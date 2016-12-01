İstanbul Oyuncak Müzesi Aralık Ayı Etkinlik ve Eğitim Planı
Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi
Faber-Castell’in destekleri ile gerçekleşen Yaratıcılık Atölyeleri’nde katılımcılar müze gezisinin esas alındığı çalışmalarla düşleyip, üretirken oyuncakların diliyle dünya tarihini öğrenecekler, geçmişten günümüze yaşanan değişime tanık olacaklar. Müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 9 TL, tam 12 TL’dir.
Çizgi Roman Tasarım Atölyesi
Hayvanlar alemine doğru yola çıkıyor ve müzenin vitrinlerinde sergilenen hayvan oyuncaklarından esinleniyoruz… Bu atölyenin sonunda hepimizin birer karamanı ve küçük bir çizgi romanı olacak, bundan sonra tek yapman gereken düşlemek ve çizmek.. Seni de bu eğlenceli atölyeye bekliyoruz..
Tarih: 3 Aralık Cumartesi
Eğitmen: Mehmet Erbil
Saat: 11:00
Yaş Grubu: 7-12 yaş
BE! Creative Sinema Kahramanları Keçe Bebek Atölyesi
Bir hayvan olsaydın hangisi olmak isterdin, bir zürafa olup en yüksek dallara mı ulaşmak yoksa bir yunus olup okyanusları mı aşmak? Bu atölyede keçe bebeklerimiz en sevdiğimiz hayvanlara dönüşüyor, bize de onlarla oynamak düşüyor.
Eğitmen: Başak İnce- Elvan Ekren
Tarih: 10 Aralık Cumartesi
Saat: 11:00
Yaş Grubu: 5-12 yaş ( aile ile)
Tasarım Atölyesi
Müzemizde sergilenen hayvan oyuncaklarını ziyaret edeceğimiz bu atölye çalışmasında düşlerimiz bize yol gösteriyor ve hayvan dostlarımızı kozalak, tüy gibi farklı malzemelerden tasarlıyoruz…
Eğitmen: Mihriban Mirap
Tarih: 17 Aralık Cumartesi
Saat: 11:00
Yaş Grubu: 6-10 yaş
Origami Atölyesi
Yeni yıl yaklaşıyor, yıl başı ağacınızı kurmadıysanız işte size güzel bir fırsat. Müzenin vitrinlerinde karşınıza çıkan ilk oyuncak yılbaşı ağaçlarından esinlenecek ve kendi minyatür ağaçlarımızı, süslerimizi origami sanatı ile yapacağız.
Eğitmen: Gökçen Atamgüç
Tarih: 24 Aralık Cumartesi
Saat: 11:00
Yaş Grubu: 5-9 yaş ( aile ile)
Maske Tasarım Atölyesi
2016 yılının son günü… Yeni yıla eğlenceli maskelerle merhaba demeye ne dersiniz?
Eğitmen: Belgin Firüzan Kırıcı
Tarih: 31 Aralık Cumartesi
Saat: 11:00
Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına
Masal Fabrikası
Yaşlı bir değirmenci tarafından çocuklar için yeni masallar üretebilmek amacıyla kurulur masal
fabrikası …
Garip bir patron tarafından ele geçirilen fabrika işçilerden üretmekten hiç de hoşlanmadıkları tuhaf masallar üretmesini ister, mutsuz üretilen masallar mutsuz çocuklar yaratır. Uzun yıllar sonra çalışanlar bu fabrikanın sahibi olur, yeni güne kendilerini ve çocukları mutlu edecek yepyeni bir masalla başlarlar, masallara bir de bizim işçilerin gözünden bakalım, işte o keyifli masal karşınızda…
Masal Fabrikası adlı kuklaların eşlik ettiği müzikli çocuk oyununa 16. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.
Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.
Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım : Mehmet Erbil
Müzik: Melih Serhat Soyyiğit
Oynayanlar: Nalan Gidak Doğan, Mehmet Erbil
Işık Tasarım: İlker Aksu
Tarih: 3 Aralık Cumartesi
Saat: 13.30
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Bebekler Müzede
“Bebekler Müzede” atölye çalışmasına katılacak olan bebekler dış dünyayı anlamlandırma sürecini kolaylaştıran oyuncakların geçmişine doğru emekleyecekler. Bebekler ve anneleri, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ilk müze deneyimlerini, Oyun Terapisti Psk. Sendi Kasar Ben eşliğinde yaşayacaklar. Miniklerimize müze gezme alışkanlığının ilk temellerini anne bebek arasındaki bağı kuvvetlendirici etkinlikler yaparak, güvenli kollarda kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. 13-20 aylık ve 20-28 aylık bebeklere ve annelerine yönelik farklı saatlerde yaklaşık 40 dakika sürecek etkinliğimize katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Etkinliğin sonunda “Oyuncak Müzesi İlk Gezim” katılım belgesi verilecektir.
Tarih: 4 Aralık Pazar
13-20 aylık bebeklere yönelik seans saat 10:00’da
20-28 aylık bebeklere yönelik seans saat 11:15’te başlayacaktır.
Katılım ücreti:35 TL (Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.
