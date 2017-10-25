Dr. Deniz Koral: Sihirli Dokunuşları ile Rengarenk Bir Tıp Adamı

Dr. Deniz Koral. O insanların özellikle kadınların hayallerini gerçeğe dönüştüren, zoru başaran bir dermatolog. Başarılarına şapka çıkartılacak ve “keşfedilmemişi” heyecanla bekleyen yerinde duramayan renkli bir kişilik… Tıp dünyasının insanlara sunduğu ve zamana karşı dik durmalarını sağlayan, bu konudaki tüm yenilikleri ustalıkla uygulayan, yerçekiminin ve zamanın getirilerini geriye götürebilmek adına, dermatolojinin güncelleme tekniklerini sihirli dokunuşlarla uygulayan idealist bir doktor. Kliniğinde yaptığı uygulamaları ve hayata bakış açısını anlattığı röportajını sizlerle paylaşmak ve bu değerli kişiyi tanımanızı istedik.

Dr. Deniz Koral kimdir?

Denizli doğumluyum ancak çocukluğum ve tüm öğrenim hayatımı geçirdiğim için İzmirliyim desem daha doğru olacak. İzmir Atatürk Lisesi ve sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Mecburi hizmetimi Kahramanmaraş Elbistan Karahasanuşağı Köyü Sağlık Ocağı’nda yaptım, sene 1983. İzmir’den çok dışarı çıkmamış sadece İstanbul, Antalya, Ankara’yı bilen biri için çok büyük bir deneyimdi Anadolu… Her yeni mezun gibi ben de idealist bir doktor olarak ilk icraatımı yaptım ve köye ecza dolabı açarak, hastaların bir aspirin için 50 km yol gitmesini önledim. İhtisasımı Samsun Ondokuzmayıs Ü. Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü’nde yaptım. İskenderun Deniz Hastanesi. Konya Seydişehir SSK Hastanesi Konya SSK Bölge Hastanesi, Aydın Adnan Menderes Ü. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinden sonra 2010 yılı sonlarına doğru İstanbul’a taşınma kararı aldık. Göztepe Medical Park Hastanesi’nde 4,5 yıl süren çalışmalarımdan sonra ardından şu anda bulunduğum özel kliniğime geçtim.

Dr. Deniz Koral nasıl biridir? Sevdikleri, özledikleri nelerdir?

Seyahat etmeyi, tiyatroyu, sinemayı severim, doğa yürüyüşleri ve deniz kenarında olmak beni rahatlatır ileride teknem ile seyahatlere çıkmak istiyorum, müzik hayatımda önemli bir yerde, bateri çalmaktayım. Renkli ve spor giyinmekten hoşlanırım, geçmişte yaşadığım şehirleri özlerim, Fenerbahçe burundaki her akşam denize girdiğimiz plaj ve eski İstanbul… Eski İzmir gibi….

Dr. Deniz Koral kendi mesleğinde bir marka yaratmış bir hekim olarak yaptığı işi nasıl tanımlar?

Yaptığımız işin özü, insanlara sağlığını kazandırmak başta olmak üzere, çok küçük dokunuşlarla kendi doğalarındaki güzelliklerini yeniden kazanmalarını ve bulundukları yaş grubunda en iyilerinden biri olmalarını sağlamaktır. Zamanla kaybettiğimiz kollajenimiz, kırışan cildimiz ve sarkmalar ile mücadeleye antiaging diyoruz. Zamanında atacağımız doğru adımlar ve uygulamalar ile zamanı durdurmak ve geri almak artık mümkün… İşin en güzel yanı insan bedeninin istenilene istenildiği kadar cevap verebildiği noktayı ve hedefi yakalayabilmek, kişiyi mutlu gülümseyişlerle kliniğimizden uğurlamaktır.

Kliniğinizde hangi uygulama ve tedaviler yapılmaktadır?

Anti Aging Tedavileri, ameliyatsız yüz ve vücut germe, zayıflama, bölgesel incelme, sellülit vücut şekillendirme, noninvazif estetik uygulamalar ve tedaviler yapmaktayız. Plexr ile kırışıklık yara akne ve lekelerden kurtuluş tedavisi, lazer yöntemi ile kılcal damar tedavisi, Doublo ile kırışıklığa veda uygulaması, PRP, botoks ve kişiye özel çok alternatifli tedaviler diyebilirim.

Mesleğinde mükemmeliyetçi diyebileceğimiz bir dermatolog olarak yaşanılan sorunları nasıl yorumluyorsunuz?

Beklentileri çok yüksek olan ve kendisiyle barışık olmayan insanları mutlu etmek çok zordur. Bir de sektörün başıboşluğu kontrol mekanizmalarının işlemeyişi hatta olmayışı nedeniyle merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerde yetkisiz insanların bu işleri yapıyor olması insanların sorgusuz sualsiz gidip bu sağlıksız ve yetkisiz ortamlarda işlem yaptırmaları, sonuç olarak mutsuz, estetik mağduru insanların çoğalması en büyük sorunumuzdur.

Sizin için hayatta en önemli şey nedir?

Sağlık… Ailem, sevdiklerim ve onların sağlığı ve mutluluğu. Yaşamda yeri doldurulamayacak tek şey sağlık.

Röportaj: Orkide Erol