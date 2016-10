 İstanbul Oyuncak Müzesi Kasım Ayında Birbirinden Güzel Etkinlikler Düzenliyor

| tarafından

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde, Kasım ayında gerçekleşecek eğitim ve etkinlik programları hem çocuklara hem yetişkinlere gelişim fırsatları sunuyor. Ev atıklarından robot heykeller yapmaktan çizgi roman tasarlamaya, masal dinletilerinden keçe bebek ve kukla yapımına, origamiden geometriye birbirinden farklı programlara göz atmadan geçmeyin.

Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi

Faber-Castell’in destekleri ile gerçekleşen Yaratıcılık Atölyeleri’nde katılımcılar müze gezisinin esas alındığı çalışmalarla düşleyip, üretirken oyuncakların diliyle dünya tarihini öğrenecekler, geçmişten günümüze yaşanan değişime tanık olacaklar.

Müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 9 TL, tam 12 TL’dir.

Çizgi Roman Tasarım Atölyesi

Sinemanın büyülü dünyasına doğru yola çıkıyor ve müzenin vitrinlerindeki çizgi film kahramanlarına misafir oluyoruz..

Bu atölyenin sonunda hepimizin birer çizgi kahramanı ve küçük bir çizgi romanı olacak, bundan sonra tek yapman gereken düşlemek ve çizmek..

Tarih: 5 Kasım Cumartesi

Eğitmen: Mehmet Erbil

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 7-12 yaş

BE! Creative Sinema Kahramanları Keçe Bebek Atölyesi

En sevdiğimiz film kahramanları bu atölye ile oyun arkadaşlarımız haline geliyor. Keçe ve kumaşları kullanarak istediğimiz kadar karaktere hayat verebilir oyunlarımızın bir parçası haline getirebiliriz.

Eğitmen: Başak İnce- Elvan Ekren

Tarih: 12 Kasım Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 5-12 yaş ( aile ile)

Tasarım Atölyesi

Müzede sergilenen sinema makinasının ilk örneklerinden olan büyülü fener bize ilham kaynağı oluyor.. Sinema makinalarının tarihsel sürecini öğreneceğimiz bu çalışmada kendi çizgi film makinamızı tasarlıyoruz..

Eğitmen: Deniz Doğruöz

Tarih: 19 Kasım Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına

Taş Devri Kukla Yapım Atölyesi

Yaba Daba Du… seslerini sende duyuyor musun? Fred, Wilma, Çakıl.. Taş Devri’nin baş kahramanları seni müzede bekliyor.. Müzede ilk oyuncak örneklerini görebileceğin bu eğlenceli karakterlerin önce parmak kuklalarını yapıyor sonrasında onları kendi dilediğimiz gibi oynatıyoruz..

Eğitmen: Belgin Firüzan Kırıcı

Tarih: 26 Kasım Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına

Evvel Zaman İçinde

Çocuklarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Canlı müziğin eşlik ettiği, tümüyle onların hayal gücüyle tasarlanan bir yolculuk bu… Bu yolculukta; şarkı söyleyen ördek, tartışmayı seven yedi başlı ejderha, yarışmayı çok seven dev, Kaf Dağı’na uçan anka kuşu, ballı ekmek seven kara yılan, vakitsiz öten horoz ve birbirinden komik insanlar çıkacak karşımıza.

Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten: Mehmet Erbil

Müzik Tasarım: Melih Serhat Soyyiğit

Dekor Tasarım: Ömür Saka

Tarih: 5 Kasım Cumartesi

Saat: 13:30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir. (Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

“Benim Ormanım” Origami Atölyesi

Doğadan aldığımız ilhamla kendi yaratıcılığımızı da kullanarak kendi ormanımızı yaratıyoruz. Origami sanatı ile şekillenecek rengarenk kağıtlar hayalimizdeki ormanı gerçeğe dönüştürecek.

Yaklaşık 1 saat sürecek atölye çalışmasına katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanızı rica ederiz.