Evvel Zaman İçinde
Çocuklarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Canlı müziğin eşlik ettiği, tümüyle onların hayal gücüyle tasarlanan bir yolculuk bu… Bu yolculukta; şarkı söyleyen ördek, tartışmayı seven yedi başlı ejderha, yarışmayı çok seven dev, Kaf Dağı’na uçan anka kuşu, ballı ekmek seven kara yılan, vakitsiz öten horoz ve birbirinden komik insanlar çıkacak karşımıza.
Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.
Yazan-Yöneten: Mehmet Erbil
Müzik Tasarım: Melih Serhat Soyyiğit
Dekor Tasarım: Ömür Saka
Tarih: 4 Aralık Pazar
Saat: 14.00
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Bir Bavul Masal
Modern bir meddahın anlatımıyla açılan ahşap bavul ile bir masal yolculuğuna çıkıyoruz…
Bu yolculukta masal anlatıcısı Memo’ya sevimli, obje kuklalar ve tabii ki onu dinleyen aynı zamanda masalın tam içinde olacak çocuklar eşlik ediyor…
Bir Bavul Masal Oyununa, 15. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En iyi Yapım Ödülü” verilmiştir.
Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.
Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Tarih: 10 Aralık Cumartesi
Saat: 13.30
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Sıcak Soğuk- Kimya Atölyesi
Engineering For Kids eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek “Sıcak Soğuk” kimya atölyesinde çocuklar bir maddeyi buzdolabına koymadan soğutmayı ve bir ısıtıcı kullanmadan ısıtmayı öğrenecekler. Karışımların oluşturduğu değişimleri ve bu değişimler sırasında maddelerin verdikleri tepkileri beraber keşfedecekler…
Atölye çalışmasına katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Tarih: 11 Aralık Pazar
Saat: 11.00
Eğitmen: Engineering For Kids eğitmenleri
Yaş Grubu: 7-11 yaş
Katılım ücreti: 50 TL (Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.
Küçük Prens
Yıldızlarda bir çiçeği sevmek…
Memo ve Tuba ellerindeki Küçük Prens kitabını okumak için paylaşamaz, farkında olmadan girdikleri müzenin sahnesinde buldukları kostüm ve dekor ile masal canlanmaya başlar, onları uzaktan izleyen diğer arkadaşları Nalan da oyuna dahil olur…
Siz de bu macerada bize katılmak isterseniz oyunumuza bekleriz. Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.
Yazan: Antoine de Saint-Exupery
Uyarlayan- Yöneten: Mehmet Erbil
Oyuncular: Mehmet Erbil, Tuba Malik, Nalan Gidak Doğan
Uyarlayan -Yöneten- Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Müzik: Gökhan Şeşen
Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Tarih: 11 Aralık Pazar
Saat: 14:00
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Yasemin Sungur’la ŞİİR ile SOHBET
Şairler ve şiirleriyle buluşup, sözün ritminde, anlamında, duygusunda sohbet ettiğimiz Yasemin Sungur’la Şiir ile Sohbet etkinliğimizde bu ay Ayşe Sarısayın’la babası Behçet Necatigil ve şiirleri hakkında sohbet ediyoruz. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen etkinliğimize katılım için kayıt yaptırmanız yeterlidir.
Tarih: 15 Aralık Perşembe
Saat: 14.00
Etkinliğe katılım ücreti: 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.
Karagöz’ün Diş Ağrısı- Gölge Oyunu
Günün birinde Karagöz’ün dişi ağrımaya başlar fakat doktor korkusu vardır… Yakın arkadaşı Hacivat, Karagöz’ü bir türlü dişçiye götürmeyi başaramaz bunun üzerine bu işi çözmek için tüm mahalleli seferber olur, işte o zaman komik olaylar bir birini kovalar…
Koltuk sayımız sınırlı olduğundan gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.
Yazan-Oynayan: Mehmet Erbil
Müzik: Akan Atakan
Tasvir ve Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Tarih: 17 Aralık Cumartesi
Saat: 13:30
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Farkında mısın? Origami Atölyesi
Yeniyıla yaklaşırken sizleri, birlikte güzel bir hediyeye ortak olmaya davet ediyoruz.
Tofd (Türkiye Omurilik Felçileri Derneği) yararına yapılacak origami atölyesine katılmak için sadece 20 adet plastik su şişesi kapağı getirmen yeterli. Getireceğin plastik kapaklar geri dönüşüm ile ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye olacak…
Bu atölye çalışmasıyla kağıt katlama sanatıyla tanışacak çocuklar, omurilik felciyle ilgili farkındalığa sahip olup ihtiyaç sahiplerine en güzel yeni yıl hediyelerini verme mutluluğunu yaşayacak.
Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Tarih: 18 Aralık Pazar
Saat: 11:00
Yaş Grubu: 7-11 yaş
Ücret: 20 adet plastik su şişesi kapağı
Büyüyünce Ne Olsam?
