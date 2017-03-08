İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliğine Dair Bir Anekdot

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Sevgili kadınlar, haklarınızın farkına vardığınız, onlar için cesurca ayağa kalktığınız, kariyerinize, gelirinize, değerinize ve değerlerinize sahip çıktığınız bir yıl olsun. İş tercihlerinizi kadın dostu şirketlerden yana kullanın, kendinizi yok yere kullandırmayın. Anlatacağım olayı lütfen bu gözle okuyun.

Toplantı masasında dört erkek iki kadın oturuyorlardı. Esra çevresindeki yüzlere göz gezdirerek “Burnumun dibindeydi peki bunu fark etmek neden bu kadar uzun sürdü?” diye düşündü. Bu yıl önemli birkaç proje vardı. Projelerin dağılımı proje sorumluluğunu alan kişilerin o yılın sonundaki terfilerini ve gelir düzeyini etkileyecekti. Birkaç senedir çok kritik projeleri üstelenip, geç saatlere kadar çalışmasına rağmen çevresindekilerin birer birer yükseldiğini ama kendisinin yerinde saydığını fark ettiği andan kısa bir süre sonra diğer kadınların aynı durumda olduğunu idrak etti. Erkekler birkaç katlı evlerin çevresinde yükselen gökdeleneler misali tırmanıyorlardı merdivenleri. Bunu fark etmemiş olmayı diledi çünkü artık huzuru kaçmıştı bir kere. Bunu fark ettikten sonra yüzleşmemek imkânsız olurdu.

Proje paylaşımına geçilmeden evvel, projelerde görev alması gereken ama açık olan uzman kadroları ile ilgili konuşmalar başladı. Masada bulunanların lideri konumundaki yönetici -ki kendisi iyi bir üniversiteden mezun kariyeri parlak ve sevilen bir kişiydi- “Kadın almayalım, sonra doğum iznine ayrılıp bir seneyi ziyan ediyorlar” dedi. Erkekler buna güldü. Esra içinden öfkenin yükseldiğini hissetti. Doğum iznini bile doğru dürüst kullanmamış hamileliğinin izinli aylarında evden çalışmış, sorumluluğu altındaki hiçbir işi uykusuzluk pahasına aksatmamıştı. Her iki saatte bir emzirilmesi gereken, gazı, bezi bir sürü yan servisi ile bakım isteyen yeni doğmuş bir bebeğe bu hizmeti sunmanın ne demek olduğunu yaşayabilmelerini diledi içinden. Masadaki diğer kadın arkadaşı Merve bilinçsiz bir kahkaha ile katılmıştı gülüşmelere. Merve’ye bakarak “Hatırlat da böylelerini doğurmayalım” dedi. Masada soğuk bir hava esti.

Beklendiği üzere projeler erkeklere devredilirken kadınlardan da destek olmaları istendi. Ekipteki diğer yöneticiler memnun, kadınlar soru işaretleri ile kalktılar masadan. Şimdi ne yapacaklardı?

Tüm emekçi kadınların 8 Mart Kadınlar Gününü kutlarım.

Sevgiyle,

Tülin Kahvecioğlu

Lider ve üst düzey yönetici koçu

Bahçebiz Gelişim Akademisi

Kurucu Ortak