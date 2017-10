Kazuo Ishiguro Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı

Ishiguro ödülle ilgili “Bu muazzam bir onur çünkü yaşamış en büyük yazarların ayak izlerini takip ediyorum demek. Harika bir övgü” dedi. Ishiguro “Dünya şu anda çok belirsiz umarım tüm Nobel ödülleri bu dönemde pozitif bir güç olur” diye konuştu.

Yazarın 8 kitabı 40 ayrı dile çevrildi.

İsveç’teki Nobel Akademisi Ishiguro hakkında “dünyayla bağların aldatıcılığının altındaki boşluğu ortaya çıkaran büyük duygusal gücü bulunan romanlar yazan yazar” ifadesini kullandı.

Ishiguro, Nobel ile birlikte 1.1 milyon dolar tutarında para ödülünü de alacak.

8 Kasım 1954’te Japonya’nın Nagasaki kentinde dünyaya gelen Ishiguro, 5 yaşındayken ailesiyle İngiltere’ye göç etti.

Ishiguro 1978 yılında Kent Üniversitesi’nden mezun oldu ve East Anglia Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık üzerine yüksek lisans yaptı.

İngilizce edebiyat dünyasının çok sevilen yazarları arasında bulunan Ishiguro, 4 kez saygın edebiyat ödülü Man Booker Prize’a aday gösterildi. 1989 yılında ise “The Remains of the Day” (Günden Kalanlar) romanıyla Man Booker Prize ödülüne layık görüldü.

Yazarın 2005 yılında basılan Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) isimli kitabı 2010 yılında aynı isimle sinemaya uyarlanmıştı.Ishiguro’nun 2005’te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınmıştı.

Ishiguro son kitabı “The Buried Giant” haricinde romanlarını birinci tekil şahısla yazıyor ve eserlerinde sıklıkla kahramanlarının başarısızlıklarına yer veriyor. Ishiguro’nun kitapları net bir çözümlemeyle bitmiyor. Yazarın karakterlerinin yüzleştiği meseleler geçmişte kalıyor ve genellikle de çözüme ulaşmıyor.

Etkilendiği yazarlar Dostoyevsky ve Proust

Kazuo Ishiguro etkilendiği yazarlar arasında Fyodor Dostoyevsky ve Marcel Proust’u sayıyor.

Ishiguro; Salman Ruşdi, Jane Austen ve Henry James gibi yazarlarla kıyaslanıyor.

Yazarın A Pale View Of Hills (Uzak Tepeler), An Artist of the Floating World, The Remains of the Day, The Unconsoled, When We Were Orophans, Never Let me Go, Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall ve Buried Giant isimli 8 kitabı bulunuyor.

Ishiguro 1989 yılında BOMB dergisine verdiği röportajda kendini İngiliz mi yoksa Japon mu hissettiği sorusuna “İnsanlar üçte iki bir şey, gerisi başka bir şey değil. Mizaç, kişilik ve bakış açısı böyle bölünmüyor. Bunlar net biçimde ayrılmıyor. Sonuçta garip homojen bir karışım oluyorsunuz. Kültürel ve ırksal olarak karışık insanlar bu yüzyılın sonunda daha yaygın olacak. Dünya bu yöne gidiyor” demişti.

YAZARIN BİLİNEN DİĞER ROMANLARI

The Remains of the Day (1989) – (Günden Kalanlar)

A Pale View of Hills (1982) – (Uzak Tepeler)

An Artist of the Floating World (1986) – (Değişen Dünyada Bir Sanatçı)

The Unconsoled (1995) – (Avunamayanlar)

When We Were Orphans – (2000) (Çocukluğumu Ararken)

Never Let Me Go (2005) – (Beni Asla Bırakma)

The Buried Giant (2015) – (Gömülü Dev)

SENARYOLARI

A Profile of Arthur J. Mason (Channel 4 için çekilen televizyon dizisi)

The Gourmet (BBC için çekilen televizyon dizisi)

The Saddest Music in the World (2003)

The White Countess (2005)

