediyeler… En güzel hediyemiz “Kitap Kahramanları Canlanıyor” kitabımız oldu. Artık bizimde bir kitabımız var. Otuz sekiz edebiyat eserinden kahramanların canlandırıldığı ve analiz edildiği “nadir” bir kitap. Anlatılmaz, okunması gerek.

Sevgili Arzu Savaş “zihin haritaları” metotu ile okuduğumuz kitapları değerlendirmede iz bırakıcı pratik yolu anlattı ve etkinlik ile örnekledi bizlere.

Artık grubumuzun bir üyesi kabul ettiğimiz sevgili yazarımız Hasan Saraç yalnız bırakmadı bizleri. Sohbeti ile katıldı aramıza. Oyuncak Müzesi çalışanları her zamanki güler yüz ve titizlilikle koşturdular her şeyi mükemmel kılmak için.

Sevgili Taner Atilla Berk yine fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi bu anları.

Her birine tüm arkadaşlarım adına gönül dolusu teşekkürler, ellerine emeklerine sağlık.

Sevgili Yasemin Sungur; enerjisi ve coşkusuyla, dokuz sezonu yaşamanın mutluluğuna bizleri de ortak etti. Gelecek yılların, yeni projelerin heyecanıyla sarmaladı hepimizi. Daha okuyacak çok kitabımız, gerçekleşecek hayallerimiz var derken hepimizin ortak hedeflerini de belirlemişti. Tüm hissettirdikleri, emeği ve dostluğu için teşekkür ederim.

Bol okumalı, güzelliklerin paylaşıldığı bir yaz diliyorum tüm arkadaşlarıma. Hayat sizlerle güzel.

Bu Salı günü mutluluğun fotoğrafını çizdik. Ama buruk bir mutluluk vardı havada.

Sevgiyle, umutla kalın…

İlknur Kayhan Karapolat

