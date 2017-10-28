İstanbul Modern‘in “Müzeler Konuşuyor” Serisi Nicolaus Schafhausen ile Devam Ediyor

Goethe-Institut Istanbul iş birliğiyle devam eden Müzeler Konuşuyor programının konuğu Kunsthalle Wien’in direktörü Nicolaus Schafhausen. Kunsthalle Wien’in direktörlüğünü yürüten Nicolaus Schafhausen 26 Ekim’de deneyimlerini paylaşacak

İstanbul Modern’in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye’den izleyiciler ile buluşturarak güncel müzecilik alanında yeni bir bilgi paylaşım ağı ve iletişim platformu yaratan programı “Müzeler Konuşuyor” devam ediyor.

Goethe-Institut Istanbul iş birliğiyle sanat kurumlarının küratörlerinin ve müze direktörlerinin davetli olduğu program kapsamında bu kez Kunsthalle Wien’in Direktörü Nicolaus Schafhausen devrimizin temel unsuru sürekli değişimi ve liberal toplumu çalkalayarak daha belirsiz bir dünya meydana getiren sosyal ve politik krizleri sorguladığı konuşmasıyla İstanbul Modern’de izleyicilerle buluşuyor.

Schafhausen “Tükenmiş ve Zamanının Ötesinde mi?” başlıklı konuşmasında, aşınma ile dönüşüm arasındaki bir toplumda sanat ve kurumların nasıl bir rol oynayabileceğine odaklanıyor.

Nicolaus Schafhausen kimdir?

Nicolaus Schafhausen Kunsthalle Wien’in (www.kunsthallewien.at) direktörlüğünü yürütmektedir. Künstlerhaus Stuttgart’ta sanat direktörü ve Frankfurter Kunstverein’da direktör olarak görev yapmış olan Schafhausen, Helsinki’deki Nordic Institute for Contemporary Art’ın (NIFCA) küratörü, European Kunsthalle’nin de kurucu direktörüydü. 2006’dan 2012’ya dek Rotterdam’daki Witte de With Güncel Sanat Merkezi’nin direktörlüğünü yapan Schafhausen, 2011 yılından bu yana Canadian Shorefast Foundation’ın (http://shorefast.org/) Rotterdam’daki girişimi Fogo Island Arts’ta strateji direktörü olarak görev yapıyor. 52. ve 53. Venedik Bienali’nde Almanya Pavyonu’nun, 56. Venedik Bienali’nde de Kosova Pavyonu’nun küratörlüğünü yapan Schafhausen, 2015’te düzenlenen 6. Moskova Bienali’nin küratörlerindendi. Ünlü kurumlardaki küratörlük ve direktörlük tecrübelerinin yanı sıra, çağdaş sanatla ilgili pek çok yayında yazar ve editör olarak yer alan Schafhausen, Gent’teki Higher Institute for Fine Arts (HISK) ve Saarbrücken’deki die Hochschule der Bildenden Künste Saar’da (HBKsaar) misafir öğretim görevlisidir.

Müzeler Konuşuyor

Nicolaus Schafhausen

Kunsthalle Wien, Viyana

Direktör

Tükenmiş ve Zamanının Ötesinde mi?

Tarih: 26 Ekim Perşembe 2017, Saat: 19.00

Etkı̇nlı̇k ücretsı̇zdı̇r. Konuşma dı̇lı̇ İngı̇lı̇zcedı̇r ve sı̇mültane çevı̇rı̇ yapılacaktır.

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Meclisi Mebusan Cad.

Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No:4

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