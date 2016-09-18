Fethiye’de Klasik Müzik Rüzgârı Esecek

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Uluslararası müzik otoriteleri tarafından viyolonselin dahi çocuğu olarak gösterilen fakat genç yaşta uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Benyamin Sönmez’in anısı Fethiye’de yaşatılmaya devam ediyor.

Henüz 28 yaşında hayata veda eden Benyamin Sönmez’in adını yaşatmak amacıyla ailesinin girişimleriyle 5 yıl önce düzenlenmeye başlayan Fethiye Klasik Müzik Festivali bu yıl 21 – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ünlü İngiliz dergisi The Strad tarafından “Çalışında Barok zarafetini ve Bizans renklerini barındıran genç Türk”, Res Publica tarafından; “Çello dünyasının genç ve karizmatik yeni üyesi! Gerçek bir müzik illüzyonisti” olarak tanımlanan ancak 1 Aralık 2011 tarihinde Ankara’daki evinde uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Benyamin Sönmez’in adı Fethiye’de yaşatılmaya devam ediyor. Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Benyamin Sönmez Fethiye Klasik Müzik Festivali, 21 Eylül Çarşamba günü başlayacak. 4 gün sürecek olan festivalde Türkiye’nin önde gelen klasik müzik sanatçıları sanatseverlerle buluşacak. Festival 25 Eylül’de sona erecek.

Festivalin düzenlenmesinde büyük emekleri olan ve 4 yıldır başarıyla yürüten Benyamin Sönmez’in annesi Fatma Sönmez, festivalin bu yıl geçmiş yıllara göre daha coşkulu geçmesini beklediğini söyledi. Festival kapsamında Göcek D-Marine’de yapılan Gün Batımı Konserleri’ni bu yıl yaygınlaştıracaklarını dile getiren Sönmez, “Gün Batımı Konserleri’ni festivale sponsor olan konaklama tesislerinde de düzenleyeceğiz. Bu şekilde festival Fethiye’nin dört bir tarafına yayılmış olacak. Tesislerde kalan turistlerin de festival coşkusunu yaşamasını istiyoruz. Festival ile hem Benyamin’in anısını yaşatırken hem de Fethiye’ye kültürel anlamda hizmet etmiş olacağız” dedi. Sönmez, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Babadağ Yamaç Paraşütü Alanında da gün batımı konserleri olacağını ifade etti.

FESTİVALİN ANA KONSERLERİ

21 Eylül Çarşamba 21.00 (Açılış Konseri)

Gülsin Onay ve Erkin Onay konseri (Piyano – Keman ikilisi)

22 Eylül Perşembe 21.00

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mini Kontrbas Orkestrası ve SaygunKuartet

23 Eylül Cuma 21.00

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Konseri

Solist: Dila Sönmez (Anlatıcı), Şef: Münif Akalın

24 Eylül Cumartesi 21.00 (KapanışKonseri)

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

Solist: Poyraz Baltacıgil, Şef: Raul Guinness

Kesinleşmiş Gün Batımı Konserleri

Saygun Kuartet (İzmir)

Çelliçel (Mersin)

Abracadabrass (Ankara)

Lepıdus Kuartet (İstanbul)

BENYAMİN SÖNMEZ KİMDİR?

Eserlere getirdiği kendine özgü tarz ve ifadesi ile geleceğin efsane yıldızları arasında gösterilen 1983 Bremen doğumlu çellist Benyamin Sönmez, ilk çello eğitimine 14yaşında Ankara Devlet Konservatuarı’nda başladı. Sönmez, henüz 17 yaşında Ulusal Viyolonsel Yarışması’nda birinci oldu. Daha sonra Yeni Zelanda’da düzenlenen M.Rostropovich yönetimindeki Uluslararası Çello yarışmasında aldığı ödülün ardından dünyaca tanınan çellist Natalia Gutman’ın öğrencisi oldu ve Gutman ile 5 yıl Almanya ve Rusya’da çalışma fırsatı yakaladı. Sönmez, 20.yüzyıl bestecilerinin eserlerine getirdiği eşsiz yorumlar ile, büyük müzik otoriteleri tarafından günümüzün en yaratıcı çello icracılarından biri olarak görülüyordu. Gittiği her ülkede büyük hayranlıkla karşılanan Benyamin Sönmez, Anne-Sophie MutterVakfı’nın desteği ile Valery Gergiev, Sir Andre Previn, Kurt Masur ve günümüzün tanınan şef ve orkestraları eşliğinde gerçekleştireceği projelere hazırlanırken Ankara’da 1 Aralık 2011 yılında uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı.