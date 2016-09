Bursa Nilüfer Müzik Festivali Başlıyor!

| tarafından

2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenecek Nilüfer Belediyesi Müzik Festivali için hazırlıklar ara vermeden sürüyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Nilüfer Müzik Festivali, kapılarını 2 Eylül Cuma günü saat 14.00 itibari ile Balat Atatürk Ormanı’nda açacak. Katılımcılarına müzik ve eğlence dolu bir hafta sonu vaad eden festivalin ilk günkü konukları; İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions, Hey! Douglas ve Kaan Tangöze.

“Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Nilüfer Belediyesi Müzik Festivali bu yıl Oscar and The Wolf, Athena, Duman, İlhan Erşahin ve Kultur Shock gibi önemli isimleri ağırlayacak. Festival süresince 18 farklı ülkeden 128 sanatçı sahne alacak.

İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions ve Kaan Tangöze ile dolu dolu müzik!

3 gün boyunca, 3 ayrı sahnede 28 canlı performansın sergileneceği Nilüfer Müzik Festivali, 2 Eylül Cuma günü saat 14:00’de Balat Atatürk Ormanı’nda kapılarını açıyor.

Nilüfer Müzik Festivali, konser açılışını saat 20:15’de caz, rock ve dans müziğinin öğelerinin bir araya geldiği farklı müziğiyle dikkatleri üstüne toplayan İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions ile yapıyor. Saat 22.00’de solo performansı ile Kaan Tangöze’nin sahne alacağı festivalin son misafiri ise 70’lerdeki psychedelic, funk ve soul şarkıları disco ritimleri ile birleştirip tekrar düzenleyen Hey! Douglas olacak.

Müziğin sesi Bursa’dan yükseliyor!

Türkiye’de bir kamu kurumunun düzenlediği en büyük müzik festivali olma özelliği taşıyan Nilüfer Belediyesi Müzik Festivali geçtiğimiz yıl 60.000‘i aşan katılımı ile bu yıl kapasitesini “90.000”e yükselterek, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa’da buluşturmayı hedefliyor.

Festival süresince katılımcılara eşsiz bir atmosfer eşliğinde müzik dolu dakikalar vaad eden Nilüfer Belediyesi 200.000 m2 dev festival alanında müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Festival’in En Süslü Geyiği bu haftasonu belirleniyor

Bu yıl bir ilk olacak “#süslügeyik Kostüm Yarışması” etklinliği ile festivalin en süslü geyiği sosyal medya platformunda #süslügeyik ya da #suslugeyik hashtagleri ile belirlenecek. İster bireysel ister takımlar halinde katılım yapılabilecek yarışma da en beğenilen kombinasyon jüri elemesi sonrası açıklanacak. Kazanan katılımcı ise Nilüfer Belediyesi tarafından belirlenen sürpriz ödülünü alacak.

5000 kişi için kamp alanı

Haftanın yorgunluğunu müzik dolu saatler eşliğinde kamp yaparak geçirmek hayal değil. Bu yıl daha kapsamlı bir proje ile gündeme gelen Nilüfer Belediyesi, toplam 2000 kişinin görev alacağı, üç ayrı sahne, yiyecek- içecek, eğlence,oyun ve 5000 kişi kapasitelik kamp alanlarından oluşan festival alanında; katılımcılar gün boyu etkinliklere katılarak kaliteli müzik ile keyifli vakit geçirecekler.

Yemyeşil kamp alanında düzenlenecek yoga aktiviteleri ile katılımcıların yoğun şehir temposundan uzaklaşarak hem stresten arınacağı hem de kaliteli müzik ile keyif dolu anlar geçireceği bambaşka bir festival deneyimi sunacak.

“Haftasonu müzik bir vapur mesafesi uzaklıkta! Eğlenceye denizden git!”

İster renkli bir hafta sonu geçirmek isteyenler, ister iş çıkışı haftanın yoğun temposundan kurtulmak isteyenler için biletleri Biletix’ten satışa çıkan Nilüfer Belediyesi Müzik Festivali’ne ulaşım oldukça kolay. Özellikle İstanbul’dan katılım sağlayacaklar için bir vapur mesafesinde olan Bursa’ya varışın ardından, kentin çeşitli buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidilebilecek. Servis lokasyonları ve saatleri ile ilgili detaylı bilgiye www.nilufermuzikfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

Oscar and The Wolf

Belçikalı grup Oscar and The Wolf, yayınladığı iki adet EP’nin ardından 2 yıllık turne sonrası ilk uzunçalar albümleri Entity’i geçtiğimiz yıl yayınladı. Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams’ın da katkıda bulunduğu “Entity” adlı albümüyle Oscar and The Wolf, Belçika listelerinde zirveye oturdu. Montreux Jazz ve The Great Escape festivallerinde sahne alan Oscar and The Wolf Nilüfer Müzik Festivali’nde hayranları ile buluşacak.

Duman

Milyonların takip ettiği ünlü rock grubu Duman, Nilüfer Müzik Festivali’nde sevenleri ile buluşuyor. Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000’lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen grup, 2013 yılında son albümü Darmaduman ile dinleyicileri ile buluşmuştu.

İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions

İlhan Erşahin, İstanbul Sessions projesiyle, İstanbul’un eklektik ruhunu kendi tarzında tercüme ederken caz, rock, ve dans müziğinin öğelerini bir araya getiriyor. İlhan Erşahin’nin İstanbul Sessions projesi 2006 yılından bu yana Avrupa’nın en prestijli festivallerinden, Brezilya’ya, İstanbul’daki en büyük festivallerden, New York Summer Stage’e kadar pek çok önemli sahnede yer aldı. 2009’da usta Fransız trompetçi Erik Truffaz’ın konuk olduğu ilk albümlerini yayınlayan İlhan Erşahin ve ekibi, son olarak ikinci albümleri Night Rider 2012’de yayınlandı. İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, şu an üçüncü albümleri üzerinde çalışıyor.

İlhan Erşahin -Saksafon

Ozan Musluoğlu – Bas

Turgut Alp Bekoğlu – Davul

İzzete Kızıl – Perküsyon

Kultur Shock

Seattle’da ikamet eden, iki Bosnalı, iki Bulgar, üç Amerikalı ve bir Japon’dan oluşan Kultur Shock 20.yıl turnesini Nilüfer Müzik Festivali’nde bitiriyor!

Kurulduğu 1996 yılından bu yana sayısız konser veren ve dünyanın dört bir yanında fanatik bir kitle edinen Balkan punk ekibi Kultur Shock, 2011 yılının Mart ayında Ministry of Kultur isimli 7. albümüyle geri döndü. Sıklıkla destekçileri olan System of a Down ve turnelerine eşlik eden Gogol Bordello ile karşılaştırılan Kultur Shock, köklerinden gelen bir tutuculukla Batı’ya ait rock müziği bir araya getirirken bütün bu kavramları da sıklıkla sorguluyor.