Eğitimde “Agıle” Manifesto

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Agile: Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, çevik

Çeviklik : Değişime hızlı ve verimli bir içimde uyumlama becerisi, esnekliği ve kapasitesi

Prof Dr Sinan Meydan’ın İnkılap Kitabevi’nden çıkmış Akl-ı Kemal (2014) eserinin kapak sayfasında Polonyalı avangart sanatçı Mieczyslaw Szczuka’nın 1924 yılında yaptığı Kemal Paşa: Kemal’in Yapılandırmacı Programı başlıklı eseri yer alır. Sanatçı bu afişte, geçmişi ve geleceği bir arada sunar; Mustafa Kemal’in, kendi köklerinden beslenen çağdaş bir ülke kurmak istediğini anlatır.

Eğitimde yapılandırmacılık ise, Mustafa Kemal’in geri kalmışlığa karşı çağdaşlaşma ülküsüdür. O ülküsünün iki temel amacı vardır:

Cehaleti yenmek Türk ulusunu çağdaş uygarlık/muasır medeniyet düzeyine çıkarmak.

Mustafa Kemal milli mücadeleden büyük kayıplarla çıkmış Türk halkının toplumsal değişime hızlı ve verimli bir içimde uyumlanma kapasitesini, becerisini ve bu konudaki çevikliğini de öngörebilmiştir. Onun Türk gençliği için kurguladığı eğitimin temel ilkelerinden en önemlileri birlik, disiplin, bilimsellik, tutarlılık, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirliktir.

22 Ağustos 2017’de katıldığım, Arese Danışmanlık’ın kurucusu Bilgisayar Mühendisi, Proje Eğitmeni ve Danışmanı Dilek Çıplak’ın “Eğitimde Agile Yaklaşımlar ve Scrum Uygulamaları” başlıklı sunumu bana oturum boyunca bu ilkelerin hepsini tek tek ve bir kez daha hatırlattı.

‘Agile’ kavramı yönetimsel yaklaşımlar yanında bolca mühendislik uygulamaları içeren bir bütün. Bu sebeple sunumun ilk kısmında hiç zorlanmadım desem samimi davranmamış olurum. Agile proje yönetim metodolojisinin uygulandığı projelerde, verimliliğin ve sürekliliğin gözlemlenebilir ölçüde artması, çoğunlukla yazılım ve iş dünyasında tercih edilen bu pratiklerin eğitim gibi başka sektörlerde de uygulanabileceğini düşündürmüştür.

Bu düşünceden hareketle, dikkatler agile yaklaşımları içerisinde yer alan çevik yazılım yöntemlerinden, özü aynı fakat süreçleri eğitimsel uygulamalara daha yatkın görünen ‘scrum’ üzerine çevrilmiştir.

2011 yılında Hollanda’da iki kimya öğretmeninin Ashram College’da başlattığı inisiyatif Agile Okullar, Agile Sınıflar ve Scrum kullanan okullar ile sürmektedir. Eğitim öğretimde scrum uygulamalarının birincil kazanımları liderlik, takım çalışması, dakiklik (Disiplin/ Sürdürülebilirlik/ Tutarlılık, Uygulanabilirlik) ve planlama (Disiplin/ Tutarlılık, Uygulanabilirlik) becerileridir.

Sunumun bu yazıma ilham veren kısmı ise 2001 yılında içlerinde Jeff Sutherland’in de olduğu 17 yazılım ikonunun bir araya gelerek kaleme aldığı AGILE MANİFESTO’dur. İçinde, yazılım alanında güven, şeffaflık, hızlı-çevik inovasyon ve değişim ihtiyacını belirten ve talepte bulunan, esneklik, bilinçli odaklanma, verimlilik, yaratıcılık, üretkenlik çağrısı yapan bu manifestonun ivedilikle Türk eğitim öğretim sistemine uyarlanmasını diledim.

Yazılım geliştirme projelerindeki sorunlara paralel olarak, yaz boz tahtasına dönmüş, çağın gereklerini karşılamakta geciken, mutsuz uygulamacıları ile değer üretemeyen, hantal eğitim öğretim sistemsizliğimizin de derhal çözüm bekleyen sayısız problemleri var.

Kendi metodolojilerini ve süreçlerini geliştiren bir grup idealist öğretmenin de -uzmanlardan fayda göremediğimiz açıkken- bir araya gelerek benzer bir manifesto yayınlamaları neden mümkün olmasın?

Anladınız siz onu…

Eğitimi Geliştirme Manifestosu Bizler eğitim öğretimde anlamlı değer yaratmak üzere öğrenciler yetiştirmenin yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda: 1. Araçlardan ziyade inovatif bireylere, öğrenciler ile değer odaklı etkileşimlere ve eğitim öğretimin paydaşı herkes ile yapıcı ve düzenli işbirliğine; 2. Kapsamlı yıllık, aylık, haftalık, günlük planlardan ziyade uygulayıcılarına değer ifade eden yaratıcılığı besleyen, yalın pratiklere; 3. Süreçlerden ziyade kendiliğinden organize olabilen takımlarla eğitim öğretimde inovasyona; 4. Hiyerarşiye bağlı kalmaktan ziyade değişime yerinde, zamanında ve esneklikle karşılık vermeye, inanıyoruz. Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız. http://agilemanifesto.org/iso/tr/manifesto.html

Fatma Esin KALYONCU

İngilizce Öğretmeni / Eğitim Yöneticisi