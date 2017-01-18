Hayatımıza simle işlenmiş bir imza: Nahide Küçük Sergisi 19-25 Ocak’ta Art 212 Nişantaşı’nda

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2007 yılında kaybettiğimiz Geleneksel Türk Elişi Nakış Sanatçısı Nahide Küçük’ün eserleri, ressam Şahin Paksoy’un küratörlüğünde ‘10. Yıl Anısına Nahide Küçük’e Saygı’ adını taşıyan bir sergi ile korunduğu sandıklardan gün ışığına çıkıyor.

Kızları Gülden Küçük Çelebi ve Zeynep Küçük Willems’in öncülüğünde hazırlanan ‘10. Yıl Anısına Nahide Küçük’e Saygı’ sergisi 19 Ocak’ta Art 212’de Nahide Küçük’ü ve eserlerini sanatseverlere tanıtacak.

Fransız moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier’ye yaptığı işleme ceket, Japon tasarımcı Yumi Katsura’ya işlediği gelinlik, Eyüp Sultan Camii minber kapısı için işlediği örtü, Katar Emiri Al-Thani’nin sarayları için işlediği Ayet-el Kürsi ve duvar panoları, Alexander de Paris’e işlediği taçlar, İran Şahı Rıza Pehlevi’ye ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e yaptığı özel işleme… Bütün bu eserlerin altındaki imza, gönül verdiği bu sanata onu teşvik eden hocasının, renklendirme yeteneğine hayran olduğu, Anadolu nakış ve işleme kültürünün değerli elçisi Nahide Küçük’e ait.

Kadim Anadolu kültürünün bugüne uzanan çiçeklerle bezeli mirası, Nahide Küçük’ün nakışlarında hayat bulmuş. Binbir çeşit kumaşa, binbir renk iplikle ve simle işlenen; sancak, yay torbası, şalvar, gömlek, cübbe, nalın, yastık yüzü, bohça, kaftan, seccade ve yüzlercesiyle bugüne ulaşan nakış ve bezeme dolu büyük kültür, Nahide Küçük’e ilham kaynağı olmuş. Henüz genç bir kızken ilham aldıklarına kendi üslubunu koymuş. İşlediklerinin el ile yapıldığına inanmayanları mükemmelliğin varlığına inandırmış. İşlediği benzersiz, kusursuz, eşsiz eserleri ile ülkemizin bu zenginliğini dünyaya tanıtan bir sanat elçisi olmuş.

Geleneksel el işi ve nakış örneklerimizdeki motifleri aslına sadık kalarak işleyen ve öğreten Nahide Küçük, 10 yıl önce aramızdan ayrıldı. Yaptığı her işleme ile kültür mirasımıza değer katan Nahide Küçük adı, imzası, elleriyle işlediği, hayal gücünü katarak zenginleştirdiği birbirinden güzel nakış ve işlemeler, bugün kıymetli kabul salonlarında, kraliyet çeyizlerinde, sefaret sofralarında ve ülkenin yabancı konuklarına gururla sunduğu armağanlarda yaşıyor.

Anadolu nakış ve işleme kültürünün değerli elçisi Nahide Küçük’ün eserlerinden örnekler, 19-25 Ocak tarihleri arasında gezilebilir.

Art212. Kadırgalar (Eytam) Cad. No: 8-B Nişantaşı, İstanbul.

Nahide Küçük Hakkında

Nahide Küçük, 24 Ağustos 1935’te İstanbul’da dünyaya geldi. Niğde eşrafından Hıfzı Bey ve Şerife Hanım’ın 5 çocuğundan 4’üncüsü olan Nahide Hanım, Cibali Ortaokulu’ndan sonra Cağaloğlu Kız Sanat Okulu’ndan mezun oldu. 1953 yılında İstanbul Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü’nün nakış bölümüne girdi. 1953-1954 yılında Türk el işleri bölümünde çalışmaya başladı. Çok geçmeden öğretmenleri tarafından el işi ve çalışmaları çok beğenilen öğrenciler arasında örnek gösterilmeye başlandı.

Öğretmenlerinden gelen teklif üzerine “Örtü Renklendirme Bölümü”nün başına geçen Nahide Hanım, sekiz yıl süreyle bu görevi yerine getirdi. Nahide Küçük bu süre içinde Türkiye’de Kız Teknik Enstitüleri’nin kurucusu Ayşe Ege ile tanıştı ve uzun yıllar asistanlığını yürüttü.

Asistanlığı süresince motiflerin çizimlerini yaparak, birbirinden değerli işlemelerin gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı oldu. Uzun süren hoca-öğrenci ilişkisi sonrasında birlikte ortak bir atölye kurdular.

Nahide Küçük, dünyaya, Türk el işi sanatının en iyi şekilde tanıtılmasında öncü rol almıştır. 1984-1991 yılları arasında İstanbul Hilton Otel’inde ve 1991-2000 yılları arasında da İstanbul Swissotel’de mağazalar açmıştır.

Nahide hanım, Olgunlaşma Enstitüsü’nde uzun yıllar eğitmenlik yaparak, sayısız öğrenciye eğitim vermiştir. Birçok eğitimli / eğitimsiz kadına nakış sanatını öğretmiş ve iş imkanı sağlamıştır.