Geleceği Düşlemek

“Hayal gücü bilgiden önemlidir.

Bilgi sınırlıdır, hayal gücü dünyayı kuşatır.”

Albert Einstein

Düşleyen, düşlerini gerçeğe dönüştüren ve etrafındaki herkesi düş kurmaya davet eden, ilham veren Yasemin Sungur’un “Kariyerim Gelecek” kitabının genişletilmiş ve taze çıkmış 5. baskısını özellikle annelere, babalara, öğretmenlere, öğrencilere, yeni mezun ve kariyerinin başında olanlara, kariyer yolunda az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş ama sonunda yolunu kaybetmiş olanlara şiddetle tavsiye ediyorum.

Hepimiz hayat denen bu müthiş serüvende, bir yandan hayatı, bir yandan da kendimizi keşfediyoruz aslında. Kendimizi keşfettiğimiz, anladığımız, kabullendiğimiz, açmazlarımızla barıştığımız anda yolumuzu da daha rahat buluyoruz yaşam denen bu yolda. Yasemin Sungur da rehberlik ediyor bu yola baş koymuş olanlara. Kitabı okurken sizinle sohbet ediyor, anlatıyor ve sorular soruyor aynı zamanda… Okurunu merak ediyor ve iletişime geçiyor, motive ediyor, ona seçenekler sunuyor bu yolculukta… Konuşan bir kitap olmuş bu yanlarıyla. Yalnızlığa yoldaş ve bir yol gösterici. Sade ve samimi bir dille aktarıyor bildiklerini. Kendi tanımıyla, “kendini öğrenci yapmış, sevdiği konuları işi yapmış, en önemli konusu insanın mutluluk ve başarı meselesindeki adımlarında yoldaş olmak”. Bunca yıllık birikimini, dost sohbeti eşliğinde paylaşıyor bizimle ve “Hayallerden hedeflere, hedeflerden gerçeklere bir yolculuktur hayat” diyerek herkese kendi yolculuğuna çıkması için cesaret veriyor.

Kitapta Gallup Araştırma Şirketi’nin çeşitli ülkelerden 1.7 milyon çalışana yaptıkları anket sonuçlarına göre, çalışanların %80 oranında kariyerlerinden memnun olmadıkları sonucunun ortaya çıktığı paylaşılıyor. Kendini keşfetmeden ve ne istediğini bilmeden, içe dönmeden çıkılan yolculukların hazin sonu… Sadece bu oran dahi bu kitabın neden okunması, okutulması gerektiğinin yanıtını veriyor. Kitabın ilk bölümünde “Kendime Yolculuk” başlığı altında okuru kendi içine yönlendiriyor ve sonrasında mutluluk ve başarı yolunda rehberlik ediyor, geleceğe doğru yolculuğa çıkarıyor adım adım. Geleceği düşünmemenin, planlamamanın en büyük zorluğu yarattığını belirtiyor, hayal ettiriyor ve hayallerin nasıl gerçeğe dönüşeceğinin iç dinamiklerini yerleştiriyor okuyucunun zihnine…

Bu kitapta başka neler mi var?

Kendinize sormanız ve yanıtlamanız gereken sorular var. Kendi içinize doğru yola çıkacağınız sorular soruyor ve düşünmeye sevk ediyor. Kendini keşfetmek gelişim ve değişim için ilk adımı oluşturuyor.

İlham kaynağı deneyimler, başarı hikayeleri var.

Kendi geleceğinize giden yol haritası var.

İletişimin olmazsa olmazları var.

Harekete geçiren bir dinamik var. Kendini geliştir, merak et, öğren, düşle, düşlerinden vazgeçme ve emek ver diyor.

Edebiyat var. Yazarlardan, düşünürlerden paylaşılan alıntılar okuru zenginleştiriyor, düşlerini besliyor.

Kitabında ve hayatında Martı Jonathan Livingstone büyük bir yer tutuyor Yasemin Sungur’un, kendisine ilham verenler arasında ilk sırada geliyor. Etkilendiği bölümleri kitabında okuruyla paylaşıyor ve kitabı yıllar önce okuduğum halde yeniden okuma isteği uyandırıyor. Martı kitabından, kitapta paylaşılan bölümler arasında aşağıda alıntıladığım özellikle altını çizdiklerimden…

“Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi, özgür olabiliriz! Uçmayı öğrenebiliriz.”

Yasemin Sungur da okurlarını önce hayal etmeye, sonra da o hayale doğru uçmaya teşvik ediyor. Kurduğumuz hayaller, biz onlara sahip çıkarsak geleceğe dönüşüyor. Herkesin kendi kapasitesi doğrultusunda, kaynaklarını en iyi, en doğru şekilde kullanarak yapabileceğinin en iyisini yapmasına ışık tutuyor. Mevlana’nın dediği gibi bir mum başka bir mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmiyor ve Yasemin Sungur da kitabında bir yazar olarak, yürüttüğü kitap ile sohbet ve benzeri buluşmalarda bir sohbetçi olarak, çeşitli olanlarda verdiği eğitimlerinde bir koç, eğitimci olarak çok sayıda insana dokunuyor ve her birinin hayatında bir ışık yakıyor.

Ayşen Erol Atalay