Cevizli Kurabiye Tarifi

Bu tarife ilham veren Aşk Mektupları adlı bir film. Konusunu öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız.

Malzemeler (24 adet):

3,5 su bardağı un

2elli gr tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket hamur kabartma tozu

Üzerine serpmek için pudra şekeri

İç harcı için

300 gr ceviz içi

2 tatlı kaşığı irmik

3 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

Yoğurma kabına; elenmiş unu, oda sıcaklığındaki tereyağını, toz şekeri ve kabartma tozunu koyun, iyice yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

Bu arada ceviz içlerini bıçakla dişe gelecek boyutta keserek ufaltın. Cevizlere; irmiği, balı ve tarçını ekletip karıştırın. Fırını 180 derecede ısınmaya alın.

Dolaptan çıkardığınız hamuru 3 parçaya ayırın. Oklava ile yaklaşık yarım cm inceliğinde açın. Çapı 7,5 cm olan kalıpla veya bardakla yuvarlaklar kesin. Her yuvarlağın ortasına birer tatlı kaşığı iç malzeme koyun. Üç yanını ortaya doğru kaldırın. Ortadan iç malzemenin görüneceği boşluk bırakarak yapıştırın. Böylece tıpkı korsan şapkası gibi üçgen bir kurabiyeniz olacak. Kurabiyeleri yapışmaz kağıt serili tepsiye aralıklarla dizin. Diğer hamur parçalarına da aynı işlemi uygulayın.

Önceden ısıttığınız fırında hamur bölümleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri 10 dakika soğuması için bekletin. Sonra da üzerlerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun.