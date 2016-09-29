İlham Veren İşveren Markası Hikayeleri, People Make The Brand, 4 Kasım’da İstanbul’da

| tarafından

4 Kasım 2016 tarihinde Shangri-­‐La Bosphorus, İstanbul’da dördüncü kez gerçekleşecek People Make The Brand – İşveren Markası Konferansı, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları ve iletişim profesyonellerine ev sahipliği yapacak. GarantiBankası’nın sponsorluğu ile Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen etkinliğin içerik paydaşı ise dünyanın lider işveren markası araştırma şirketi Universum. Konferans, işlenecek vaka sayısı ve konuşmacı çeşitliği ile Orta Doğu’nun en büyük işveren markası konferansı olma özelliğini taşıyor. Katılımcıların 2016’da Universum’un 50.000’e yakın Y Kuşağı ile gerçekleştirdiği ideal işveren araştırması sonuçlarına dair önemli içgörüler edinecek olmaları, konferansın dikkat çekici olmasında önemli bir unsur.

People Make the Brand Konferansı, işveren markasına dair teorik altyapı sağlamaktan daha fazlasını, katılımcıları güçlü deneyimlerlerle buluşturmayı vaad ediyor. Konferansta küresel işveren markası çalışmalarında dünyanın en önemli stratejisti sayılan Richard Mosley ve Universum Global Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli de sahne alacak. Onlarca sektörden 200’ün üzerinde işveren markası ilgilisinin buluşacağı konferansta BBVA, Heineken ve P&G şirketleri işveren markası yolculuklarını anlatacak; Anlatsin.com ise işveren markası çalışmalarında dijital paydaş olarak yarattıkları katma değeri paylaşacak. Ayrıca, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran da sürdürülebilir bir işveren markası stratejisi ve anlamli bir calişan değer önermesi oluşturmak için izlenmesi gereken yönlerden bahsedecek. Konferansta işveren markası metrikleri, global işveren markalarının lokal uygulamaları, çalışan değer önermesi geliştirme süreci ve sürdürülebilir işveren markası stratejileri konuları derinlemesine irdelenecek. Yazar ve hikaye anlatıcısı Sinan Sülün’ün sunuculuğunu yapacağı konferansta ayrıca Türkçe-­‐İngilizce simultane tercüme de yapılacak.

Program ise şöyle:

8.30 – 9.20

Kayıt

9.20 – 9.30

Açılış

Sunucu: Sinan Sülün / Hikaye Anlatıcısı, Yazar 9.30 – 10.10

Claudia Tattanelli UNIVERSUM

Stratejik Danışma Kurulu Başkanı

İşveren markası yolculuğunu gerçek içgörü ile desteklemek:

Universum İdeal İşveren Araştırması 2016: Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve dünyanın geri kalanı.

Universum İdeal İşverenler Araştırması her yıl altmıştan fazla ülkede milyonlarca öğrenci, yeni mezun ve profesyonelin katılımıyla gerçekleşiyor. Chloe’nin sunumu ile Türkiye’nin yetenek kaynağına ait 2016 araştırma sonuçlarını Avrupa, Orta Doğu ve dünyanın diğer ülkeleri ile kıyaslamalı olarak göreceğiz.

10.10 – 11.00

Peter VOGT, BBVA

Çalışan İletişimi Küresel Lideri

Olasılıklar Çağı: BBVA çalışanlarının yeni marka önermesini birlikte inşa edişlerinin ve bankacılığın geleceğini tanımlayışlarının hikayesi

2016 yılı başında Dünya genelinde 138.000 çalışanı bulunan, İspanya’nın en büyük

bankası BBVA, tüketici markası değer önermesini yenilemeye karar verdi. Bunun müşteri ilişkilerinde önemli bir adım olacağına inanan BBVA, kapalı kapılar ardında fikir üretmek yerine, Grup CEO’su Carlos Torres’in de önerisiyle marka değer önermesini çalışanlarına sordu. 28.000 BBVAlı’nın sosyal medya kanalından paylaştığı öneriler ışığında, BBVA markası değer önermesi yenilendi. Tüm bu interaktif ve merak uyandıran yolculuğun paylaşılacağı sunumda, 150 yıllık bir kurumun geleceğin bankacılığını yeniden tanımlayışı ve global stratejinin yerelleşme öyküsü anlatılıyor.

