Hikâyesi Girişim Olan Kadınlar

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Figen Geri’nin kızının doğumuyla özel sektördeki çalışma hayatına ara vermesi ve tekrar çalışmak istediğinde kızını bırakamaması sonucu alternatif çalışma yolları aramasıyla başlar bu hikâye…

Figen Geri, araştırmaları sonucu bir web sitesi yöneticiliğini üstlenerek evden çalışmanın yolunu keşfeder. Ardından bu çalışma yolunun birçok kadına daha ulaşmasını sağlamak isteyen Geri, 2014 senesinde pembekariyer.com adıyla Türkiye’nin ilk kadın kariyer sitesini kurar.

Sonradan Sevda Ünsev ve Funda Altınağaç ile birlikte yollarına devam ederler.

Kadın dayanışma örgütlerinden site ismi, logosu ve renginin cinsiyet ayrımcılığına sebebiyet vermesi eleştirilerini dikkate alarak yenilenen platform, karşımıza hikayesigirisim.com olarak tekrar çıkıyor.

Site, yeni yüzü ile birlikte, sadece işçi ve işvereni buluşturan bir platform olmaktan çıkıp; kadınlara yönelik eğitim, seminer ve kurslar vermeye başlayan çok kapsamlı bir platform haline geliyor. Üstelik siteye üye olabilmek veya ilan yayınlamak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz.

“Herkesin bir hikâyesi vardır; biz hikâyesi girişim dedik.” sloganıyla yola çıkan bu üç güçlü kadının amacı; Türkiye genelindeki hem ev hem de iş hayatını bir arada yürütmek isteyen kadınları bir çatı altında buluşturmak.

Hikâyesi Girişim, üreten kadınların buluşma noktası olmakla kalmıyor, düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

2014 yılından beri evden çalışan kadınların ürettiklerini girişimcilikle pekiştirerek iş yeri sahibi olmalarına dair başarı hikayelerine yer veren www.hikayesigirisim.com a Martı Dergisi olarak bizler de destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.