Etkilendiğim Kitaplar ve Filmler Listesi

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Pek çok ortamda en sevdiğim kitaplar ve filmler soruluyor. Buna cevap vermek zor, ancak benim de bir listem var elbette. Çok etkilendiğim ve etkisi hayatımda iz bırakmış kitaplar ve fimlerden ilk aklıma düşenler burada.

Bu liste bitmez, hayat gibi nefes aldıkça devam eder. Severek okuduğum pek çok yazar ve kitabı, yönetmen ve filmi bu listede yok. Şaşırmayın bu listemin küçük bir kısmı sadece…

Kitap listemin başında Martı var. Martı Jonathan Livingston hakkında bir yazım var şurada. Hatta bu dergiyi çıkartma nedenimiz o… Yani o kadar büyük bir etki…

Kitaplar;

Martı – Richard Bach

Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry

Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

Kadının Adı Yok – Duygu Asena

Nietzsche Ağladığında – Irwin Yalom

Parfümün Dansı – TimRobbins

Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde

Sevgili Arsız Ölüm – Latife Tekin

Durgun Don – Mihail Şolohov

Su – Buket Uzuner

Son Ada – Zülfü Livaneli

Outliers – Çizginin Dışındakiler – Malcolm Gladwell

Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel García Márquez

Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar

Kuvayi Milliye Destanı – Nazım Hikmet

Simyacı – Paulo Coelho

Denemeler – Montaigne

Filmler;

Ölü Ozanlar Derneği – Peter Weir

Patch Adams – Tom Shadyac

Umudunu Kaybetme – Gabriele Muccino

Esaretin Bedeli – Frank Darabont

Forrest Gump – Robert Zemeckis

V For Vendetta – James McTeigue

Bir Rüya İçin Ağıt – Darren Aronofsky

Akıl Oyunları – Ron Howard

Avcı – Michael Cimino

Ağır Roman – Mustafa Altıoklar

Selvi Boylum Al Yazmalım – Atıf Yılmaz

Yağmur Adam -Barry Levinson

Narayama Türküsü – Shohei Imamura

Dersu Uzala – Akira Kurosava

Bu liste bitmez ve bitmeyecek de… Ya siz hangi kitaplar ve filmlerden çok etkilendiniz?

Yasemin Sungur