Kahve Molası: 11.00 – 11.20

11.20 – 12.00

Evrim Kuran Yönetici Ortak Dinamo Danışmanlık

İşveren Markanızın Turnusol Kağıdı: Çalışan Değer Önermesi

People Make the Brand konferanslarının yaratıcısı ve küratörü Evrim Kuran, konuşmasında sürdürülebilir bir işveren markası stratejisi için sahici ve anlamlı bir Çalışan Değer Önermesi oluşturmanın öneminden ve bu formüle uygun bir değer önermesi oluşturmak için izlenmesi gereken yollardan bahsedecek.

Öğle Yemeği: 12.00 – 13.30

13.30 – 14.10

Alfonso Auñón García Heineken

Küresel İşveren Markası Lideri

Heineken’in İşveren Markası Yolculuğu: Yaratıcılık fark yaratan bir kimyadır.

Bu oturumda, Alfonso Aunon Garcia bizleri Heineken’in dönüştürücü yolculuğuna eslik etmeye davet ediyor. Böylece Heineken’in insanları ve markaları ile dünyaya “vay” dedirten bir deneyim yaşattığı essiz kültürüne tanık olacağız. Birlikte ilham verici bir serüvenin içinden geçerek tüm dünyada müşterilerle ve adaylarla bağlantı kurulan yerlere gidecegiz.

14.10 – 14.50

Cem Canikoğlu P&G

Avrupa Yetenek Kazanımı Lideri

Güçlü Küresel İşveren Markaları İnşa Etmek ve Bu Serüvenin Meydan Okuyuşları

yıldan fazla bir süre önce, P&G küresel çalışan değer önermesini tanıttı: “Her gün yeni bir meydan okuyuş!” Bu önerme, şirketin güçlü farklılıkları üzerine inşa edilmiş küresel bir kavramı içermekteydi. Cem Canikoğlu, konuşmasında, P&G çalışan değer önermesinin hedef kitle nezdindeki ayırd edici niteliklerini ve bu önermeye nasıl sadık kaldıklarını anlatacak. Canikoğlu, yerelleştirmeye olanak tanırken küresel yaklaşımı korumanın öneminden de bahsedecek ve bu serüvendeki meydan okuyuşları ve öğrenilen dersleri paylaşacak.

Kahve Molası: 14.50 – 15.10

15.10 -­‐ 15.40

Eril Gün Ezerel Anlatsın.com Girişimci

Şirketinizi Nerede, Nasıl & Nelerle Anlatmalısınız: İK için Data & İçerik Pazarlaması

Bu seansta Eril, Y ve Z jenerasyonlarının Google arama verilerini ve online davranışlarını inceleyerek seyircileri gençlerin zihinlerinde kısa bir gezintiye çıkaracak. Ardından, şirketlerin bu verileri kullanarak genç yetenekler ile nasıl etkileşime geçebileceklerini ve bunu işveren markalarını güçlendirmek için nasıl kullanabileceklerini anlatacak.

15.40 – 16.30

Richard Mosley

Global Başkan Yardımcısı Universum

İşveren Markası Metrikleri – Performansa Giden Yol

Bu oturum iş yaşamından çeşitli vakalar üzerinden işveren markası sürekliliğinin ve gücünün ölçümlenmesi, sürdürülebilir bir işveren markası stratejisine sahip olmak için işveren markası performansımızın döngüsel olarak izlenmesi konularını kapsayacaktır. Richard aynı zamanda işveren markası yatırımı geri dönüş ölçümü ile ilgili yapılması gerekenlere dair içgörülerini dinleyicilerle paylaşacaktır.