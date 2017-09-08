Contemporary Ceramic – 9 Eylül 2017 – D’art Galeri

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Büyüleyici olan ne biliyor musunuz?

Yaşamın olduğu “bilinen” her canlı türündeki bilgi aktarımı sayesinde şahitlik ettiğimiz süreklilik…

Büyük bir çam ağacı ısrarla tüm yapısını taşıdığı minik tohumlarını toprağa düşürür ki kendi gibileri çoğalsın, yaşama tutunsun da çam ağaçlığı daim olsun…

Yan yana ekilen iki çiçek fidesi renklerini birbirine geçirir bazen, vakti gelip de açınca bir bakarsın sarı ve mor tek dalda birleşmiştir.

Var olur, gelişir, olgunlaşır ve öğrendiklerini sonraki nesillere aktararak var oluş sonlanır. Bilinenlerin aktarılması birikimi getirir ve her bir farklı yaşam hikayesi bu birikimi zengin kılar.

Bir çizgi üzerinde ilerleyen zaman, her bir adım öteye gittiğinde üzerinde var olanların gelişen yaşam biçimlerine şahit oluruz. Eskiye takılıp kalmanın, gelişimi negatif yönde etkilediği kişisel gelişimin önem verdiği başlıklardan biri olsa gerek. Beğenilere ayak uydurduğunuz, ihtiyaçlara cevap bulduğunuz, sorunlara çözüm üretebildiğiniz sürece canlı kalmayı başarıverdiğinizi hissedersiniz.

Tamam, içinizden bazılarına şu “çağa ayak uydurma” hızını ürkütücü bulma noktasında ben de katılıyorum. Zira çağı yakalamayı, manayı yok etme olarak görenleri sabaha kadar terlikle kovalayabileceğimi cümleye “zira” olarak başladığımdan anlamak mümkün… Fakat farklı tekniklerin kullanılması, daha önce yan yana gelmemiş malzemelerin bir arada oluşu, birbiri ile ortak hiçbir alanı olmayan figürlerin birleştirilmesi ya da üçüncü bir gözü hayal etmek heyecan verici değil mi?Huzuru, iki dağ arasında görünen yarım güneş, maviye boyanmış bulutlar ve bacası tüten, ağaçlar arasına saklanmış tahta bir ev ile anlatmanın ötesine geçilebileceğini çok kere gördük. Contemporary Ceramic ile D’ART Galeri’nin sezon açılışını gerçekleştireceğimiz yeni sergimizde bu bakış açısıyla yol aldık.

Kıymetli seramik sanatçıları Aziz Baha Örken, Elif Aydoğdu Ağatekin, Gözde Çiçek, Hasan Numan Suçağlar ve Kemal Uludağ elleriyle şekillendirdikleri eserlerini sizler için “Contemporary Ceramic” de buluşturdu. Beş farklı bakış açısının, geleneksel seramik sanatını çağımıza uyarlayarak yakaladığı ahenge şahit olmaya ne dersiniz?

9 Eylül 2017 Cumartesi akşamı 18:30’da D’art Galeri’de gerçekleşecek olan açılışın akabinde 01 Ekim 2017 Pazar gününe kadar sürecek olan serüvende sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

Saygı ve sevgilerimizle,

D’art Galeri

Adres: Bereketzade mahallesi, Hacı Ali sokak, Şükran Apt. No:8, Kuledibi/Beyoğlu/İstanbul