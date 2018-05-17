Ceylan Atuk, Düş Dünyam Sergisi artgalerim BEBEK’te

CEYLAN ATUK

“Düş Dünyam”

14.05 – 03.06.2018 tarihleri arasında

artgalerim BEBEK’te …

Gelecek, bize doğru geliyor mu? Yoksa biz mi ona doğru gidiyoruz? Bir sonraki an, aslında gelecek değil mi? Şu an, bir adım sonra geçmiş olmayacak mı? Peki yanından geçip gittiğimiz geçmişimizden bize ne kaldı? Bu soruları kalbimizde taşıyarak ilerliyoruz hayatta. Anılarımızın ilkinden bugüne acı ve tatlı duygular bilincimize eşlik ediyor. Peki aslında benliğimizi ne kaplıyor?

Düşlerimiz. Bizi biz yapan, geçmişten zevk alan, geleceğe doğru hevesli bir halle sirayet eden düşlerimiz. Oscar Wilde’ın da dediği gibi, kimse geçmişini geri alacak kadar zengin değil. Bu yüzden onunla yüzleşmekten başka şansımız yok.

Böylesine bir yüzleşmenin sonunda kendimizi bir yol ayrımında bulacağımız aşikâr; ya tıkanıp kalır insan böyle bir durumda ya da yola devam eder.

Peki nasıl?

Aydınlık düşlerine sarılarak… O kadim ışıkla geçmişin karanlık, bazen acı verici dehlizlerinden çıkabilir. Zamanın bize sunduğu tek gerçek “andır” ve an, ister uykuda ister uyanık olsun, bir insanı insan yapan ve onu biricik kılan düşlerle şekillenir.

Ziyaret günleri ve saatleri:

Pazartesi – Cumartesi 10:00 – 18:00

CEYLAN ATUK

Ceylan Atuk, İsviçre’de başladığı sanat eğitimine, Türkiye’de ağırlıklı olarak resim üzerine çeşitli atölyelerde yaptığı çalışmalarla devam etti. Daha sonra katıldığı aile şirketinde önce stilist sonra moda danışmanı olarak çalışan Atuk’un fotoğrafa duyduğu merak onu bu konuda eğitim almaya itti. Bir dekorasyon dergisinde staj yaptı ve oradan fotoğraf alanına geçti. O ana kadar elde ettiği tüm güzel sanatlar birikimlerini kullanabileceği ve kendine özgü bir stilde yaratabileceği fotoğrafçılık dalı ve her anı değerlendirebilme duygusu ona çok çekici geldi. 2000 yılında Bilgi Üniversitesi’nde fotoğrafçılık eğitimi aldı ve ardından çeşitli atölyelerde çalışmalarına devam etti. Birçok

fotoğraf sanatçısıyla birebir çalıştı. Uzmanlıklarından faydalandığı her fotoğrafçının kendisine kuvvetli bir alt yapı kazandırdığını belirten sanatçı katıldığı pek çok yarışmada derece aldı.

SERGİLER

2017 Art Fair Paris Foto Fever, Paris

2016 “Tekneler”, Contemporary İstanbul, Gama Galeri, İstanbul

2015 “Esir Pazarı / Slave Market”, Contemporary İstanbul, Gama Galery, İstanbul

2015 “Gizli Özne”, Gama Galeri, St. Helena Kilisesi, İstanbul

2013 “Su Aşkın Gözyaşları Gibi / Water Like Tears of Love”, İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul

2012 “Perde Arkası”, Bahçe ve Dekorasyon Fuarı, İstanbul

2012 “Perde Arkası”, Arc Galeri, İstanbul