İstanbul Oyuncak Müzesi Ağustos Ayı Etkinlik ve Eğitim Programı

Bebekler Müzede

“Bebekler Müzede” atölye çalışmasına katılacak olan bebekler, dış dünyayı anlamlandırma sürecini kolaylaştıran oyuncakların geçmişine doğru emekleyecekler. Bebekler ve anneleri, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ilk müze deneyimlerini, Oyun Terapisti Psk. Sendi Kasar Ben eşliğinde yaşayacaklar. Miniklerimizin müze gezme alışkanlığının ilk temelleri anne bebek arasındaki bağı kuvvetlendirici etkinlikler yapılarak atılacak ve güvenli kollarda kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. 13-20 aylık ve 20-28 aylık bebekler ile annelerine yönelik farklı saatlerde yaklaşık 40 dakika sürecek etkinliğimize katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Etkinliğin sonunda “Oyuncak Müzesi İlk Gezim” katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 2 Ağustos Perşembe

13-20 aylık bebeklere yönelik seans saat 10:00’da

20-28 aylık bebeklere yönelik seans saat 11:15’te başlayacaktır.

Katılım Ücreti:35 TL(Müze giriş ücreti dahildir.) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Sadako Sasaki’yi Anma Günü Etkinlikleri

İstanbul Oyuncak Müzesi açıldığı ilk günden beri tüm dünyada barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki’yi, bu sene de 5 Ağustos Pazar günü Japon ve Türk misafirlerin katılımıyla anıyor..

Gökçen Atamgüç eğitmenliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde ilk önce Japon geleneksel kağıt katlama sanatı origami ile Sadako Sasaki’nin tamamlayamadığı turna kuşlarını tamamlayacağız daha sonra da beyaz güvercinlerimizi yapıp, temsili olarak barış temennilerimizi gökyüzüne uçuracağız.

Tarih: 5 Ağustos Pazar

Saat: 11:00-12:30

Yaş Grubu: 5 yaş ve üzeri

Etkinlik müze ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş ücreti tam 13 TL., indirimli 10 TL. dir.

“Gagarin’in Başlığı” Tasarım Atölyesi

“Gagarin’in Başlığı” Tasarım Atölyesi ile düşlerin peşinden gidiyor ve uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin’i tanıyoruz… Uzay yaşamını keşfe çıkacak çocuklar, bu macerada olmazsa olmaz astronot kıyafetlerini yakından inceleyecek, öğrenecek, düşleyecek ve farklı malzemeler kullanarak kendi yaratıcı astronot başlıklarını tasarlayacaklar.

Yaklaşık 1 saat sürecek atölye çalışmasına katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Aslı Ersoy

Tarih: 11 Ağustos Cumartesi

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 6 -9 yaş

Katılım Ücreti:45 TL (Müze giriş ücreti dahildir) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Benim Çiftliğim” Origami Atölyesi

Origami sanatıyla kendimize kocaman, hayvanlarla dolu güzel bir çiftlik yapıyoruz. Kuşların özgürce şakıdığı, oyuncak hayvanlarımızın içinde keyifle gezdiği kocaman bir çiftlik… Çiftliğimizi hayallerimizle canlandıracağımız, küçük kağıt parçalarının ana malzememiz olduğu bu atölye çalışması ile çocuklar hem eğlenecek hem de kağıtları katlarken el ve motor becerilerini geliştirecek.

Yaklaşık doksan dakika sürecek atölye çalışmasına katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Gökçen Atamgüç

Tarih: 12 Ağutos Pazar

Saat: 11:00

Yaş Grubu: 4-9 yaş (aile ile birlikte)

Etkinlik Ücreti: 40 TL (Müze giriş ücreti dahildir) Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştiriyorlar hem de çok eğleniyorlar.

Çocuğunuza müzede yaşadığı deneyimi hatırlatacak bu etkinlik, müze sergisinden etkilenerek kendi boyadığınız oyuncakla müzeden ayrılmanın keyfini yaşatıyor.

Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 10 TL ile 45 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir.

Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri ve bayram süresince müzenin açık olduğu her gün gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.