Hasta Bebeğe En İyi İlaç Anne Sütü

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Bebeği hasta (nezle, grip türevi) olan bir annenin, hastalıktan önceki ve sonraki sağdığı iki sütün ne kadar farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bu farkın açıklamasının altında yatan bilimsel açıklamaları hayret verici!

Bu yazı, bir arkadaşımın geçen ay bana yönelttiği soru üzerine hazırlandı. Soru; bir Facebook paylaşımı için “Güliz, bu gerçek mi?” sorusuydu. Paylaşım, bebeği hasta (nezle, grip türevi) olan bir annenin, hastalıktan önceki ve sonraki sağdığı iki sütün ne kadar farklı olduğu ve bu farkın açıklamasının altında yatan hayret verici bilimsel açıklamalardı (https://www.facebook.com/mallory.cunningham.75/posts/1119562004723715). Ben de “tabi ki doğru” dedim ve anne sütünün neden mucize olduğuna bir de bu açıdan değinmek için bu yazıyı hazırladım. Bu yazıyı okuyan ve gerçekten anne sütünün mucize olduğuna inanan annelerden şunu rica ediyorum, yazıyı mümkün olduğunca paylaşın ve anne sütü neden mucize herkes bilsin, anlasın. Bir kez daha!

Anne hastalık yapan bakterilerle temas edince, onları soluyunca veya sindirince antikor üretmeye başlar. Bu antikorla süte geçer. Böylelikle etrafta bir enfeksiyon salgını varsa, bebeği korumanın en güzel yolu annenin o ortamda bulunması, o mikrobu soluması ve bedeni antikor ürettiğinden, bebeğini emzirmesidir. Mesela bebeğin gittiği bir anaokulunda bir enfeksiyon varsa, anne anaokulundaki sıralara, kapıya, duvarlara dokunarak ve okuldaki havayı soluyarak antikor üretmeye başlar. O bakteriye karşı özel antikor üretir ve sonra da bebeğini rahatlıkla emzirebilir. Böylelikle bebeğini salgından korur. Aynı durum bebeği hastanmış anneler için de geçerlidir. Annenin meme uçlarında bulunan reseptörlerle bebeğin tüküründeki virüs ve bakteri gibi patojenlerin taramasının yapıldığı ve bebeğin ihtiyacı olan antikorların anne tarafından çarçabuk üretilip, süte geçtiği tespit edilmiştir.

Tam tersi senaryoyu düşünelim: Hasta olan anne ise, yine bebeğini emzirmelidir. Emzirmelidir ki, kendisindeki bakterilere karşı savunmasız olan bebeğini, anne sütündeki antikorları ile koruyabilsin. Bu makale kış aylarında en çok sorulan “grip olan anne emzirebilir mi” sorusuna da yanıt olsun. Tabi ki sadece grip olduğundan eminse… Altında yatan başka bir hastalık olmadığına eminse…(Solunum yoluyla bulaşan ender bazı hastalıklarda maske kullanımı ya da bebeği ile temas etmemesi önerilir, dediğim gibi çok ender hastalıklarda). Tıbbi derneklerin her sene çıkan salgın griplerde önerilerine dikkate alarak!

İşte bahsedilen facebook paylaşımında anne tam da bunu yapmış, bu süreçteki süt yapısının farklılığındaki değişimleri de fotoğraflayıp, paylaşmış.

Özetle şunu artık biliyoruz: Anne sütü mucizedir. Mucizeye inananlar paylaşsın.

Doç. Dr. Güliz Onat

IBCLC sertifikalı Hamile ve Emzirme Danışmanı

Hamile ve Lohusa Pilates Eğitmeni

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