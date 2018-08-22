İstanbul Oyuncak Müzesi Eylül Ayı Etkinlik ve Eğitim Programı

“Tarihin Peşinde” Arkeoloji Atölyesi

Arkeolojinin gizemli dünyasına doğru keyifli, eğlenceli ve eğitici bir yolculuğa çıkıyoruz. Küçük Arkeologlar, arkeologların çalışma yöntemlerini, onlara yol gösteren ipuçlarını öğrenecekler, onlar için hazırlanmış özel höyük maketleri üzerinde kazı çalışmaları yapacaklar. Çocuklar kazı sonucunda ortaya çıkarttıkları buluntuların dikkatlice restorasyonunu yapacak ve buluntuları özelliklerine göre tarihlendirip kendi küçük arkeoloji vitrinlerine kronolojik olarak yerleştirecekler. Yaklaşık doksan dakika sürecek etkinliğe katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Orhan Sezener

: Orhan Sezener Tarih : 1 Eylül Cumartesi

: 1 Eylül Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu : 9-12 yaş

9-12 yaş Etkinlik Ücreti : 60 TL’dir.( Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Bil Bakalım Ne? Tasarım Atölyesi

Müzede sergilenen oyuncakların incelemesiyle başlayacak bu atölyede, çocuklar yapboz gibi eğitici oyuncaklardan ilham alacak. Çocuklar atölyede pop art akımının önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Roy Lichtenstein ve işlerini daha yakından tanıyacaklar. Ardından, Lichtenstein’ın sanat pratiğinden ilham alarak fotobloktan kendi tangramlarını yapacak katılımcılar hem pop art sanatını öğrenme imkanı bulacak hem de eğlenceli vakit geçirecekler. Yaklaşık doksan dakika sürecek etkinliğe katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Aslı Ersoy

: Aslı Ersoy Tarih : 8 Eylül Cumartesi

: 8 Eylül Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu : 4-6 yaş aile ile

4-6 yaş aile ile Etkinlik Ücreti : 45 TL’dir.( Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Hikayedeki Kahraman İllüstrasyon Atölyesi

Bu hikayenin illüstratörü sensin! Hikayeli illüstrasyon atölye çalışmasında çocuklar, eğitmenimiz tarafından yeniden yazılan bir hikayeyi dinleyecek ve devamında hikayede geçen ana karakterle birlikte, kendi zihninde canlanan sahneyi kağıt üzerine resmedecekler. Bu atölye çalışmasına katılan çocuklar illüstrasyon nedir? sorusunun cevabını uygulamalı olarak öğreniyor ve hayal güçlerini besleyerek kendilerini ifade etmenin yeni bir şeklini öğreniyorlar. Yaklaşık 1 saat sürecek atölye çalışmasına katılmak için rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Eda Dereci

Eda Dereci Tarih : 9 Eylül Pazar

: 9 Eylül Pazar Saat: 11:00

11:00 Yaş: 7 yaş ve üzeri

7 yaş ve üzeri Atölye Ücreti: 50 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Origami Sanat Atölyesi

Origami sanat atölyesi ile hayalimizdeki gölü şekillendiriyoruz. Bu atölyede düşlemek serbest, istersek çiçek istersek ördek yapacağız ancak bir gölde olmazsa olmaz kurbağamız illa ki olacak. Yaklaşık doksan dakika sürecek atölye çalışmasıyla hem küçük ellerin motor becerileri gelişecek hem de küçük oyun alanlarını yaparken başarmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Origami sanat atölyesine katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Gökçen Atamgüç

Gökçen Atamgüç Tarih: 15 Eylül Cumartesi

15 Eylül Cumartesi Saat: 11:00

11:00 Yaş Grubu: 4-9 yaş (aile ile birlikte)

4-9 yaş (aile ile birlikte) Etkinlik Ücreti: 40 TL (Müze giriş ücreti dahildir) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Küçük Tasarımcılar Takılarını Modelliyor

Tüm aile bireylerini bir araya getiren İstanbul Oyuncak Müzesi’nde, çocuklarımızla beraber takı tasarlayacağız. Bu atölye çalışmasında minik tasarımcılar önce düşleyecek, fikirler üretecekler. Bu fikirleri kağıda döktükten sonra ise mum modelleme tekniği ile takılarını tasarlayacaklar. 6-15 yaş tüm çocukların aileleriyle katılabilecekleri bu atölye ile çocuklar aileleri ile birlikte eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirecek. Sonrasında teslim edilecek takılar da bu aile anısının bir parçası olacak. Yaklaşık 90 dakika sürecek atölye çalışmasına katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Katılımcılar, tasarladıkları takıları 7 iş günü sonra müzemizden alabilecekler.