Eğitmen: Gökçen Atamgüç

Tarih: 6 Kasım Pazar

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-9 yaş (aile ile birlikte)

Etkinlik Ücreti: 40 TL’dir .(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Küçük Prens

Yıldızlarda bir çiçeği sevmek…

Memo ve Tuba ellerindeki Küçük Prens kitabını okumak için paylaşamaz, farkında olmadan girdikleri müzenin sahnesinde buldukları kostüm ve dekor ile masal canlanmaya başlar, onları uzaktan izleyen diğer arkadaşları Nalan oyuna dahil olur. Siz de bu macerada bize katılmak isterseniz oyunumuza bekleriz

Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan: Antoine de Saint-Exupery

Uyarlayan – Yöneten : Mehmet Erbil

Oyuncular: Mehmet Erbil, Tuba Malik, Nalan Gidak Doğan

Uyarlayan -Yöneten – Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Müzik: Gökhan Şeşen

Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Tarih: 6 Kasım Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Büyüyünce Ne Olsam?

Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın düşlerine yeni tohumlar ekiyoruz. Büyüyünce Ne Olsam? adlı söyleşimizde bu ay gerçek hayattaki kahramanlardan biri olan itfaiyeciler ile itfaiyecilik üzerine sohbet ediyor ve tüm merak ettiklerimizi onlara soruyoruz.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Tarih: 12 Kasım Cumartesi

Saat: 13.30

Yaş Grubu : 6 yaş ve üzeri

Müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze indirimli giriş ücreti 9 TL, tam giriş ücreti 12 TL’dir.

Gökdelen- Bu Bina Nasıl Bu Kadar Yüksek?

Geometrinin başrol oynadığı bu eğlenceli atölye size artık binaların içini görme imkanı sunuyor.

Engineering For Kids eğitmenliğinde gerçekleşecek atölyede katılımcılar yüksek katlı binaların nasıl yapıldığını ve yıkılmadan ayakta kaldıklarını kendi binalarını tasarlarken öğrenecek.

Atölye çalışmasına katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Tarih: 13 Kasım Pazar

Saat: 11.00

Yaş Grubu: 7-11 yaş

Katılım ücreti: 60 TL(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Karagöz’ün Diş Ağrısı- Gölge Oyunu

Günün birinde Karagöz’ün dişi ağrımaya başlar fakat doktor korkusu vardır… Yakın arkadaşı Hacivat, Karagöz’ü bir türlü dişçiye götürmeyi başaramaz bunun üzerine bu işi çözmek için tüm mahalleli seferber olur, işte o zaman komik olaylar bir birini kovalar…

Koltuk sayımız sınırlı olduğundan gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan-Oynayan :Mehmet Erbil

Müzik: Akan Atakan

Tasvir ve Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Tarih: 13 Kasım Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Yasemin Sungur’la ŞİİR ile SOHBET

“Bana kalırsa, şiirin bir ayağı toplumda, bir ayağı kişinin içindedir.” diyen Oktay Rifat’a kulak veriyoruz, “Şiir, her şeyi söyleyebilmek sanatı, her şeyi açabilmek sanatıdır.” diyen Cemal Süreya’yı dinliyor ve sohbetimizde sözcüklerimizi şairlerden ödünç alıyoruz…

Şairler ve şiirleriyle buluşup, sözün ritminde, anlamında, duygusunda sohbet edeceğiz. Sözün özünde bir sohbet bu…

Sevdiğiniz şairi ve dizelerini alın gelin, şiirce konuşalım, duygularımızın kanatlarında birlikte uçalım. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen etkinliğimize katılım için kayıt yaptırmanız yeterlidir.

Tarih: 17 Kasım Perşembe

Saat: 14.00

Etkinliğe katılım ücreti: 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir

Masal Fabrikası

Yaşlı bir değirmenci tarafından çocuklar için yeni masallar üretilmesi için kurulur masal fabrikası …

Garip bir patron tarafından ele geçirilen fabrika işçilerden üretmekten hiçte hoşlanmadıkları tuhaf masallar üretmesini ister, mutsuz üretilen masallar mutsuz çocuklar yaratır. Uzun yıllar sonra çalışanlar bu fabrikanın sahibi olur, yeni güne kendilerini ve çocukları mutlu edecek yepyeni bir masalla başlarlar, masallara birde bizim işçilerin gözünden bakalım, işte o keyifli masal karşınızda…

