Kitap ile Sohbet 300. Haftasını Kutladı

Tam üç yüz hafta, dile kolay, #yaseminsungurlakitapilesohbet devam ediyor.

Bir hayal ile başlayan bu yolculuk kararlılığın, disiplinin ve ortak hayalleri paylaşmanın sonucu ulaştı bugüne.

Ülkemizde hobiler arasında sayılan kitap okuma alışkanlığı, bir amaç olmuştur grubumuz için. Boş zamanları doldurmak için değil; dünyaya bakış açımızı zenginleştirmek, algımızı farklılaştırmak, toplumsal bilincimizi geliştirmek için okuruz bizler.

Seçtiğimiz kitaplar ile Türk ve dünya edebiyatında iz bırakmış yazarların penceresinden dönemlerini, yaşamlarını, olaylara bakışlarını irdelerken hem bilgilenir hem de edebiyatın hayaller dünyasında dolaşırız. Tek bir cümle bile her birimizde farklı algılar yaratır. Çünkü kendi hayatlarımızın süzgecinde kalanlarla bakarız olaylara. Bizler sohbet ederken her kitapdaşın görüşünü saygıyla dinler, değerlendirir ve kendi payımıza çıkarımlar yaparız. Bu müthiş bir zenginleşmedir. Bir kitap için onlarca farklı yoruma ulaşmak…

Üç yüz hafta boyunca kitaplarda birleşen yollar hayatın bütün alanlarına aktı. Birbirimizi dinlemenin, anlamanın ve sonucunda sevmenin keyfini, yaşamı paylaşarak çıkardık. Kitap izinde yapılan geziler, paneller, yazarlar ile sohbetler, sosyal sorumluluk projeleri bizleri kitap dışında da ortak hedeflere yöneltti.

Bu oluşumun hayalcisi, mimarı, her koşulda masanın başında bizleri bekleyen Yasemin Sungur için bugün haklı bir gurur günüdür. Bizleri bir araya getirerek, okuma tutkusunu, yaşam deneyimlerini ve mesleki bilgilerini bizlerle paylaşarak, aktif katılımı sağlayarak gurubun dinamiğini oluşturmuş, enerjisi ve coşkusu bizleri de sarmıştır. Ortak hayaller peşinde, hedefe ulaşmanın yolunu açmıştır bizlere. Kendisini kutlarım.

Her kitapdaş, kitaplar etrafında başlayan yolculuğu özenle, sevgiyle, saygıyla bu günlere taşımıştır. #300hafta boyunca okunan her kitabı, yapılan her etkinliği coşkuyla sahiplenmiş, #kitapilesohbet i hayatının bir parçası haline getirmiştir. Tüm sorunlarını dışarıda bırakarak oturmuştur o masaya. Her salı günü özlemle kavuşma günü olmuştur. Bir üyesi olduğum kitapdaşlarım için de bugün haklı bir gurur günüdür. Hepimizi kutlarım.

Biz, kitapdaşlar, her salı günü İstanbul’un dört bir köşesinden hareket ederiz. Bütün yollar Oyuncak Müzesi’ne akar o gün. Kitapların hayal dünyasına dalmak için, oyuncakların masal dünyasına gireriz önce. Bu kapıları bize açan, verdiği cesaret ve umutla her zaman yanımızda olan, Sunay Akın’ı, bizlere gösterdikleri sıcak ev sahipliği için, bugünümüzü hazırladıkları sertifikalar ile ölümsüz kılan #OyuncakMüzesi üyelerini, kutlarım.

Bu önemli günümüzde coşkumuzu paylaşan, romanı Nü Peride ile sohbetimize katılan, yorulmadan sertifikalarımızı dağıtan, kitaplarımızı imzalayan Hakan Akdoğan‘a ayrıca teşekkür ederken, öyküsüyle bizi çok etkileyen, kurgusuyla, karakter tanımlamalarıyla, psikolojik tahlilleriyle büyük bir ustalık taşıyan romanını edebiyatımıza kazandırdığı için kutlarım.

Tarihimizden seçkiler ile hazırladığı harika belgesel için sevgili Didem Yesim Pektok‘u kutlarım. https://www.youtube.com/watch?v=_0zfFEtwZF0&feature=youtu.be

Sohbetlerimizin ayrılmaz üyesi, anılarımızı belgeleyen Taner Atilla Berk‘i; vizörden doğru açıyı yakalama çabaları ve harika kareleri için kutlarım.

Bütün bu duyguları bana hissettiren, dostluk ve sevgiyle kucaklayan, bugüne ulaşmamızı sağlayan, emek veren sevgili Yasemin Sungur ve siz arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

İlknur Kayhan Karapolat