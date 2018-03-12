Çocuklarla İletişim

Çocuklarımızla kurduğumuz iletişimde kullandığımız dile dikkat edersek hem kendi yaşam kalitemizi hem de çocuğun yaşama olan güvenini arttırırız. Hem yetişkin hem de çocuk bakış açıcısından bakmayı bize onlar öğretir. Bu, zaman içinde gelişir. Her süreci özümseyerek yaşarsak farkındalığımız da artış göstermiş olur.

Biz büyükler çocuklarımız ile iletişim kurarken farkında olmadan hatalar da yaparız. Bu hataların bize öğrettiklerine odaklandığımızda olayları sürekli tekrar etmeden çözüm yollarını kolayca bulabiliriz.

Peki bu hatalar neler?

Anlattıkları konular saçma ya da bize komik dahi gelse dikkatimizi kaybetmeden dinlememiz gerekir. Anlamadığımız yerlerde kısa sorular sorarak daha iyi anlamaya çalışmalıyız.

Dinleme süresi boyunca “evet”, “anlıyorum”, “elbette” gibi onu dinlediğimizi gösteren kısa kelimeleri de kullanmaya özen göstermeliyiz. Beden dilimiz ile (kafamızı sallayarak, hı hı diyerek) bu dinlemeyi devam ettirebiliriz.

Anlatım süresince öğüt vermekten, kendimizden örnek göstermekten ve yargılamaktan kaçınmalıyız.

Dinleme ve anlama süresi boyunca kabul dilimizi kullanmaya önem göstermeliyiz. Onun tarafından bakarak bakış açımızı empati kurarak değiştirmeliyiz.

Sürekli sorgulayıcı ve meraklı bir yetişkin yapımızı bırakıp, paylaşımcı ve güven veren karakterimizi öne çıkartmalıyız.

Yaptığı ve gittiği yerleri o dile getirmeden tahminlerde bulunmamalıyız. Sabırla onun dile getirmesini beklemeliyiz.

Başka çocukların iletişim şekli ile çocuğumuzu kıyaslamamalıyız.

İlgi alanları hakkında bilgi toplamak için gözlem yapmalıyız. İlgi alanlarını besleyici aktiviteleri birlikte yapmak için önerilerde bulunmalıyız.

Kendi alanı içinde (odası, arkadaşları ya da hobisi ) onun onayı olmadan rahatsızlık vermemeliyiz.

Onların üstün olduğu konularda, onlardan destek almalıyız. Her şeyi ben biliyorum tavrını değiştirmeliyiz.

Konuşma dilimizi nazik ve samimi tutmak için gayret sarf etmeliyiz.

Öfkelenme durumumuz da bulunan alanı kırmadan terk etmeli ya da yönetmeye çalışmalıyız.

Söylediğimiz her kelime ve cümleler çocuklarımızın iç seslerinde yaşam boyu iz bıraktığını unutmamalıyız.

Hayatımızın gelişimi süresince, nasıl bir iletişim kuracağımızı bize çocuklarımız öğretmektedir. Nasıl ki onlar bizden birçok şey öğreniyorlarsa bizler de çocuklarımızdan birçok şey öğreniyoruz. Bu değişim boyunca iletişim dilimizi ne kadar çok değiştirmeye istekliysek, yaşamdaki değişimlerimiz de o kadar keyifle ilerler.

Zeliha Dağhan