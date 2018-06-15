Kitap İle Sohbet 10 Yaşında

Hani çocukluk yıllarımızda sonbahar mevsimi ile okulların açılışını heyecan ile kutladığımız anılarımız vardır ya “Kitap ile Sohbet” te bizleri o muhteşem anlara götürür. Ekim ayının gelmesi ile birlikte okul yolunu tutan çocuklar gibi İstanbul Oyuncak Müzesine “Kitap ile Sohbet” e gitmek için heyecanlanıp coşarız.

Kitaplarımızı renkli kalemlerimizi alıp müzenin büyülü kurşun asker kapısından girip, tahta merdivenlerden aşağıya doğru inerken bizleri simit kokusu, demli çay bardaklarının şıkırtıları karşılar. Bu yıl daha bir anlamlıydı çünkü 10 yıldır Kitaplarla, gezilerle, dostluklarla, hüzünlerle ve sevgiyle geçirdik. Bazen okuduğumuz kitaplar bizi hayata bağladı bazen de kitapların arasında yaşamın anlamını sorguladık.

Yasemin Sungur önderliğinde 10 yıl önce başlayan bu kitap okuma serüveni, yıllar geçtikçe büyüdü, çoğaldı ve şimdiki “Kitap ile Sohbet” lezzetine dönüştü. Onun kahkahaları ile tatlanan sohbetler, kitaplarla hayatın kıvamını buldu. Çünkü kitapları bizlere sadece okutmuyor aynı zamanda kitabın içindeki kahramanları ve olayları nasıl yorumlayacağımızı öğretiyordu. Kitapları seçerken yazarlarından, çevirmenlerine ve yayınevlerine kadar incelettirerek analiz etmemizi sağladı. 10 yıl boyunca hangi kitapları okumadık ki.

Emre Caner’in – Kaplumbağa Terbiyecisi kitabıyla Osman Hamdi Bey’in hayatına süzüldük ve resimlerinin arkasındaki hiç bilmediğimiz gizemi öğrendik.

Latife Tekin- Sevgili Arsız Ölüm kitabını “Yazar ile Sohbet” etkinliğinde ağırladık. Yazarın ilk yazdığı kitabını okurken geçmiş dönemdeki yaşantılara tanıklık ettik. 22 yaşında yazdığı kitabın hikayesini dinlemek için linki tıklayabilirsiniz.

Mine Söğüt’ün – Deli Kadın Hikayeleri kitabında farklı farklı kadın öykülerinde kendimizi bulduk. Öfkelendik, güldük ve çokça düşündük… İçindeki şiirleri ruhumuzla dinledik.

Size bir sır vereyim.

Hep aynı kadın ölecek.

Hep aynı kadın doğuracak.

Hep aynı kadın kaçacak.

Her şey biridir.

Her şey birdir.

Her şey birdir.

O kadın… o aynı kadın … külliyen delidir.

Ursula K. Le Guin – Mülksüzler kitabıyla bambaşka bir evren olan Urras ve Anarres gittik. Bilim kurgu tadında olan kelimelerin içinde kaybolduk. Hiç bir şeye sahip olmamanın özgürlük olduğunu ve sahip olduğumuz tek şeyin ne olduğumuz ve neyi verdiğimiz olduğunu anladık.

Ayşe Sarısayın-“Çok Şey Yarım Hala” kitabında babası Behçet Necatigil’in naif ve özgün yaşantısına konuk olduk. Mühendis, Yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın ile yaptığımız “Yazar ile Sohbet” te şair Behçet Necatigil’in yaşamındaki acıları, zorlukları, baba sevgisini ve Türk edebiyatının bir şair kaleminden yansımalarını dinledik.

Bu Kuyruklar yüzünden benim bunca kaybım

Mesela

Hem bazı kayıplar bir bakıma kazançtır

Nitekim kuyruklarda ben hava aldım

Ya başka alanlarda

Acaba.

Behçet Necatigil, Kuyruk şiirinde şairin kayınvalidesi için girdiği peynir kuyruğundan sonra hastalanıp yatağa düştüğünü ve sonrasında bu güzel şiiri yazdığını öğrendik. Sohbetten kısa videoları izlemek için linki tıklayın.

Victor E. Frankl – İnsanın Anlam Arayışı kitabında yaşamımızda ki anlam arayışını nasıl bulacağımızı okuduk. Yazar, Logoterapiye göre insanın anlam arayışının üç farklı yoldan keşfedildiğini dile getiriyor. 1. Bir eser yaratarak ya da bir iş yaparak; 2. Bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek ; 3. Kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek.

Tuluğhan Tekelioğlu-Yapabilirsin kitabında “Kadın varsa İmkansız yoktur!” sloganı ile birbirimize güç verdik. Türkiye’nin farklı yerlerindeki kadın hikayelerini okuduk. Kadınlarımızın cesaretlerine tanık olduk yaşama üreterek nasıl katkıda bulunduklarını gördük. “Yapabilirsin” kelimesinin ne kadar sihirli ve enerji veren bir şey olduğunu yaşam hikayelerini okudukça bulduk. Bu güzel sohbeti izlemek için linke tıklayın.

Engin Geçtan- Hayat kitabında kendi hayatlarımıza yelken açtık. Bir kitabın ayna etkisini okuyarak ve sohbet ederek gördük. Hayatlarımızdaki farklılıkların bizi birleştirdiğini fark ettik.

Zafer Algöz – Haşır Dı Bilekbord & Can Yılmaz- Yap bi Babalık kitaplarını “Yazar ile Sohbet” etkinliğinde daha iyi tanıdık. Oyuncu ve yazar dünyalarına kitaplar ile kucak açtık. Sohbette anılarını dinlerken kahkahalarımızı tutamadık J Sizlerde kahkahalı sohbeti izlemek için linke tıklayınız.

Kitap ile Sohbet, Hayatımıza Yasemin Sungur ile bir girdi ve o günden sonra da hiç çıkmadı. Kitapların engin ve özgür dünyasında hepimiz birbirimizi kucakladık. Yaşama daha olumlu açıdan bakabilmeyi öğrendik. Her geçen yıllar içinde tazelendik ve yenilendik. 10 yılımızı yine kitaplarla yine dost kucaklaşmalarla ve en önemlisi var olanları paylaşarak kutladık.

Kitapların dünyasında bir “Kitap ile Sohbet” esintisini kanatlarımızın altına aldık, uçtuk uçtuk özgürleştik. Martı Jonathan’dan ilham aldık, Martı Kitap Kulübü olduk. Hadi sizde bize katılın. Kitapların kanatlarını bedeninizde ruhunuzda hissedin. Herşey kitap ile başladı ve bambaşka bir dünyaya dönüştü. Katılmak için yazın bize…

Anlamak için Kitap ile Sohbet’in dünyasını yaşamak gerekiyor. Aşağıdaki fotoğrafda görünen yaşamımdaki en değerli madalyonumu değerli öğretmenim, sırdaşım ve arkadaşım olan Yasemin Sungur’ dan aldım.

Zeliha Dağhan #kitapdaş

Kitap ile Sohbet Etkinliği, Martı Kitap Kulübü 10 Yıllık Üyesi