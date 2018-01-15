Bütün iyi kitapların sonunda

Bütün gündüzlerin,

Bütün gecelerin sonunda

Meltemi senden esen

Soluğu sende olan

Yeni bir başlangıç vardır

Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın

Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın

Onu işitsen, yuvarlağı sende kalır

Her başlangıçta yeni bir anlam vardır.

Nedensiz bir çocuk ağlaması bile

Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.

Edip Cansever

Ocak ayındayız, yeni, taptaze başlangıçlar zamanındayız. Gelin bu sene size iyi gelmeyen şeyleri atın ve yerine yenilerini ekleyin. Değiştirmek istediğiniz bir alışkanlığınız olabilir, belki bir huyunuzu, belki işinizi değiştirmek istiyorsunuzdur.

Yeni yılda konulan hedeflerin sadece %8’i hayata geçiyormuş. Kalan kısmı neyi istediğini bilememe, üşengeçlik, nasıl ve nereden başlayacağını bilememe, korkmak, baştan yolun sonunu düşünüp geri adım atmak, ertelemek gibi sebeplerle ya çöp sepetini boyluyor ya da bir sonraki yıla erteleniyor. Gelin bunu kolaylıkla yapabilmeniz için adımların üstünden geçelim.

İşin sırrı değiştirmek istediğiniz şeyi önce kabul etmenizdedir. Yani mevcut durumun tespitini yaparak başlamalısınız. Sonra bunu neyle değiştirmek istediğinizi saptayın.

Sonra sizi sonuca götürecek adımların neler olabileceğini düşünün. Tüm bunları yazmanızı tavsiye ederim. Bu adımları sıraya koyun ki adım atıp atmadığınızı fark edin.

Yolda kalmak, devam edebilmek için kendinizi nasıl motive edeceğinizi de yazmanız lazım. Motivasyonun düğmesini açmak için sizi nelerin heyecanlandırdığına bakın. Onları planınıza dahil edin. Bu sizi yolda tutacak benzindir.

Sizi başarıya götürecek diğer bir hareket de ulaşmak istediğiniz sonucu gözünüzde olmuş şekliyle canlandırmak. Kendinize dışardan bakarak yapın bunu. Bir kamera gibi kendinizi o şeyin olmuş halinde gözlemleyin.

Değişimin tekrarlarla geldiğini aklınızda tutun. Arada düşebilirsiniz, umutsuzluğa kapılıp vaz geçmek yok. Motivasyona geri dönün ve yola devam edin.

Size destek olabilecek tüm kaynakları harekete geçirin, sizin için çalışsınlar

Amacınıza ulaştığınızda kutlama yapın.

Haydi işe yaramayan şeyleri yarayanlarla değiştirme daha iyiye ulaşma zamanı, #hareketegeçin.

Sevgiyle…

Tülin Kahvecioğlu

Lider ve Yönetici Koçu, Eğitmen

Bahçebiz Gelişim Akademisi Kurucu Ortağı