Gönye Proje Tasarım, “Tasarım Merkezi” Oldu!

Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kısa süre önce hayata geçirdiği ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik desteğini almaya hak kazanarak “Tasarım Merkezi” ünvanının sahibi oldu.

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekân tasarımlarına imza atan Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal ortaklığındaki Gönye Proje Tasarım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Tasarım Merkezi” ünvanını almaya hak kazandı. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Türkiye’de “Tasarım Merkezi” belgesini alan 55. firma olan Gönye Proje Tasarım aynı zamanda ülkemizdeki “Tasarım Merkezi” unvanı almaya layık görülen 3. iç mimarlık firması.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2016’dan bu yana uygulanan “Tasarım Merkezleri” teşviki, ekonomide katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler geliştirilmesini, özel sektörde ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi hedefliyor.

Bakanlığın “Tasarım Merkezleri” projesinin, sunduğu avantajlar nedeniyle hedefleri yolunda önemli bir fırsat olduğunu düşünen Gönye Proje Tasarım ortaklarından Mimar Yelin Evcen, bu unvan ile tasarım faaliyetlerinin estetik, işlevsel ve yenilikçilik anlamında da tescillendiğini şu sözlerle dile getiriyor:

“Süreç boyunca hem akademisyenlerden ve sektör temsilcisinden hem de bakanlıktan aldığımız, tasarımlarımız ve kurduğumuz sistemle ilgili pozitif geri bildirimler yaptığımız işte doğru yönde çok yol kaydettiğimizi bize göstermiş oldu. Bundan sonraki süreçte hak kazandığımız vergi avantajları ile tasarım personeli sayısı ve niteliğini arttırma, tasarım ekipmanları ve yazılımları yatırımını çoğaltma ve her zaman desteklediğimiz ve çok inandığımız eğitimlere yenilerini ekleyerek devam etme avantajlarımız olacak.”

2010 yılındaki kuruluşlarından itibaren tasarladıkları büyük çaplı projeler sayesinde çok hızlı bir büyüme gösteren Gönye Proje Tasarım’ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu ünvanı alma serüvenini ise firmanın diğer ortağı İç Mimar Gönül Ardal aktarıyor:

“Büyüme sürecini hem şirketimiz hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız açısından sorunsuz ve en verimli şekilde geçirebilmek adına 2012 yılından itibaren danışmanlık almaya başladık. Zaman içinde beliren ihtiyaçlar sebebiyle, “Gönye El Kitabı”, “Verimlilik Değerlendirme Süreçleri”, “Proje Süreç Raporlamaları” ve “Proje Bazlı Değerlendirme Sistemi”ni hazırladık. Bütün bunları yaparken de birlikte belirlediğimiz hedefler doğrultusunda tüm ekibimizin gelişimlerini takip ederek destekledik. Gerek toplu gerek bireysel eğitimlerle yurtiçi-yurtdışı fuar ve etkinlik katılımlarını sağladık. Bir yandan da teknik ihtiyaçlar sebebiyle “Gönye Çizim Standartları” oluşturduk. Tüm bu hazırlıklarımız, sistemli çalışmaya inanmamız ve sistemin getirdiği kolaylıkları fark etmemiz nedeniyle yapıldı. Tasarım Merkezi başvurusunda istenen şartlara baktığımızda da 4 yıldır yaptığımız çalışmalardan farklı bir şey olmadığını, zaten çalışma sistemimizin beklentileri karşıladığını gördük ve gerekli raporları hazırlayarak başvurumuzu yaptık.”

“Tasarım Merkezi” olarak bundan sonraki süreçteki vizyonlarının kaliteden ve nitelikli tasarımdan ödün vermeden büyümeye devam etmek olduğunu dile getiren Gönye Proje Tasarım ortakları, kendi mobilya ve aksesuar markalarını hayata geçirmenin ve uluslararası projelerde yer almanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguluyor ve ekliyor:

“Tüm bu süreçlere paralel olarak tasarım ekibimizi geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Diğer yandan üniversitelerle iş birliklerimizi arttırarak hem iç mimar adayları hem de yüksek lisans öğrencileri ile deneyimlerimizi paylaşmayı, belki öğretim görevlileriyle beraber düzenleyebileceğimiz atölye çalışmaları ile de desteklemeyi planlıyoruz.”

GÖNYE PROJE TASARIM HAKKINDA

Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal tarafından kurulan İstanbul merkezli iç mimarlık ofisi Gönye Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari projeye imza atıyor.

Tasarladığı mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığı projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığı konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiren Gönye Proje Tasarım, projenin tasarım öyküsünden uygulamanın son noktasına kadar, bir yandan ince detaylarla oluşan konsept bütünlüğünü korumak için özen gösterirken diğer yandan da belirlenen maliyet hesapları çerçevesinde projeyi tamamlamak ilkesiyle çalışıyor.

Üretimlerini hayal ettiği mekanlara işveren memnuniyeti ile sonuçlanan konsept ruhunu tattırma ve birbirini tekrar etmeyen kaliteli projelere imza atma hedefiyle gerçekleştiren Gönye Proje Tasarım, ele aldığı projeleri, işlevsel ve estetik tasarım anlayışı ile yönlendirerek sektörde fark yaratıyor.