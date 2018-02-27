Emel Anne, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İçin Koşacak

Tüm Türkiye’nin öncelikle Ali İsmail Korkmaz’ın annesi olarak tanıdığı, daha sonra oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için hayata geçirdiği ALİKEV ile birlikte pek çok ihtiyaç sahibinin de annesi olan Emel Anne, Runatolia Maratonu’nda çocuğun yüksek yararının korunduğu bir toplum için koşacak.

Sadece Ali İsmail’in değil tüm çocukların annesi olduğunu belirten Emel Korkmaz, 4 Mart 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleşecek olan Runatolia Maratonu’nda Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı için koşacak. Toplanan bağışlar; çocuk adalet sistemine girerek tutuksuz yargılanan, tahliye sonrası ya da risk altında yaşayan 12-18 yaş çocuklar için destek programına aktarılacak.

1992 yılından bu güne çocuk suçluluğu üzerine çalışan Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın Gençlik Merkezi destek programında; eğitim bursu, psikososyal destek, sosyal aktiviteler, yaz kampı ve sanat çalışmaları bulunuyor.

Destek olmak için neden bu vakfı seçtiğini açıklayan Emel Anne, “Ali İsmail, her zaman çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen, her şeyden önce çocukları önemseyen biriydi. Şimdi onun hayallerinin peşinde risk altındaki çocuklara sahip çıkmak için koşuyorum. Suça sürüklenerek çocuk adalet sistemine giren çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarda destek verilerek topluma yeniden kazandırılması için koşuyorum. Çocuğun suça itilmesini önlemek için bize ihtiyaçları var biliyorum. Dünya çocuklarla güzel! Sizlerin de bağışlarınızla kampanya hedeflerimizi gerçekleştirip amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum” diyor.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı; Runatolia Maratonu’na katılan gönüllüler sayesinde bir öğrencinin 9 aylık örgün eğitim giderlerine destek olmayı hedefliyor.

İyilik peşinde koşanlara ve Emel Anne’ye destek olmak isteyenler kampanya linkinden https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC28092 bağışta bulunabilir.

İlgili Kişi:

Merve Aydın

Marjinal Porter Novelli

mervea@marjinal.com.tr

Ali İsmail Korkmaz Vakfı Hakkında

Ali İsmail, 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkânları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. “Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Hatta bu kapsamda yaptığı ve yapmayı planladığı etkinlikleri raporluyor ve günlüğüne yazıyordu. Ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı “Düşlerindeki Özgür Dünya” için yola çıktı. bilgi@alikev.org www.alikev.org