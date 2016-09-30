İBB Şehir Tiyatrolarında Yeni Sezon Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2016-2017 sezonunda yeni oyunları ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

5 Ekim 2016 tarihinde perdelerini açacak olan Şehir Tiyatroları, 2016-2017 sezonuna ait repertuarını 29 Eylül 2016 Perşembe günü Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Bu toplantı için Esma Sultan Yalısının seçimi çok isabetli olmuş, Güneşli bir sonbahar gününde İstanbul Boğazı manzarasıyla tarih ve sanat buluştu.

Toplantı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sahne Yöneticisi Kubilay Penbeklioğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları; Tolga Yeter, Özgür Kaymak, Melahat Abbasova, Şehir Tiyatroları Başdramaturgu Hilmi Zafer Şahin, Baş Dekoratör Ayhan Doğan’ın yanı sıra Şehir Tiyatroları’nda bu sezon oyun sahneleyecek olan konuk yönetmenler Haldun Dormen, Ahmet Levendoğlu ile birlikte Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Nilgün Kasapbaşoğlu, Güzin Özyağcılar, Binnur Şerbetçioğlu, Hikmet Körmükçü, Naci Taşdöğen, Nevzat Çankara, Erkan Sever ve Ertuğrul Postoğlu ile beraber birçok Şehir Tiyatroları oyuncusunun katılımı ile yapıldı.

Basın toplantısında, Şehir Tiyatroları’nın 2016-2017 sezonuna ait repertuarı, yeni oyunları ve bu sezonda gerçekleştirilecek projeleri, hakkında bilgi verildi.

Açılış ve sunuş konuşmasını Kubilay Penbeklioğlu’nun yaptığı toplantıda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur sezon içinde sahnelenecek oyunların bilgilerini basın mensuplarıyla paylaştı, ardından Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu Darülbedayi’nin 103 yıllık dev bir çınar olduğunu ve yeni oyunlarıyla daha nice yıllar İstanbulluların hayatlarını renklendirmeye devam edeceğini söyledi. Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen ise sezonu Şehir Tiyatroları’nın basın toplantısı ile açmaktan büyük mutluluk duyduğunu her yeniliğin yeni bir heyecan olduğunu, Haldun Dormen ve Zihni Göktay başta olmak üzere bütün sanatçılarımızın gözlerinde de bu heyecanı gördüğünü ifade etti. Bu duygularla yeni sezonun İstanbul’a kültürümüze ve bütün tiyatro camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum diyerek sözlerini sonlandırdı. Yapılan röportajların ardından basın toplantısı sona erdi.

Biz tiyatro sezonun başında heyecanla yeni oyunları bekliyoruz. İlgimizi özellikle büyük ustalar Haldun Dormen ve Zihni Göktay’ın oyunları çekti. Haldun Dormen’in yönettiği Şahane Züğürtler ve Zihni Göktay’ın oynadığı Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)’ni izleme listemize aldık. Ayrıca Anton Çehov’un Martı isimli öyküsünü merakla bekliyoruz. Yeni dönemde Adalet Ağaoğlu’nun Evcilik Oyunu adlı eseri de Şehir Tiyatrolarında sahnelenecek.

Ekim ayı içerisinde prömiyer yapacak olan oyunlar;

Şehir Tiyatroları sanatçılarından Hülya Karakaş yönetmenliğinde Yangın Yerinde Orkideler, Yıldırım Fikret Urağ yönetmenliğinde Martı, Tolga Yeter’in yönetmenliğinde Saadet Hanım, Tarık Şerbetçioğlu yönetmenliğinde Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi),

Şehir Tiyatroları’nın bu sezon konuk rejisörleri, Haldun Dormen’in yönetmenliğinde Şahane Züğürtler ve Ahmet Levendoğlu yönetmenliğinde Aldatma isimli oyunlar seyirciyle buluşacak.

Sema Büyüksıvacı