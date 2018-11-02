Çocuklarımıza Ne Öğretelim?

Hepimiz yer yer çocuklarımıza neyi öğreteceğimiz ve hangi değerleri vereceğimiz konusunda tereddüte düşeriz. Günümüz dünyasındaki hızlı değişimlere ayak uydurmaya çalışırken, aynı zamanda çocuklarımızın daha güçlü, daha insancıl ve güzel değerlere sahip olmasını isteriz.

Bundan birkaç yıl önce bir danışan aile ve çocuğuyla yapmış olduğum seans sonrasında kendi kendime çocuklara hangi değerleri vermeliyim listesi hazırlamıştım. Not defterlerimi karıştırırken bu liste elime geçti, hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim:

1- Hayal kurmak yaratıcılık için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ama hayatla ilgili her zaman gerçekçi olsunlar. Dünya tüm insanların uyum sağlayabilmesi için zor bir yer. Bu nedenle bu gerçeği kabul ederek yaşarlarsa daha az hayal kırıklığı yaşarlar. Anne baba olarak verdiğimiz sevgi onları güçlü kılsın. Ama önce kendi potansiyellerine, güçlerine güvensinler. Karşılarına çıkacak zorluklarla baş etmeyi öğrensinler.

2- Ne yaparlarsa yapsınlar ama gerçekten sevdikleri işi yapsınlar.

3- Yaptıkları işi sevmenin yanı sıra işlerini mükemmel şekilde yapmayı öğrensinler. Bu dünyada milyonlarca öğretmen var belki ama işini en iyi yapan öğretmen yaptığı işten o denli keyif alır ve mutlu olur. Yaptıkları iş kendi yaşam çizgilerini belirler.

4- İnsanlara ve kendilerine verdikleri sözü tutsunlar. Kimsenin zamanını ve mutluluğunu çalmasınlar. İnsanlara tutamayacakları sözler vermesinler.

5- Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğrenmeyi bırakmasınlar. Öğrenme merakını yitiren insan yaşamdan da emekli olur. Viyana’da 72 yaşında Türkçe öğrenmeye çalışan bir hanımefendi ile tanışmıştım. Öğrenmek ve merak etmek beni güçlü kılıyor ve mutlu oluyorum demişti.

6- Gülümsemeyi ihmal etmesinler. Gülümsemeyi yaşam tarzı haline getirsinler. Gülümsemek, neşeli olmak insanı ruhen ve bedenen iyileştirir.

7- Kalplerini sevgi ve şefkatle doldursunlar. Hayat zaten herkes için zor, bu nedenle sevgisiz ve şefkatsizlikle hayatı daha da zorlaştırmasınlar.

8- Bireysel farklılıklara saygı duysunlar. Farklı kültürleri, inançları, ırkları oldukları gibi kabul etsinler. Hayat farklılıkların getirdiği zenginliklerle güzel.

9- Ülkemizde çok sık yapılan yaş ve cinsiyet ayrımını yapmasınlar. Her yaşın güzel olduğunu, her yaştaki ve cinsiyetteki bireyin yaşama hakkı olduğunu, herkesin bir gün o yaşa geleceğini bilsinler. Bu bireylerin hayatla ilgili engin tecrübelerinden öğrenecek çok şey olduğunu bilsinler.

10- Hepsinin yaşamlarını anlamlı kılacak amaçları olsun. Örneğin bir müzik aleti çalsınlar, sanatla ve edebiyatla uğraşsınlar. Yardım kuruluşlarında aktif çalışarak yardım etmenin manevi hazzını yaşasınlar.

Gördüğünüz üzere listenin ucu oldukça açık. Sizler de bunlara anlamlı değerler ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki hayat paylaşınca güzel…

Nermin Sarıbaş