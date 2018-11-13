Disleksi ve Zihin Haritaları

Disleksi okuma, yazma ve bazen de matematik öğrenmeyi etkileyen bir öğrenme farklılığıdır. Bu farklılık ile gelen bazı içsel zorluklar vardır. Çünkü dislektik kişiler normal ya da üstün zekalı olmalarına rağmen okumada, yazmada öğrenme bozukluğu yaşarlar, kelimelerle araları genelde çok iyi değildir.

Beynimizin harfleri seslere bağlaması, bu sesleri doğru sıraya koyması ve kelimeleri birlikte okuyabileceğimiz ve anlayabileceğimiz cümleler ve paragraflar halinde algılaması gerekir. Disleksi olan çocuklar sayfada gördükleri harfleri ve harflerin birleşmesi ile oluşan kelimeleri eşleştirmede sorun yaşarlar. Onlar için sayfada binlerce kelime yüzer ve dolayısıyla diğer tüm adımlar daha da zorlaşır. Bunların genel zekayla hiçbir ilgisi yoktur.

Disleksi bir armağandır. Zihin haritaları ile bu armağan sahibine çok daha kolay ulaşılır. Dislektik çocuklara yardımcı olmanın en mükemmel yolu bilgiye erişmek ve kaydetmek için okumak ve yazmak zorunda olduğu kelimelerin sayısını azaltmaktır. Çünkü bu çocuklarda sözcük sayısı arttıkça, konsantrasyon bozulur, odaklanma azalır ve başarı düşer. İşte bu aşamada Zihin Haritaları mükemmel bir destektir. Anahtar kelimeler ve görsellerden oluşan, bütünü tek sayfada görmemizi sağlayan bir teknik olan Zihin Haritaları ile konular kolay ve yönetilebilir parçalara bölünür, böylece bilginin anlaşılması kolaylaşır. Not alma gibi geleneksel öğrenme beynin kaynaklarının çok azını kullanırken, Zihin Haritaları mantığı, kelimeleri, renkler ve resimler ile birleştirerek tüm becerileri kullanır.

Pek çok ünlü dislektik vardır: Thomas Edison, Pablo Picasso, Leonarda da Vinci, Albert Einstein, Mozart, Walt Disney… Onların dehaları disleksi olmalarına rağmen değil, disleksi sayesinde gerçekleşmiştir. Şüphesiz disleksi olmak, her dislektiği bir dahi yapmaz ama tüm dislektiklerin öz saygılarını geliştirebilir. Zihinlerinin büyük dâhilerin zihinleriyle aynı şekilde çalıştığının bilmeleri; okuma, yazma, imla ya da matematikle ilgili bir sorun yaşamanın zekalarında bir problem olduğu anlamına gelmediğini bilmek tabii ki çok önemlidir.

Dislektikler yaratıcıdırlar, kelimeler yerine resimlerle düşünürler, sezgileri güçlüdür, canlı hayalleri vardır. Bu yetenekleri aileleri ve öğretmenleri tarafından bastırılmadığı veya yok edilmediği sürece gerçek bir armağan olarak ortaya çıkar. Bazı armağanların paketlerini açmak için basit ama etkili bir araca ihtiyaç olabilir. İşte zihin haritası hediyeye daha kolay ulaşmak için müthiş bir yol gösterici, çok etkili bir araçtır. Haritalar bilgiler içinde dağılmış, adeta kendini kilitlenmiş hisseden dislektiği özgüveni yüksek başarılı bir kişiye dönüştürebilir. Düşüncelerini kâğıda görsel olarak yerleştirmek için bu tekniği kullanmak, dislektiklerin dehalarını açığa çıkarmasına yardımcı olur.

Disleksi bir hastalık değildir, dolayısı ile tedavi edilemez ama doğru bir şekilde desteklendiğinde hayat boyu kişiye verilmiş bir hediyeye dönüşebilir.

Arzu Savaş