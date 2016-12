İstanbul Oyuncak Müzesi Aralık Ayı Etkinlik ve Eğitim Planı

| tarafından

Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi

Faber-Castell’in destekleri ile gerçekleşen Yaratıcılık Atölyeleri’nde katılımcılar müze gezisinin esas alındığı çalışmalarla düşleyip, üretirken oyuncakların diliyle dünya tarihini öğrenecekler, geçmişten günümüze yaşanan değişime tanık olacaklar. Müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 9 TL, tam 12 TL’dir.

Çizgi Roman Tasarım Atölyesi

Hayvanlar alemine doğru yola çıkıyor ve müzenin vitrinlerinde sergilenen hayvan oyuncaklarından esinleniyoruz… Bu atölyenin sonunda hepimizin birer karamanı ve küçük bir çizgi romanı olacak, bundan sonra tek yapman gereken düşlemek ve çizmek.. Seni de bu eğlenceli atölyeye bekliyoruz..

Tarih: 3 Aralık Cumartesi

Eğitmen: Mehmet Erbil

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 7-12 yaş

BE! Creative Sinema Kahramanları Keçe Bebek Atölyesi

Bir hayvan olsaydın hangisi olmak isterdin, bir zürafa olup en yüksek dallara mı ulaşmak yoksa bir yunus olup okyanusları mı aşmak? Bu atölyede keçe bebeklerimiz en sevdiğimiz hayvanlara dönüşüyor, bize de onlarla oynamak düşüyor.

Eğitmen: Başak İnce- Elvan Ekren

Tarih: 10 Aralık Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 5-12 yaş ( aile ile)

Tasarım Atölyesi

Müzemizde sergilenen hayvan oyuncaklarını ziyaret edeceğimiz bu atölye çalışmasında düşlerimiz bize yol gösteriyor ve hayvan dostlarımızı kozalak, tüy gibi farklı malzemelerden tasarlıyoruz…

Eğitmen: Mihriban Mirap

Tarih: 17 Aralık Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 6-10 yaş

Origami Atölyesi

Yeni yıl yaklaşıyor, yıl başı ağacınızı kurmadıysanız işte size güzel bir fırsat. Müzenin vitrinlerinde karşınıza çıkan ilk oyuncak yılbaşı ağaçlarından esinlenecek ve kendi minyatür ağaçlarımızı, süslerimizi origami sanatı ile yapacağız.

Eğitmen: Gökçen Atamgüç

Tarih: 24 Aralık Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 5-9 yaş ( aile ile)

Maske Tasarım Atölyesi

2016 yılının son günü… Yeni yıla eğlenceli maskelerle merhaba demeye ne dersiniz?

Eğitmen: Belgin Firüzan Kırıcı

Tarih: 31 Aralık Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına

Masal Fabrikası

Yaşlı bir değirmenci tarafından çocuklar için yeni masallar üretebilmek amacıyla kurulur masal

fabrikası …

Garip bir patron tarafından ele geçirilen fabrika işçilerden üretmekten hiç de hoşlanmadıkları tuhaf masallar üretmesini ister, mutsuz üretilen masallar mutsuz çocuklar yaratır. Uzun yıllar sonra çalışanlar bu fabrikanın sahibi olur, yeni güne kendilerini ve çocukları mutlu edecek yepyeni bir masalla başlarlar, masallara bir de bizim işçilerin gözünden bakalım, işte o keyifli masal karşınızda…

Masal Fabrikası adlı kuklaların eşlik ettiği müzikli çocuk oyununa 16. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım : Mehmet Erbil

Müzik: Melih Serhat Soyyiğit

Oynayanlar: Nalan Gidak Doğan, Mehmet Erbil

Işık Tasarım: İlker Aksu

Tarih: 3 Aralık Cumartesi

Saat: 13.30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Bebekler Müzede

“Bebekler Müzede” atölye çalışmasına katılacak olan bebekler dış dünyayı anlamlandırma sürecini kolaylaştıran oyuncakların geçmişine doğru emekleyecekler. Bebekler ve anneleri, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ilk müze deneyimlerini, Oyun Terapisti Psk. Sendi Kasar Ben eşliğinde yaşayacaklar. Miniklerimize müze gezme alışkanlığının ilk temellerini anne bebek arasındaki bağı kuvvetlendirici etkinlikler yaparak, güvenli kollarda kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. 13-20 aylık ve 20-28 aylık bebeklere ve annelerine yönelik farklı saatlerde yaklaşık 40 dakika sürecek etkinliğimize katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Etkinliğin sonunda “Oyuncak Müzesi İlk Gezim” katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 4 Aralık Pazar

13-20 aylık bebeklere yönelik seans saat 10:00’da

20-28 aylık bebeklere yönelik seans saat 11:15’te başlayacaktır.

