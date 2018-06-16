Karamelli Milföy Tarifi

Bu tarife ilham veren The Chef – Comme un Chef filmi için tıklayınız.

Beatrice, önceki işlerinde dikiş tutturamaması nedeniyle sevgilisi Jacky’e bir türlü güvenemez. Şef Alexandre Lagarde’den iş teklifi almasıyla hayalleri gerçek olan Jacky, bu gerçeği sevgilisine açıklayamaz. Çünkü Beatrice onu bir huzurevinde sözleşmeli badanacı olarak bilir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, Beatrice gerçeği tatsız bir tesadüf sonucu öğrenir.

Jacky, ailesinin yanına taşınan sevgilisine kendini affettirmek ve evlenme teklif etmek üzere Nevers’e hareket eder. Her zaman gittikleri restoranda Beatrice’e elinde en sevdiği tatlı tabağıyla yaklaşmak ister. O da karamelli milföydür.

Malzemeler (5 pasta):

1 lt süt

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay kaşığı karbonat

3-4 damla vanilya ekstresi

10 kare hazır milföy hamuru

üzeri için

Pudra şekeri

Karamel sosu

Yapılışı:

Öncelikle süt karamelini (dulce de leche) yapmak için sütü ve şekeri derin bir kaba alın. Kimi zaman taşmaya yakın kabarıklıkta olacağı için bu önemli bir ayrıntı. Orta ateş üstünde karıştırın. Şeker eridiğinde karbonat ve vanilya ekstresini ekleyin. Kısığa yakın ateş üstünde yaklaşık olarak her 5 dakikada bir karıştırın. Sütün rengi hafif kırılmaya, sararmaya başladığında kıvamı da ağırlaşacaktır. Bu aşamadan itibaren dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Bozadan biraz koyu hale geldiğinde ocaktan alın. Cam kap içinde soğumaya bırakın. Soğuduğunda yoğun şeker tadı azalacak ve kıvamı da daha koyu olacak.

Fırını 200 derecede ısınmaya alın. Milföy parçalarını oda ısısında 10 dakika kadar bekletin. Her birini eşit olarak ortadan ikiye bölün. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. Üzerlerine yine pişirme kağıdı örtün. Tepsinin üstüne ikinci tepsiyi koyup fırında pişmeye alın. Bu yöntemle kabarmayan, ancak pişip kızaran milföy parçalarınız olacak. Yaklaşık 25-30 dakikada kızaracaklar. Bununla birlikte 20. dakikada kontrol etmekte fayda var.

Milföyleri soğumaya alın. Pastanelerdeki milföy pastalar gibi görünüm almasını istiyorsanız kenarlarını çok ince keserek katlarının ortaya çıkmasını sağlayın. Her pasta için 4 milföy parçası kullanın. Aralara süt karameli sürün. En üste çay süzgeci yardımıyla pudra şekeri serpin. Arzu ederseniz karamel sosunu üstünde zikzak şeklinde gezdirerek süsleyin.

Aylin Türkşen Aysel