Doktorluk mesleğini merak ediyorsanız, hayallerinizde büyüyünce çocuk doktoru olmak varsa bu sohbeti sakın kaçırmayın ! Değerli çocuk doktoru, Prof. Dr.Yıldız Perk’i misafir edeceğimiz ‘Büyüyünce ne olsam ?’ etkinliğimizde, kendisiyle mesleği ile ilgili sohbet edeceğiz. Bu keyifli ve ilginç sohbeti sakın kaçırmayın !
Tarih: 18 Aralık Pazar
Saat: 14:00
Yaş Grubu : 7 yaş ve üzeri
Müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze indirimli giriş ücreti 9 TL, tam giriş ücreti 12 TL’dir.
Küçük Prens
Yıldızlarda bir çiçeği sevmek…
Memo ve Tuba ellerindeki Küçük Prens kitabını okumak için paylaşamaz, farkında olmadan girdikleri müzenin sahnesinde buldukları kostüm ve dekor ile masal canlanmaya başlar, onları uzaktan izleyen diğer arkadaşları Nalan da oyuna dahil olur.
Siz de bu macerada bize katılmak isterseniz oyunumuza bekleriz.
Yaklaşık 50 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği müzikli masal yolculuğuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.
Yazan: Antoine de Saint-Exupery
Uyarlayan – Yöneten : Mehmet Erbil
Oyuncular: Mehmet Erbil, Tuba Malik, Nalan Gidak Doğan
Uyarlayan -Yöneten – Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Müzik: Gökhan Şeşen
Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Tarih: 24 Aralık Cumartesi
Saat: 13:30
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret:25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Bez Bebek Yapım Atölyesi
Çocukluğumuzun en yakın tanığı ve en yakın dostudur oyuncak bebeğimiz…
Bu atölye çalışması ile hayallerimizin gücünü kullanıyor ve düşlediğimiz, hayal ettiğimiz bebekleri tasarlıyoruz.
Banu Kurt’un eğitmenliğinde gerçekleşecek Bez Bebek Yapım Atölyesi yaklaşık bir saat sürecektir. Atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Tarih: 25 Aralık Pazar
Eğitmen: Banu Kurt
Saat: 12:00
Yaş Grubu: 5-8 yaş (aile ile)
8 yaş ve üzeri tek başına katılabilir.
Ücret: Etkinliğimiz müze ziyaretçilerine ücretsizdir. İndirimli 9 TL, tam 12 TL’dir.
Kırmızı Burnun Yolculuğu- Mim Eşliğinde Kukla Oyunu
Bir palyaço ve onun kayıp kırmızı burnu… Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, kayıp burnunu arama macerasında biranda kendini tiyatro salonunda, seyirci karşısında bulur ve komik olaylar birbirini izler.
Canlı müziğin ve özel kuklaların eşlik ettiği Kırmızı Burnun Yolculuğu adlı oyuna 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.
Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:45’e kadar geçerlidir.
Yazan-yöneten: Mehmet Erbil
Müzik: Melih Serhat Soyyiğit
Kukla ve Tasvir Tasarım:Mehmet Erbil
Tarih: 25 Aralık Pazar
Saat: 14:00
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Bremen Mızıkacıları
Bir Mutfak Hikayesi…
Beyaz konağın Aşçıbaşısı Memo, yemek kitabı ile masal kitabını karıştırınca olanlar olur. Kahramanlarımız, yani meşhur Bremen Mızıkacıları; eşek, köpek, kedi ve horoz kendilerini bir anda konağın mutfağında bulurlar sonrasında komik olaylar birbirini izler… Mehmet Erbil’in yazdığı ve oynadığı bu eğlenceli çocuk tiyatrosuna sizler de davetlisiniz.
Bremen Mızıkacıları adlı kukla oyununa 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir.
Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:15’e kadar geçerlidir.
Uyarlayan-yöneten: Mehmet Erbil
Müzik: Görkem Koyuncu
Kukla Tasarım: Mehmet Erbil
Işık Tasarım: Ömür Saka
Tarih: 31 Aralık Cumartesi
Saat: 13:30
Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri
Ücret: 25 TL.’dir.(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.
Yasemin Sungur’la “Kitap ile Sohbet”
Amacı yaşama bir noktalı virgül koyup kitaplara dokunmak, kitabın içinde yaşamak, paylaşmak ve aktarmak olan “Kitap ile Sohbet” etkinliğinde okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanıyor, kitabı analiz ediyor, kendi hayatımızla bağlantılar kurarak farklı bir deneyim yaşıyoruz. Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği “Kitap ile Sohbet” her Salı 10:30-13:00,14:00-16.30saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında gerçekleşiyor. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen atölyemize katılım için ayın kitabını öğrenmeniz ve kayıt yaptırmanız yeterlidir. Etkinliğe katılım ücreti 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.
Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet- Tanrılar Okulu
Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği Kitap ile Sohbet etkinliği Stefano D’Anna’nın Tanrılar Okulu adlı kitabı üzerine özel bir sohbet için buluşuyor.
Sadece yetişkinlere yönelik olan sohbet her Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında gerçekleşiyor. Etkinliğe katılım ücreti 35 TL’dir. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.
Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi
İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken hem yaratıcılıklarını geliştiriyor, hem de çok eğleniyorlar. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir.
Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar tüm günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.