Katılım ücreti:35 TL (Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Evvel Zaman İçinde

Çocuklarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Canlı müziğin eşlik ettiği, tümüyle onların hayal gücüyle tasarlanan bir yolculuk bu… Bu yolculukta; şarkı söyleyen ördek, tartışmayı seven yedi başlı ejderha, yarışmayı çok seven dev, Kaf Dağı’na uçan anka kuşu, ballı ekmek seven kara yılan, vakitsiz öten horoz ve birbirinden komik insanlar çıkacak karşımıza.

Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten: Mehmet Erbil

Müzik Tasarım: Melih Serhat Soyyiğit

Dekor Tasarım: Ömür Saka

Tarih: 4 Aralık Pazar

Saat: 14.00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Bir Bavul Masal

Modern bir meddahın anlatımıyla açılan ahşap bavul ile bir masal yolculuğuna çıkıyoruz…

Bu yolculukta masal anlatıcısı Memo’ya sevimli, obje kuklalar ve tabii ki onu dinleyen aynı zamanda masalın tam içinde olacak çocuklar eşlik ediyor…

Bir Bavul Masal Oyununa, 15. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En iyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Tarih: 10 Aralık Cumartesi

Saat: 13.30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Sıcak Soğuk- Kimya Atölyesi

Engineering For Kids eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek “Sıcak Soğuk” kimya atölyesinde çocuklar bir maddeyi buzdolabına koymadan soğutmayı ve bir ısıtıcı kullanmadan ısıtmayı öğrenecekler. Karışımların oluşturduğu değişimleri ve bu değişimler sırasında maddelerin verdikleri tepkileri beraber keşfedecekler…

Atölye çalışmasına katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Tarih: 11 Aralık Pazar

Saat: 11.00

Eğitmen: Engineering For Kids eğitmenleri

Yaş Grubu: 7-11 yaş

Katılım ücreti: 50 TL (Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Küçük Prens

Yıldızlarda bir çiçeği sevmek…

Memo ve Tuba ellerindeki Küçük Prens kitabını okumak için paylaşamaz, farkında olmadan girdikleri müzenin sahnesinde buldukları kostüm ve dekor ile masal canlanmaya başlar, onları uzaktan izleyen diğer arkadaşları Nalan da oyuna dahil olur…

Siz de bu macerada bize katılmak isterseniz oyunumuza bekleriz. Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan: Antoine de Saint-Exupery

Uyarlayan- Yöneten: Mehmet Erbil

Oyuncular: Mehmet Erbil, Tuba Malik, Nalan Gidak Doğan

Uyarlayan -Yöneten- Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Müzik: Gökhan Şeşen

Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Tarih: 11 Aralık Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Yasemin Sungur’la ŞİİR ile SOHBET

Şairler ve şiirleriyle buluşup, sözün ritminde, anlamında, duygusunda sohbet ettiğimiz Yasemin Sungur’la Şiir ile Sohbet etkinliğimizde bu ay Ayşe Sarısayın’la babası Behçet Necatigil ve şiirleri hakkında sohbet ediyoruz. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen etkinliğimize katılım için kayıt yaptırmanız yeterlidir.

Tarih: 15 Aralık Perşembe

Saat: 14.00

Etkinliğe katılım ücreti: 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Karagöz’ün Diş Ağrısı- Gölge Oyunu

Günün birinde Karagöz’ün dişi ağrımaya başlar fakat doktor korkusu vardır… Yakın arkadaşı Hacivat, Karagöz’ü bir türlü dişçiye götürmeyi başaramaz bunun üzerine bu işi çözmek için tüm mahalleli seferber olur, işte o zaman komik olaylar bir birini kovalar…

Koltuk sayımız sınırlı olduğundan gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Yazan-Oynayan: Mehmet Erbil

Müzik: Akan Atakan

Tasvir ve Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Tarih: 17 Aralık Cumartesi

Saat: 13:30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Farkında mısın? Origami Atölyesi

Yeniyıla yaklaşırken sizleri, birlikte güzel bir hediyeye ortak olmaya davet ediyoruz.

Tofd (Türkiye Omurilik Felçileri Derneği) yararına yapılacak origami atölyesine katılmak için sadece 20 adet plastik su şişesi kapağı getirmen yeterli. Getireceğin plastik kapaklar geri dönüşüm ile ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye olacak…

Bu atölye çalışmasıyla kağıt katlama sanatıyla tanışacak çocuklar, omurilik felciyle ilgili farkındalığa sahip olup ihtiyaç sahiplerine en güzel yeni yıl hediyelerini verme mutluluğunu yaşayacak.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Tarih: 18 Aralık Pazar

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 7-11 yaş

Ücret: 20 adet plastik su şişesi kapağı

Büyüyünce Ne Olsam?