Masal Fabrikası adlı kuklaların eşlik ettiği müzikli çocuk oyununa 16. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım : Mehmet Erbil

Müzik: Melih Serhat Soyyiğit

Oynayanlar: Nalan Gidak Doğan, Mehmet Erbil

Işık Tasarım: İlker Aksu

Tarih: 19 Kasım Cumartesi

Saat: 13.30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Atıktan Robot Heykel Atölyesi

Birbirinden farklı malzemeleri kullanarak geleceğin robot tasarımlarını yaratacağız. Hem eğlenip, hem öğrenebileceğimiz bu süreci eğlenceli bir oyuna dönüştürebiliriz.

Yaklaşık doksan dakika sürecek atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Mihriban Mirap

Tarih: 20 Kasım Pazar

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına

Etkinlik Ücreti: 35 TL ( Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Bir Bavul Masal

Modern bir meddahın anlatımıyla açılan ahşap bavul ile bir masal yolculuğuna çıkıyoruz…

Bu yolculukta masal anlatıcısı Memo’ya sevimli, obje kuklalar ve tabii ki onu dinleyen aynı zamanda masalın tam içinde olacak çocuklar eşlik ediyor…

Bir Bavul Masal Oyununa, 15. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En iyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım : Mehmet Erbil

Tarih: 20 Kasım Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Dinletisi

En sevdiğimiz masalları usta sanatçıların sunumları ile dinleyeme var mısınız? Bu ay oyuncu Nur Fettahoğlu kendi seçtiği bir masalı bizlere anlatıyor. Bu keyifli etkinliği sakın kaçırmayın. Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Tarih:26 Kasım Cumartesi

Saat : 13.30

Yaş Grubu : 5 yaş ve üzeri

Etkinlik Ücreti :Etkinlikler, müze ziyaretçilerine ücretsizdir. İndirimli giriş ücreti 9 TL, tam giriş ücreti 12 TL’dir.

Bez Bebek Yapım Atölyesi

Çocukluğumuzun en yakın tanığı ve en yakın dostudur oyuncak bebeğimiz…

Bu atölye çalışması ile hayallerimizin gücünü kullanıyor ve düşlediğimiz, hayal ettiğimiz bebekleri tasarlıyoruz.

Banu Kurt’un eğitmenliğinde gerçekleşecek Bez Bebek Yapım Atölyesi yaklaşık 90 dakika sürecektir. Atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Tarih: 27 Kasım Pazar

Eğitmen: Banu Kurt

Saat: 12:00

Yaş Grubu: 5-8 yaş (aile ile)

8 yaş ve üzeri tek başına katılabilir.

Ücret: Etkinliğimiz müze ziyaretçilerine ücretsizdir. İndirimli 9 TL, tam 12 TL’dir.

Kırmızı Burnun Yolculuğu- Mim Eşliğinde Kukla Oyunu

Bir palyaço ve onun kayıp kırmızı burnu… Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, kayıp burnunu arama macerasında biranda kendini tiyatro salonunda, seyirci karşısında bulur ve komik olaylar birbirini izler.

Canlı müziğin ve özel kuklaların eşlik ettiği Kırmızı Burnun Yolculuğu adlı oyuna 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan-yöneten: Mehmet Erbil

Müzik: Melih Serhat Soyyiğit

Kukla ve Tasvir Tasarım:Mehmet Erbil

Tarih: 27 Kasım Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken hem yaratıcılıklarını geliştiriyor, hem de çok eğleniyorlar. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir.

Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar tüm günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Yasemin Sungur’la “Kitap ile Sohbet”

Amacı yaşama bir noktalı virgül koyup kitaplara dokunmak, kitabın içinde yaşamak, paylaşmak ve aktarmak olan “Kitap ile Sohbet” etkinliğinde okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanıyor, kitabı analiz ediyor, kendi hayatımızla bağlantılar kurarak farklı bir deneyim yaşıyoruz. Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği “Kitap ile Sohbet” her Salı 10:30-13:00, 14:00-16.30 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında gerçekleşiyor. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen atölyemize katılım için ayın kitabını öğrenmeniz ve kayıt yaptırmanız yeterlidir. Etkinliğe katılım ücreti 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.