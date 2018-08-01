İstanbul Oyuncak Müzesi Etkinliklerle Sadako Sasaki’yi Anıyor

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde küçük yürekler barış için bir araya geliyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi açıldığı ilk günden beri tüm dünyada barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki’yi, bu sene de 5 Ağustos Pazar günü Japon ve Türk misafirlerin katılımıyla anıyor.

I. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının yarattığı büyük yıkımdan etkilenenlerden biri de 12 yaşındaki Sadako Sasaki’dir. Hastalanan Sadako, iyileşmek ve arkadaşlarıyla tekrar koşup oynamak için kâğıttan 1000 adet turna kuşu yapmaya karar verir. Çünkü bir Japon inancına göre kâğıttan 1000 adet turna kuşu yapan kişinin dileği gerçekleşir fakat Sadako 1000 adet turna kuşunu tamamlayamaz, hayata gözlerini yumduğunda başucunda 645 adet turna kuşu durur. Bu büyük yıkımın bir daha yaşanmaması ve barışın tüm dünyada hissedilmesi adına Sadako Sasaki’nin tamamlayamadığı turna kuşları dünyanın birçok yerinde barış dilekleriyle tamamlanmaya çalışılır. İstanbul Oyuncak Müzesi olarak bu yıl da Japon ve Türk misafirlerimizle birlikte barışın simgesi haline gelen turna kuşlarımızı yapacak ve barış, hoşgörü dilekleriyle yapılan turna kuşlarını Japonya Konsolosluğu ile Hiroşima’daki Barış Parkı’nda yer alan Sadako Sasaki heykeline bırakacağız.

Gökçen Atamgüç eğitmenliğinde gerçekleşecek etkinliklerde ilk önce Japon geleneksel kağıt katlama sanatı origami ile Sadako Sasaki’nin tamamlayamadığı turna kuşlarını tamamlayacağız daha sonra da beyaz güvercinlerimizi yapıp, temsili olarak barış temennilerimizi gökyüzüne uçuracağız.

Etkinlik programı;

Tarih: 5 Ağustos Pazar

11:00-12:30 Origami Sanatı ile Turna Kuşu ve Beyaz Güvercin Yapım Atölyesi

Etkinlik müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti tam 13 TL., indirimli 10 TL. dir.