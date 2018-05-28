Hatırlamak için, unutmaya meyilli olduğumuz şeyleri…

Bir ömüre benzesin günün
Yeni bir hayata doğar gibi uyan .güne
Bir önceki hayatın yüklerini taşısan da
Bu günün yepyeni bir gün olduğunu .unutma
Bir bebek gibi ol gözünü ;açtığında
Saf, neşeli, umutlu ve yüreği merakla .dolu
Tıpkı yürümeye yeni başlayan bir bebeğin
Koşmaya olan açlığı ile kalk .yataktan
Ağzından “!Günaydın” sözleri dökülürken
Gözlerin “Yaşamak ne güzel şey !hey” diye .haykırsın
“Sabah egzersizi öyle yapılmaz” ,diyenlerle
,Tıpkı “Noktalama işaretleri kelimelerin sonuna ,konur” diyenlerle geçtiğin gibi geç .dalganı
Çocuğun özgür ruhu ile yaşa .sabahı
Güneş ilerlerken ,gökte
Hayatı kaçırmak istemeyen bir gencin hevesiyle atıl .güne
Hayata ve öğrenmeye duyduğun ,açlık
Sakın yavanlaşmasın önyargılı bir ağız .tadıyla
Her şeyi deneme hevesi
Ve başarısızlıktan korkmama zırhı ile koru .kendini
Sakın unutma bu günün biteceğini
Ve her ömrün yalnızca bir kez .yaşanabileceğini
Yaşlıların deneyiminden faydalan ama
Sakın kabul etme deneyimleri ile özgür ruhunu .öldürmelerini
Bir delikanlı gibi cesaret dolu olsun .yüreğin
Özgürce yap .hatalarını
Yine de öğlenden sonra aklına getir geceyi.
Unutma sakın herkesin sabahları genç ama akşamları yaşlı olacağı gerçeğini.
Öğlen ışıkları değişirken artık kalbinin de
Cüretkarlıktan çok bilgelikle dolmasına izin ver.
Koluna daha az aklına daha fazla güvenmeye başla.
Şimdi büyüme zamanı.
Ne kadar bilgeleştiğin belirleyecek geceyi.
İşini yaparken artık kendini değil
İşin aracılığıyla insanlara vereceklerini düşün.
Sakın ha bencilce kazandığın ama yalnız kaldığın bir iş yapma.
Seni gece güvende tutacak şeyin uzak bir bankada duran kağıttan para olamayacağını unutma.
Günün sonunda elinde kalacak tek şeyin,
Anlamlı bir gün yaşamış,
Tüm varlıklar için iyi bir şeyler yapmış olmanın yaratacağı
Kalp huzuru olacağını çıkarma aklından.
Bir varlığı mutlu etmeyi,
Bir insanın acısını dindirmeyi,
Bir yüzü güldürmeyi,
Elindekini cömertçe paylaşmayı
En büyük öncelik yap kendine.
Böylece,
Gün geceye dönerken
Yuvana dön yeniden.
Huzur ve minnetle sarıl sevdiklerine;
Ve unutma ne kadar az zamanınız olduğunu birlikte.
Gece sesler azaldığında
Yaşadığın günden memnun ol.
Eğer aklın huzurlu ise bedenini sarmalayan huzurlu yorgunluk gevşetir seni.
Yaşadığı günden memnun olan bir adamın
Kolayca uykuya dalacağını unutma.
Uyku çökmeye başladığında üzerine
Onu en yakın arkadaşın gibi buyur et evine.
Yaşadığın günden yana bir pişmanlığın
Yarın için bir endişen yoksa eğer
Huzurla kapat gözlerini.
İyi rüyalar karşılasın seni .Bu gece iyi uyumalısın.
Yarın yeniden bir bebek olacaksın.
CEM ŞEN