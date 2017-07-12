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Harekete Geçin!

Online Gelişim Programı

Eylem Yoksa İstediğiniz Sonuç Yok! Harekete Geçin!

2o yıl önce şirketimi kurduğumda şirketin mottosu Harekete Geç! Pek çok projede Daha İyi Bir Gelecek için Harekete Geçin! diyoruz. 3 yıl önce bu konuda yazmaya başladım, eğitim programı ve kitaba gidecek düşü ile yazıyorum. İlk yolculukta istediğim, planladığım sürede ilerleyemedim, yazamadım. İkinci yolculukta tam istediğim gibi giderken, fiziksel engeller oluştu/rdum. Yaşadığım her şeyi düşleyen ve gözleyen ben, göremediğim, anlamadığım şeyler olduğunu fark ettim. Bu konuyu ayrıca anlatacağım.

Durdum, gözledim, anladım, yaptım. Farkındayım.

Kitabı yazmaya devam ediyorum. Gelişim, eğitim çalışmalarımızda kullanıyoruz. Çok iyi sonuçlar aldık, almaya devam ediyoruz.

Çok sevdiğim #benimkitabım dediğim bir kitap var. Martı Jonathan Livingston. Çok etkilendim. Bugün yaptığım pek çok çalışmamın ilham kaynağıdır. Kariyerim Gelecek mi kitabımı yazarken de yararlandım.

“Bir kanat ucunuzdan diğerine kadar tüm bedeniniz, düşündüklerinizden başka bir şey değil. Düşüncelerinizin zincirlerinden kurtulun, bedenlerinizin zincirlerini kırın. İstediğimiz yere gitmekte, istediğimiz yerde bulunmakta özgürüz.”

Eylem Yoksa, Sonuç Yok! Harekete Geçin!

Yıllardır kurumsal ve bireysel yaptığım çalışmayı grup çalışması ile teknolojiyi, sosyal medyayı kullanarak çoğaltmak isteğimle Online Gelişim Programı’na başladık 1 Temmuz’da. Kitap çıkmadan önce bir ekip ile çalışarak yazım sürecinde aktif örnekler yaşamak/yaşatmak fikri beni çok heyecanlandırdı. Kitaba özel örnekler olsun, özellikle bu yolculukta yol arkadaşlarım ile uygulamalar yaparak yazmak, #HareketeGeçin grup çalışmasını yürekli bir ekiple yapmak isteğiyle başladık. İstedim ki yol arkadaşlarım da kendi hikayelerini yazıp, yaşasınlar. İstedim ki her gün çok vakit geçirdiğimiz sosyal medya üzerinde bir sınıfımız olsun ve bu mecrayı iyiyi düşünmek, güzeli düşlemek ve düşlerimizi gerçekleştirmek için kullanalım.

Genel olarak çalışmamız şu şekilde oluyor:

Her ayın birinde başlayacak.

Her gün Günde 7 dakika, 7 gün,

Hiç ara vermeden 3 hafta, 21 gün,

Her gün saat 7’de sınıfta 21 dakika online buluşma.

21 gün, her gün birlikte çalıştıktan sonra, 4 hafta, yani 28 gün daha devam ediyoruz haftada bir kez online çalışma ve günlük akış ile. Çalışmamızın toplam süresi 7 hafta sonra sürprizlerim var.

Sorularınız varsa lütfen yazın, zihninizde biriktirmeyin konuları. Hatırlatırım sorular cevaplardır.

Şimdi bu çalışmaya katılmak isterseniz, katılma nedeninizi, duygularınızı da ekleyerek, hayatınızda hangi konularda harekete geçmek istediğinizi detaylı anlatarak bana yazın.

Sevgiyle,

Yasemin Sungur ben@yaseminsungur.com

#HayatÖğrencisi