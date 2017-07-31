Büyükada’nın Terk Edilmiş Kayıkları Bir Sergiye Can Veriyor

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Büyükada’nın terk edilmiş kayıkları, sürgün hikâyeleriyle yeniden hayat buluyor.

Büyükadalı Tekstil Sanatçısı Gül Bolulu’nun sürgün hikayelerinden yola çıkarak tasarladığı, haksızca yerinden yurdundan edilmiş herkese bir saygı duruşu niteliğindeki Sürgün Kayıkları sergisi 14 Temmuz saat 19.00’da Adalar Müzesi Aya Nikola Hangar orta bahçesinde açılacak. Sergide, Gül Bolulu’nun terk edilmiş kayıkları Ödemiş ipeğinden yelkenlerle buluşturduğu tasarımlar ziyaretçilerle buluşacak.

Büyükada’da yaşayan tekstil sanatçısı Gül Bolulu’nun uzun zamandır hayalini kurduğu tasarımlarını gerçeğe dönüştürerek; sürgüne gönderilen insanların umutsuzluklarını, hayal kırıklıklarını, bilinmezliklerini ve korkularını anlattığı, terk edilmiş kayıklar ve Ödemiş ipeğinden yelkenleri buluşturan Sürgün Kayıkları sergisi 14 Temmuz’dan itibaren Adalar Müzesi Aya Nikola Hangar orta bahçesinde, 09.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak görülebilecek. Tarih boyunca yelkenliler ve sandallarla gerçekleşen sürgünlerden esinlenilerek hazırlanan sergide her bir yelkenin ve sandalın ayrı bir hikâyesi olacak. Eski tekneler ve Ödemiş ipeğiyle özenle hazırlanan bu tasarımlar aracılığıyla, yurtlarından ayrı kalan insanların acıları saygıyla anılacak.



Tekstil Sanatçısı Gül Bolulu, projesini şöyle anlattı: “2016 da Marmara Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen “Bezce” sempozyumunun bir parçası olarak yaptığım tasarımda Ödemiş ipeklerini ve 1942 yıllarında Ayvansaray’da üretilen küçük bir sandalı kullanmıştım. Buradan yola çıkarak yelken ve tekne ile ilgili birçok tasarım hazırladım. Hayallerim her geçen gün biraz daha büyüyordu. Hayallerimi paylaştığım arkadaşlarımla sergi mekanı düşünürken Büyükada’ da bulunan Adalar Müzesi’nin uygun olabileceği kanısına vardık. Mekan Adalar olunca, burada gerçekleştirilecek sergi fikri bende sürgün, deniz, rüzgar, insan ve tarih sözcüklerini çağrıştırdı. Adaya geldiğimden beri birçok sürgün hikayesi dinlemiş olmam ve sürgünün hala devam ediyor olması Adalara bakışımı etkiledi. Adalarda sürgün edilen ilk kişi Ermeni Piskoposu I. Narses’in ardından, yüzyıllar sürecek sürgün geleneği devam etti. Adalar Bizans döneminde, buradaki manastırlara ithafen Papadonisia olarak biliniyordu. Bu manastırlar buraya sürgün edilen ve bazıları Konstantinopolis’e asla dönmemiş imparatorlar, imparatoriçeler, patrikler sayesinde ünlenmişlerdi. Sürgün Kayıkları sergisinin hikayesi de bu sürgün hikayeleriyle başlar. Bu yelkenliler, sürgüne giden kişilerin umutsuzluklarını, bilinmezliklerini belki de korkularını da onlarla birlikte taşımışlardı. Bu sergide hayalimdeki yelkenlilerle, bu sürgün hikayelerine birazcık da olsa ses vermek istedim.”



Tarih: 14 Temmuz – 30 Eylül 2017

Yer: Adalar Müzesi, Aya Nikola Hangar Orta Bahçe

Adres: Yılmaztürk Cad. 177/1 Aya Nikola, Büyükada



Sergi ve müze Pazartesi hariç diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında açıktır. Sergiye giriş ücretsizdir.

Adalar Müzesi hakkında

www.adalarmuzesi.org

Adalar Müzesi, İstanbul’un ilk kent müzesidir ve Adalar Vakfı – Adalar Belediyesi ortaklığıyla 2010 yılında açılmıştır. İstanbul Adaları’nın tarihini, bugününü ve geleceğini anlatan, sahip olduklarını biriktiren, koruyan ve yarına aktaran Adalar Müzesi, iki farklı mekanda 800 m2 kapalı ve 1300 m2 açık alana sahiptir. Müze kurulduğu 2010 yılından bu yana on bir tematik sergiyi ziyaretçilere sundu. Müze bünyesinde, kalıcı koleksiyonların sergilendiği ana bölümlerin yanı sıra, yıllık sergilerin yapıldığı biri açık diğeri kapalı iki ayrı sergi alanı, arşiv, müze dükkanı, atölye, kafe ve kültürel etkinlik alanları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi, müze bölümleri, yıllık sergiler ve etkinlikler için: www.adalarmuzesi.org