En Güzel Tatil Rahmi M. Koç Müzesi’nde

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Yarıyıl tatilinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ailelere Rahmi M. Koç Müzesi pek çok alternatif sunuyor. Atlıkarınca, oyun parkı ve tren gezisi gibi eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem aileler keyifli anlar geçirecekler.

Rahmi M. Koç Müzesi, çocuklarının tatilde hem sosyalleşmesini hem de eğlenmesini isteyen herkesi eğlence dolu bir gün için müzeye davet ediyor. Sergiler, atlıkarınca ve tren seferleri, atölye çalışmaları gibi aktivitelerin yanı sıra 14 binin üzerinde obje içeren farklı koleksiyonlar çocukları bekliyor.

Atölyeler

Rahmi M. Koç Müzesi, yarıyıl tatili boyunca düzenleyeceği tasarım atölyeleriyle çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerine destek olacak.

Hafta içi düzenlenecek atölyelerin listesi şöyle: ‘Arım Balım Peteğim, Parım Parım Parmaklarım, Benim Uçağım, Maketten Taşıttan, Konuşan Heykeller, Yaratıcı Tablolar ve Gel Gen Kardeş Olalım.’

21 Ocak Cumartesi ‘Hayallerle Dolu Küçük Evler’ sergisinden yola çıkılarak kurgulanan atölyede 5-7 yaş arasındaki çocuklar küçük bebek evlerine kocaman hayallerini sığdıraca, kendi bebek evlerini tasarlayacaklar.

28 Ocak Cumartesi ise 9-13 yaş grubu çocuklara düzenlenen ‘deniz kabuğundan tasarımlar’ atölyesinde çocuklar, kabuklara desen ve renk katacaklar. Sevdikleri için hazırlayacakları küçük hediyelerle çocukları eğlenceli saatler bekliyor.

Büyüklere nostalji çocuklara eğlence

Yarıyıl tatilinde çocuklarıyla müze turu yapmak isteyen aileler, Fenerbahçe Vapuru’nun orta ve üst katındaki güvertelerde çay ve simit eşliğinde klasik bir vapur keyfi sürebiliyor. Müzenin en gözde ziyaret alanlarından biri olan Fenerbahçe Vapuru’nda aileler dinlenirken çocuklar da ‘Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi’nde hem oyuncakların tarihini öğreniyor. Ayrıca atlıkarınca ile aileler kendi çocukluklarını anarken, çocuklar da anne-babalarının bu heyecanına ortak olacak.

Renkli Matematik Dünyası

Rahmi M. Koç Müzesi’nde yer alan “Renkli Matematik Dünyası” bölümü interaktif deney setleri ile çocuklara matematiği sevdiriyor. Bölümde bulunan 32 adet deney seti çocuklara, matematik ve fen bilimlerini “anlaşılmaz ve erişilmez” olmaktan çıkarıp “dokunulabilir ve sevilebilir” kılmayı hedefliyor. Hazırlanan deney masalarında çocuklar ve öğretmenler bir arada oyunlar oynayabiliyor, renkli ve eğlenceli cisimlere dokunarak keyifle deney yapabiliyorlar. Mimar Sinan’ın köprülerinin sırrından, Leonardo da Vinci’nin Haliç için tasarladığı köprüyü tekrar kurmaya; Pisagor teoreminin ispatından, olasılığı bir beste yaparak öğrenmeye kadar çeşitli eğitimlerin yer aldığı bu bölümde çocuklar sadece keyifli değil aynı zamanda kaliteli vakit geçirme şansı yakalıyor.

Hafta sonu tren seferleri

Rahmi M. Koç Müzesi, hafta sonları şehrin karmaşasına ve zamansızlığa alışan herkes için ulaşılacak yerin değil yolculuğun kendisinin keyifli olduğunu hatırlatan nostaljik tren turları düzenliyor. 1965 Ruston & Hornsby dizel lokomotif ve 1970’lerden kalan Baguley-Drewry ile çekilen tarihi vagonlarla Hasköy-Sütlüce Demiryolu turları için bilet gişesinde rezervasyon yaptırmak yetiyor.

Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2’lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. “Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim – 31 Mart) 10:00-18:00 (1 Nisan – 30 Eylül) 10:00-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 15 TL, öğrenciler için ise 6 TL’dır.

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