Doktorluk mesleğini merak ediyorsanız, hayallerinizde büyüyünce çocuk doktoru olmak varsa bu sohbeti sakın kaçırmayın ! Değerli çocuk doktoru, Prof. Dr.Yıldız Perk’i misafir edeceğimiz ‘Büyüyünce ne olsam ?’ etkinliğimizde, kendisiyle mesleği ile ilgili sohbet edeceğiz. Bu keyifli ve ilginç sohbeti sakın kaçırmayın !

Tarih: 18 Aralık Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu : 7 yaş ve üzeri

Müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze indirimli giriş ücreti 9 TL, tam giriş ücreti 12 TL’dir.

Küçük Prens

Yıldızlarda bir çiçeği sevmek…

Memo ve Tuba ellerindeki Küçük Prens kitabını okumak için paylaşamaz, farkında olmadan girdikleri müzenin sahnesinde buldukları kostüm ve dekor ile masal canlanmaya başlar, onları uzaktan izleyen diğer arkadaşları Nalan da oyuna dahil olur.

Siz de bu macerada bize katılmak isterseniz oyunumuza bekleriz.

Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Yazan: Antoine de Saint-Exupery

Uyarlayan – Yöneten : Mehmet Erbil

Oyuncular: Mehmet Erbil, Tuba Malik, Nalan Gidak Doğan

Uyarlayan -Yöneten – Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Müzik: Gökhan Şeşen

Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Tarih: 24 Aralık Cumartesi

Saat: 13:30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Bez Bebek Yapım Atölyesi

Çocukluğumuzun en yakın tanığı ve en yakın dostudur oyuncak bebeğimiz…

Bu atölye çalışması ile hayallerimizin gücünü kullanıyor ve düşlediğimiz, hayal ettiğimiz bebekleri tasarlıyoruz.

Banu Kurt’un eğitmenliğinde gerçekleşecek Bez Bebek Yapım Atölyesi yaklaşık bir saat sürecektir. Atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Tarih: 25 Aralık Pazar

Eğitmen: Banu Kurt

Saat: 12:00

Yaş Grubu: 5-8 yaş (aile ile)

8 yaş ve üzeri tek başına katılabilir.

Ücret: Etkinliğimiz müze ziyaretçilerine ücretsizdir. İndirimli 9 TL, tam 12 TL’dir.

Kırmızı Burnun Yolculuğu- Mim Eşliğinde Kukla Oyunu

Bir palyaço ve onun kayıp kırmızı burnu… Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, kayıp burnunu arama macerasında biranda kendini tiyatro salonunda, seyirci karşısında bulur ve komik olaylar birbirini izler.

Canlı müziğin ve özel kuklaların eşlik ettiği Kırmızı Burnun Yolculuğu adlı oyuna 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.

Yazan-yöneten: Mehmet Erbil

Müzik: Melih Serhat Soyyiğit

Kukla ve Tasvir Tasarım:Mehmet Erbil

Tarih: 25 Aralık Pazar

Saat: 14:00

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Bremen Mızıkacıları

Bir Mutfak Hikayesi…

Beyaz konağın Aşçıbaşısı Memo, yemek kitabı ile masal kitabını karıştırınca olanlar olur. Kahramanlarımız, yani meşhur Bremen Mızıkacıları; eşek, köpek, kedi ve horoz kendilerini bir anda konağın mutfağında bulurlar sonrasında komik olaylar birbirini izler… Mehmet Erbil’in yazdığı ve oynadığı bu eğlenceli çocuk tiyatrosuna sizler de davetlisiniz.

Bremen Mızıkacıları adlı kukla oyununa 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.

Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.

Uyarlayan-yöneten: Mehmet Erbil

Müzik: Görkem Koyuncu

Kukla Tasarım: Mehmet Erbil

Işık Tasarım: Ömür Saka

Tarih: 31 Aralık Cumartesi

Saat: 13:30

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Yasemin Sungur’la “Kitap ile Sohbet”

Amacı yaşama bir noktalı virgül koyup kitaplara dokunmak, kitabın içinde yaşamak, paylaşmak ve aktarmak olan “Kitap ile Sohbet” etkinliğinde okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanıyor, kitabı analiz ediyor, kendi hayatımızla bağlantılar kurarak farklı bir deneyim yaşıyoruz. Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği “Kitap ile Sohbet” her Salı 10:30-13:00,14:00-16.30saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında gerçekleşiyor. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen atölyemize katılım için ayın kitabını öğrenmeniz ve kayıt yaptırmanız yeterlidir. Etkinliğe katılım ücreti 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet- Tanrılar Okulu

Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği Kitap ile Sohbet etkinliği Stefano D’Anna’nın Tanrılar Okulu adlı kitabı üzerine özel bir sohbet için buluşuyor.

Sadece yetişkinlere yönelik olan sohbet her Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında gerçekleşiyor. Etkinliğe katılım ücreti 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken hem yaratıcılıklarını geliştiriyor, hem de çok eğleniyorlar. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir.

Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar tüm günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.