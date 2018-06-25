İstanbul Oyuncak Müzesi Temmuz Ayı Etkinlik ve Eğitimleri

Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar

Müzikli Oyunlar ve Ritim Atölyesi

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde neşeli notalar çocukların ritimleriyle havada uçuşacak… Marakas, ritim çubukları, tefler ve bedenimiz bize ritim duygusuyla eğlenceli anlar yaşatırken, gitar eşliğinde şarkılar söyleyecek ve danslar edeceğiz.

Yaklaşık 45 dakika sürecek ritim atölyesine katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Gönül Yeprem

Tarih: 7 Temmuz Cumartesi

Saat: 11.00

Yaş Grubu: 3-6 yaş aile ile

Ücret: 50 TL’dir. (Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Tarihin Peşinde” Arkeoloji Atölyesi

Arkeolojinin gizemli dünyasına doğru keyifli, eğlenceli ve eğitici bir yolculuğa çıkıyoruz.

Küçük Arkeologlar, arkeologların çalışma yöntemlerini, onlara yol gösteren ipuçlarını öğrenecekler, onlar için hazırlanmış özel höyük maketleri üzerinde kazı çalışmaları yapacaklar. Çocuklar kazı sonucunda ortaya çıkarttıkları buluntuların dikkatlice restorasyonunu yapacak ve buluntuları özelliklerine göre tarihlendirip kendi küçük arkeoloji vitrinlerine kronolojik olarak yerleştirecekler.

Yaklaşık doksan dakika sürecek etkinliğe katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Orhan Sezener

Tarih: 14 Temmuz Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 9-12 yaş

Etkinlik Ücreti: 60 TL’dir.( Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Baskıdan Resim Atölyesi

Rengarenk boyalar ve çeşit çeşit baskı malzemeleri….

Baskıdan resim atölyemizde ilk önce en kolay bulabileceğimiz malzeme kendi ellerimizle bembeyaz sayfalara izler bırakacak daha sonra yediğimiz patates, yerde rüzgarla savrulan bir yaprak ya da eva baskı malzemeleri ile resmimizi tamamlayacak ve bu atölyede özgürce boyalarla oynayacağız.

Eğitmen: Belgin Füruzan Kırıcı

Tarih: 15 Temmuz Pazar

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 3-6 yaş (aile ile birlikte), 7-12 tek başına

Etkinlik Ücreti: 40 TL (Müze giriş ücreti dahildir) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Bebekler Müzede

“Bebekler Müzede” atölye çalışmasına katılacak olan bebekler, dış dünyayı anlamlandırma sürecini kolaylaştıran oyuncakların geçmişine doğru emekleyecekler. Bebekler ve anneleri, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ilk müze deneyimlerini, Oyun Terapisti Psk. Sendi Kasar Ben eşliğinde yaşayacaklar. Miniklerimize müze gezme alışkanlığının ilk temellerini anne bebek arasındaki bağı kuvvetlendirici etkinlikler yaparak, güvenli kollarda kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. 13-20 aylık ve 20-28 aylık bebekler ile annelerine yönelik farklı saatlerde yaklaşık 40 dakika sürecek etkinliğimize katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Etkinliğin sonunda “Oyuncak Müzesi İlk Gezim” katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 19 Temmuz Perşembe

13-20 aylık bebeklere yönelik seans saat 10:00’da

20-28 aylık bebeklere yönelik seans saat 11:15’te başlayacaktır.

Katılım Ücreti:35 TL (Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Origami Sanat Atölyesi

Origami sanat atölyesi ile hayalimizdeki gölü şekillendiriyoruz. Bu atölyede düşlemek serbest, istersek çiçek istersek ördek yapacağız ancak bir gölde olmazsa olmaz kurbağamız illa ki olacak.

Yaklaşık doksan dakika sürecek atölye çalışmasıyla hem küçük ellerin motor becerileri gelişecek hem de küçük oyun alanlarını yaparken başarmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Origami sanat atölyesine katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Gökçen Atamgüç

Tarih: 21 Temmuz Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-9 yaş (aile ile birlikte)

Etkinlik Ücreti: 40 TL (Müze giriş ücreti dahildir) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Seramik Atölyesi

Düşlerimiz seramik hamurları ile şekilleniyor… Elif Ratib’in eğitmenliğinde gerçekleşecek atölyede istersek bir salyangoz yapacak yürütecek, istersek bir kelebek yapacak düşlerimizde uçuracak, bir çiçek yapıp renklendireceğiz…

Yaklaşık 1 saat sürecek atölye çalışmasına katılmak için rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Elif Ratib

