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İletişim dersleri verdiğim sınıflarda, her gruba istisnasız sorduğum, sormayı sevdiğim bir soru “İnsan Neyle Yaşar?”. Yine istisnasız herkesin de epeyce düşünüp “en” olarak seçtiklerini paylaşmaktan keyif aldıklarına şahit oldum, ararken ki heyecanlarını yüzlerinden okudum. Hep birlikte hayata tutunma nedenlerimiz üzerinde düşünmenin verdiği keyfin yanı sıra etrafımızdaki insanlarla benzer duygularla hayata karışmak da vardı işin içinde.

Antalya için bu haftanın adı “festival” olunca, bir süredir yaşadığım bu kentin en civcivli haftasını hem kendim, hem de Martı Dergisi okurları için keyifli, biraz da farklı kılmaya çalıştım. Ve, o sormayı çok sevdiğim soruyu bu kez birbirinden değerli sanatçılarımıza sordum. Yine değerli sanatçılarımız Deniz Çakır ve Serdal Güzel’in “Rabarba: Sesleri Görmek” sergisinde.

Hadi hep birlikte bakalım sanatçılarımızın verdiği yanıtlara…

Aylin Uzunatağan/ Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Bence insan umutla yaşar.

Sezai Aydın/ Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

İnsan yanındakilerle, sevdikleriyle beraber olduğu zaman yaşar. Hava nasıl olsa var, su da var.

Erdal Tosun / Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Bunu bir sanatçıya sorduğunuzda cevap kaçınılmaz olarak aynı olmalıdır; sanatın ipine sarılacağız, başka çaresi yok. Bizim için güzel bir dünyayı aniden kurmayabilir. Ama çocuklarımız yoluyla bu güzel dünyayı kesin kuracağı anlamına gelir, çocuklara gerçekten gereken ilgiyi gösterirsek.

Yekta Kopan/Yazar, Seslendirme Sanatçısı

İnsan kendine bakabilme yeteneğiyle yaşar. Kendisiyle hesaplaşabilme yeteneğiyle yaşar. Vicdanın sesini dinleyebilme yeteneğiyle yaşar.

A.Berna Konur / Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

İnsan yapabildiği her şeyle yaşar, sevdiğiyle yaşar, içindeki enerji ile yaşar.

Şebnem Gürsoy / Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Benim için insan kesinlikle önce umutla yaşar ve yaşamalı zaten. Umut, o kadar sıkı tutunmamız gereken bir şey ki artık son günlerde… Ben öyle yapmaya gayret ediyorum, çevremdeki herkese de bunu empoze etmeye gayret ediyorum, çünkü umut olmazsa biteriz.

Yeşim Gül / Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

İnsan sevgiyle yaşar.

Elif Dağdeviren/Uluslararası Antalya Film Festivali Direktörü

İnsan kendi varoluşunu diğerlerinin varoluşuyla en doğru şekilde buluşturabildiği ölçüde ve içinden sevgi, içinden huzur, içinden birlik geçen her neyse etrafındaki onunla yaşar.

Ali Düşenkalkar / Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

İnsan neyle yaşar? Oğlum ne kadar üzülmeyecek onunla mesela…

Serdal Güzel / Fotoğraf Sanatçısı”

Umutla yaşar. Benim için de umut… Geleceğe taşıyacağın bir şey olması lazım. Umudun olması lazım ki yaşa. Geleceğe dair planların varsa, hedeflerin varsa ve bunu yapabileceğini hissettiğin bir umudun varsa, o zaman yaşıyorsun.

*Lev Tolstoy “İnsan Ne İle Yaşar” isimli öykü kitabında, Bertolt Brecht “Üç Kuruşluk Opera” adlı eserinde düşer bu sorunun peşine.