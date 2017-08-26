Etkilendiğim Kitaplar ve Filmler Listesi
Pek çok ortamda en sevdiğim kitaplar ve filmler soruluyor. Buna cevap vermek zor, ancak benim de bir listem var elbette. Çok etkilendiğim ve etkisi hayatımda iz bırakmış kitaplar ve fimlerden ilk aklıma düşenler burada.
Bu liste bitmez, hayat gibi nefes aldıkça devam eder. Severek okuduğum pek çok yazar ve kitabı, yönetmen ve filmi bu listede yok. Şaşırmayın bu listemin küçük bir kısmı sadece…
Kitap listemin başında Martı var. Martı Jonathan Livingston hakkında bir yazım var şurada. Hatta bu dergiyi çıkartma nedenimiz o… Yani o kadar büyük bir etki…
Kitaplar;
Martı – Richard Bach
Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry
Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
Kadının Adı Yok – Duygu Asena
Nietzsche Ağladığında – Irwin Yalom
Parfümün Dansı – TimRobbins
Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde
Sevgili Arsız Ölüm – Latife Tekin
Durgun Don – Mihail Şolohov
Su – Buket Uzuner
Son Ada – Zülfü Livaneli
Outliers – Çizginin Dışındakiler – Malcolm Gladwell
Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel García Márquez
Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
Kuvayi Milliye Destanı – Nazım Hikmet
Simyacı – Paulo Coelho
Denemeler – Montaigne
Filmler;
Ölü Ozanlar Derneği – Peter Weir
Patch Adams – Tom Shadyac
Umudunu Kaybetme – Gabriele Muccino
Esaretin Bedeli – Frank Darabont
Forrest Gump – Robert Zemeckis
V For Vendetta – James McTeigue
Bir Rüya İçin Ağıt – Darren Aronofsky
Akıl Oyunları – Ron Howard
Avcı – Michael Cimino
Ağır Roman – Mustafa Altıoklar
Selvi Boylum Al Yazmalım – Atıf Yılmaz
Yağmur Adam -Barry Levinson
Narayama Türküsü – Shohei Imamura
Dersu Uzala – Akira Kurosava
Bu liste bitmez ve bitmeyecek de… Ya siz hangi kitaplar ve filmlerden çok etkilendiniz?