Tarih: 28 Temmuz Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-9 yaş

Atölye Ücret: 45 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştiriyorlar hem de çok eğleniyorlar. Çocuğunuza müzede yaşadığı deneyimi hatırlatacak bu etkinlik, müze sergisinden etkilenerek kendi boyadığınız oyuncakla müzeden ayrılmanın keyfini yaşatıyor. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir. Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Müzede Yaz Programı

İstanbul Oyuncak Müzesi, ​ ‘Müzede Yaz Programı’ ile çocukları, sanat, tasarım ve bilim, ekoloji gibi farklı alanlarda gerçekleşecek atölye çalışmalarıyla buluşturuyor. Atölye Pikolo eğitmenleri tarafından yürütülecek çalışmalarla, 4-6 ve 7-12 yaş grubundaki çocuklar müzede oyuncakların zamanla dönüşümüne tanıklık ederek, kendi yaratıcılıklarının sınırlarını genişletip eğlenceli bir keşfe çıkacaklar. Atölye ücretleri tek katılım için 55 TL, 4 derslik alımlarda 200 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir. Sınırlı sayıda katılım olacağı için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

4-6 yaş grubu atölyeleri

Şaşırtan Maskeler

Sarı üçgenler, mavi burunlar, kırmızı kulaklar!

Çizerken hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürmeye çalıştı ve çoğu kişi onun dünyasını çocukça bulmuş olsa da istediği şeyleri çizmekten vazgeçmedi. Bu atölyede çocuklar Picasso’dan ilhamla kendi maskelerini tasarlayacaklar.

Tarih: 10 Temmuz Salı

Saat: 11.00

Siyah Beyaz Renkli Komedi

Kendine has bol pantolonu, elinden düşmeyen bastonu ve melon şapkası ile beyazperdenin efsanesi Şarlo. Bu atölyede çocuklar, siyah beyaz yılların en sevilen komedi karakteri Şarlo’yu, boyalar değil doğadan toplanan yapraklar, çiçekler ve dallar ile renklendirecek ve sanatta doku kullanımını keşfedecek!

Tarih: 11 Temmuz Çarşamba

Saat:11.00

Uzay Kâşifi

Çocuklar, önce uzaya giden ilk ve tek hayvan olan ​Laika Astronot Köpek​ hikayesini dinleyecek. Ardından, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak ve kendi yaratıcı astronot başlıklarını tasarlayacaklar.

Tarih:12 Temmuz Perşembe

Saat: 11.00

Bir Dilek Tut!

Çocuklar önce müzede Kızılderililerin yaşamlarından kesitin yer aldığı vitrini inceleyecek ve daha sonra Kızılderili kültürünün önemli öğelerinden Totem Sanatı’nı keşfe çıkacak ve geri dönüşümlü farklı malzemeler ile kendi totem direklerini yapacaklar.

Tarih: 13 Temmuz Cuma

Saat: 11.00

7-12 yaş grubu atölyeleri

Gökkuşağı Dürbünü

Bu atölyede, çocuklar, renkli pullardan ve ince boncuklardan oluşan bir gökkuşağı üretecekler. Bilim ve hayal gücünü bir araya getiren bu çalışma ile üretilen gökkuşağı aynı şekli iki defa göremediğiniz bir optik oyuncağa dönüşecek.

Tarih: 10 Temmuz Salı

Saat: 14.00

Fantastik Çadırlar

Kuzey Amerika’yı keşfetmeye hazır mısınız? Çocuklar önce müzede Kızılderililerin yaşamlarından kesitin yer aldığı vitrini inceleyecek ve daha sonra doğadan toplanan malzemeler, rengarenk tüyler ve boncuklar ile hayallerindeki Kızılderili çadırlarını yapacaklar.

Tarih: 11 Temmuz Çarşamba

Saat: 14.00

Telden Heykeller

İnsan, hayvan ve daha pek çok figürü kalem, kağıt, fırça kullanmadan boşlukta çizmek…Alexander Calder, David Olivera gibi sanatçıların pratiğinden yola çıkarak bu atölye çalışmasında çocuklar büktükleri, katladıkları tellerle oluşturdukları heykellerini boncuklarla zenginleştirecek ve bir oyuncağa dönüştürecekler.

Tarih: 12 Temmuz Perşembe

Saat: 14.00

Çizgi Film Makinası

Çizgi film izlemeyi kim sevmez? Peki ya daha önce kendi çizgi film karakterinizi yaratmayı denediniz mi? Sinema ve bilimi bir araya getiren bu atölye ile çocuklar kendi kahramanlarını yaratıp onları canlandırma şansına sahip olacaklar.

Tarih: 13 Temmuz Cuma

Saat: 14.00