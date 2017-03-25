Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir.
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Kadınım, Hepsi Bu

25 Mart 2017 yayınlandı | Martı Dergisi tarafından

Sevgi Çağal’ın “Kadınım, Hepsi Bu ” adlı sergisi

19 Nisan- 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında

Galeri Selvin’de gezilebilir.

“Kadınım, hepsi bu…”

Eserlerim beni yansıtır, kadın hallerimi-

Kendi içsel yolculuğumu, duygularımı yansıtır.

Hepsinde ben varım:

çocuğum; aşığım; anneyim; melankoliğim…

Bir de varoluşla ilgili meselemi simgeleyen kargalarım var…

Hepsi bu.

yalnızmelankoliyük

 

SEVGİ ÇAĞAL

“Kadınım hepsi bu”

Heykel Sergisi

19 Nisan- 10 Mayıs 2017

GALERİ SELVİN   

Arnavutköy Dere Sok.  No:3  Arnavutköy Beşiktaş İstanbul

Tel: 212.263 74 81

*Galerilerimiz Pazar günleri hariç 11:00 – 18:00 saatleri arasında açıktır.

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