Kadınım, Hepsi Bu
Sevgi Çağal’ın “Kadınım, Hepsi Bu ” adlı sergisi
19 Nisan- 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında
Galeri Selvin’de gezilebilir.
“Kadınım, hepsi bu…”
Eserlerim beni yansıtır, kadın hallerimi-
Kendi içsel yolculuğumu, duygularımı yansıtır.
Hepsinde ben varım:
çocuğum; aşığım; anneyim; melankoliğim…
Bir de varoluşla ilgili meselemi simgeleyen kargalarım var…
Hepsi bu.
SEVGİ ÇAĞAL
“Kadınım hepsi bu”
Heykel Sergisi
19 Nisan- 10 Mayıs 2017
GALERİ SELVİN
Arnavutköy Dere Sok. No:3 Arnavutköy Beşiktaş İstanbul
Tel: 212.263 74 81
*Galerilerimiz Pazar günleri hariç 11:00 – 18:00 saatleri arasında açıktır.