Fesleğenin Yararları ve Fesleğen Sosu Tarifi

En sevdiğim bitkidir fesleğen. Hem kokusu başımı döndürecek kadar güzeldir, hem de aroması mutluluk verecek kadar lezzetli. Her öğün taze fesleğeni domatesle salata yapıp yiyebilirim. Elbette bu hoş kokulu güzellikle yapılan pesto sosu benim vazgeçilmezim. Buzluğumun olmazsa olmazıdır. Misafirlerime Akdeniz esintisiyle sofra hazırlamak istediğimde başrol oyuncusu kendisidir. Ayrıca bu lezzetli bitkinin vücut sağlığına faydaları oldukça fazladır. Hadi bir göz atalım:

Fesleğen sindirim sistemini ve sinir sistemini olumlu etkiler.

Balgam söktürücüdür.

Mide bulantısını yatıştırır.

Bağırsak parazitlerini öldürür.

DNA’nın yapısını ve hücreleri korur.

Bağışıklık sistemine katkı sağlayan beyaz kan hücrelerinin yapısını korumaya yardım eder.

Kalp sağlığına destek olur.

Antibakteriyel özelliği vardır.

Yatıştırıcı etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumlarında yardımcı olur.

Ağızda gargara yapıldığında, ağızdaki yaralara ( pamukçuk ) iyi gelmektedir.

Fesleğen salgıladığı güzel kokusu sayesinde bulunduğu ortama sivrisinek gelmesini engellemektedir. Yani yaz günlerinin açık hava keyfini bir saksı fesleğenle çıkartabiliriz.

Afrodizyak etkisine sahiptir: İtalya’da, fesleğen yüzyıllardır sevginin bir sembolü olarak kabul edilmiştir. Bazı kültürlerde hayat iksiri olarak kabul edilen fesleğen hem ruh halini iyileştirmekte hem de cinsel hayatın sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Cilt ve saç sağlığına iyi gelir. Antiseptik ve arındırıcı özelliği sayesinde cilt problemlerinin oluşmasını engeller. (Dr.Axe’ın 12 Benefits of Basil kitabından)

Bu kadar bahsetmişken lezzetli pesto sosunu bir de benim tarifimle deneyin, pişman olmayacaksınız.

Malzemeler:

2 bağ taze fesleğen

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 su bardağı ceviz

50 gr dolmalık fıstık(çam fıstığı)

1,5 su bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Tarifi:

Fesleğenin yapraklarını güzelce yıkayıp durulayın.

Çam fıstıklarını ve ceviz içlerini yağsız tavada hafif kahverengileşene kadar karıştırarak kavurun. Soğumaları için bir kenara ayırın.

Sarımsakları havanda 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip ezin.

Ezilmiş sarımsak ve fesleğen yapraklarını bir mutfak robotunun haznesine atıp macun kıvamına gelene kadar çalıştırın.

Ardından zeytinyağını ekleyip tekrar çalıştırın. Sonra sırasıyla rendelenmiş Parmesan peynirini ve kavrulmuş fıstık ve ceviz içini ekleyip tamamıyla karışana kadar çalıştırın.

Sosu hemen kullanmayacaksanız bir su bardaklık porsiyonlara bölüp kilitli buzdolabı poşetlerine koyup buzlukta saklayabilirsiniz.

Pesto sosunun kullanım alanı oldukça geniştir. Benim öncelikli kullanım tercihim makarnadır. İstediğiniz çeşit (tercihen tam buğday-spagetti) Makarna 8-10 dakika bol tuzlu suda haşlanır. Daha sonra 1 su bardağı haşlama suyu ayrılır ve makarna süzülür. Altı kapalı tencereye pesto sosu ve sıcak olarak ayrılan haşlama suyu katılır ve karıştırılır. Süzülen makarna eklenir, sos güzelce yedirilir. Ve üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ve 3-4 adet cherry domates konularak servis edilir.

Atıştırmalık olarak bu sosla minik peynirli kanepeler hazırlayarak büyük lezzetler yakalayabilirsiniz. Sebzeli pizzaların üzerine konulan pesto sosu, mantara da çok yakışır. Et ve tavuk yemeklerinde kremayla karıştırılan bu sos güzel bir aroma sağlar.

Fesleğeni başka şekilde kullanan var mı? Siz de bana önerilerinizi yazın lütfen.

Elifcan Çallı

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