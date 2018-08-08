Ebeveynler Çocuklarının Meslek Seçimi Konusunda Ne Yapmalı?

Her bireyin öğrencilik yıllarında hayal ettiği bir de gerçek yaşamda seçmek zorunda olduğu bir meslek seçim süreci vardır. Yaşamda hayal ettiği mesleği seçen ve hala yapmaya devam eden insanların sayısı oldukça az. Peki hayal ettiği mesleği değil de seçmek zorunda olduğu mesleği seçen insanlar ne yapar? Tabii ki onlar da hayallerinin peşinden koşmaktan hiç yorulmadılarsa istedikleri mesleğe kavuşurlar.

Peki bazen hayal ettiğimiz mesleğimize neden ulaşamıyoruz? Genelde ebeveynlerimiz bizi istemediğimiz bir seçime zorlayabiliyor. Kariyer koçluğu çalışmalarım sırasında bu gibi durumlarla oldukça çok karşılaştım.

Çocuğun yapmak istediği meslek inşaat mühendisliği fakat baba onun finans ağırlıklı okumasını istiyor. Peki ne mi oluyor? Çocuk babasının isteğini yerine getiriyor. Önce finans okuyor sonrada tutku ile bağlı olduğu inşaat mühendisliğini de bitirip bir inşaat firmasında çalışmayı seçiyor.

Bazen de olmak istediğimiz meslek ile ulaştığımız meslek arasında çok bir farklılıkta olmayabiliyor.

Aslında çocuklarımız meslek seçimini yaparken iç dürtülerine göre ve yeteneklerine göre hareket eder. Bizlerin onların yaptığı seçimleri anlamaya çalışmamız ve onlara destek olmayı bilmemiz gerekiyor. Çünkü sonrasında kişi, özündeki yeteneğe bir şekilde yeniden yöneliyor.

Bu konuda annelere daha fazla görev düşüyor. Çocuğun gelişiminden ve okul takibinden genelde biz anneler sorumluyuzdur. Fakat biz annelerin duygusal yapısı bazen paniklememize sebep oluyor. Çocuğumuzun seçmek istediği mesleğin gücüne inanmayıp ona kendi seçimlerimizi yaptırabiliyoruz.

Örneğin bir öğrencim dil ağırlıklı okumak istiyordu. Fakat annesi bu seçimin onu gelecekte işsiz bırakacağı kaygısıyla çocuğunu başka mesleklere yönlendiriyordu. Fakat yabancı dil okumayı seçmeyi çok isteyen öğrenci, yaptığımız koçluk çalışması ile bu kaygı ve endişeleri fırsata çevirmeyi başardı. Böylelikle annesini kendi seçeceği mesleğe ikna etti. Hatta çalışmanın sonunda birlikte yurtdışına seyahat planları bile yaptılar. Bu seyahatlerde kızı ile birlikte gitme isteğini anne dile getirdi.

Meslek seçimleri yaparken bazen dışarıdan destek almak ve uzman çalışması eşliğinde ilerlemek hem çocuğa hem de aile bireylerine çok şey katmaktadır.

Çünkü biz anne ve babalar yaşamda kaçırdığımız fırsatları çocuğumuzun yaşamaması için yanlış yönlendirmeler yapabiliyoruz. Bizim korkularımız çocuğumuza geçiyor. Onun bu hataları yapmaması için gayret gösteriyoruz. Seçimlerinin daha akılcı ve yere basan değerler olmasını arzuluyoruz.

Ancak bizler onların anne ve babası olarak kalmaya devam etmeliyiz. Onların yeteneklerine güvenmeliyiz. Onların bizlerden daha farklı ve iyi olduklarına inanmalıyız.

Sonuçlar ne olursa olsun onları sevmeye devam etmeliyiz.

Meslek seçiminde bir uzmana danışmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Zeliha Dağhan

Öğrenci ve Kariyer Koçu

Yasemin Sungur Gelişim Enstitüsü-YSGE

http://www.yaseminsungur.com/kocluk/ogrenci-koclugu/

http://www.yaseminsungur.com/kocluk/kariyer-koclugu/