Eğitmen : Afitap Tufan

: Afitap Tufan Tarih :16 Eylül Pazar

:16 Eylül Pazar Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu : 6 – 8 yaş aile ile, 9-15 yaş tek başına

: 6 – 8 yaş aile ile, 9-15 yaş tek başına Atölye Ücreti:70 TL’dir. ( Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Mini Filozofi Seda Acar ile Çocuklar için Felsefe Atölyesi

Çocuğuz, o halde düşünüyoruz! Çocuklarla eğlenceli, güvenli ve demokratik bir ortamda; mutluluk, özgürlük, adalet, sevgi, cesaret gibi birçok kavramı sorguluyoruz. Seda Acar’ın yönetiminde gerçekleşecek atölye çalışması ile mini filozoflar ele alacağımız kavramlar üzerinden sorunlar karsısında farklı bakış açıları bulabileceklerini farkına varırken düşünce alışkanlıkları geliştirecek ve akıl yürütecekler. Aynı zamanda farklı görüşlere saygı duyarak dinleyebilmeyi, kendi görüşlerini ifade etme cesaretini gösterebilmeyi, konsantrasyon ve empati kurma yeteneklerini geliştirmeyi öğrenecek çocuklar her fikri kucaklayarak, hepsinin değerli olduğunun farkına varacak. Kısıtlı sayıda katılım sağlandığı için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Eğitmen : Seda Acar

: Seda Acar Tarih : 22 Eylül Cumartesi

: 22 Eylül Cumartesi Saat : 11.00

: 11.00 Yaş Grubu: 6-9 yaş

6-9 yaş Ücret: 60 TL’dir. ( Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar

Müzikli Oyunlar ve Ritim Atölyesi

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde neşeli notalar çocukların ritimleriyle havada uçuşacak… Marakas, ritim çubukları, tefler ve bedenimiz bize ritim duygusuyla eğlenceli anlar yaşatırken, gitar eşliğinde şarkılar söyleyecek ve danslar edeceğiz. Yaklaşık 45 dakika sürecek ritim atölyesine katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Gönül Yeprem

: Gönül Yeprem Tarih : 23 Eylül Pazar

: 23 Eylül Pazar Saat : 11.00

: 11.00 Yaş Grubu: 3-6 yaş aile ile

3-6 yaş aile ile Ücret: 50 TL’dir. ( Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Senin Mona Lisa’n” Tasarım Atölyesi

Küçük katılımcılar, Louvre Müzesi’nde sergilenen ve Leonardo Da Vinci’nin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa kolaj tasarım atölyesi ile yeniden resmedecekler. Atölye çalışmasında bu eserden esinlenerek yapılmış bir adet üretilmiş oyuncak bebeği İstanbul Oyuncak Müzesi’nde görecek çocuklar, eserin gizemi ve ünlü ressam Da Vinci hakkında bilgi sahibi olacaklar. Tüm bu bilgiler ışığında atölye alanına geçen katılımcılar kendi Mona Lisa’larını kâğıt ve gazete sayfaları ile tasarlayacaklar. Kendilerini Leonardo Da Vinci yerine koyan çocuklar bakalım Mona Lisa’yı bugünün şartlarına göre nasıl yorumlayacak? Yaklaşık bir saat sürecek ritim atölyesine katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Mihriban Mirap

: Mihriban Mirap Tarih : 29 Eylül Cumartesi

: 29 Eylül Cumartesi Saat : 11.00

: 11.00 Yaş Grubu: 5-9 yaş

5-9 yaş Ücret: 50 TL’dir. (Müze giriş ücreti dâhildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştiriyorlar hem de çok eğleniyorlar. Çocuğunuza müzede yaşadığı deneyimi hatırlatacak bu etkinlik, müze sergisinden etkilenerek kendi boyadığınız oyuncakla müzeden ayrılmanın keyfini yaşatıyor. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir. Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.