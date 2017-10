| tarafından

Bugünü değiştiremezsiniz, çünkü bugün geçmiş eylemlerinizin sonucudur.

Hayat sürekli akan bir nehire benzer ya da manevra yapması zaman alan hareket halindeki bir gemiyi andırır. Hayatı ani yön değiştirmeye zorladığında bunu başaramaz ve hasarlara, en azından zorluklara neden olursunuz. Oysa insan hep bugünü değiştirmeye çalışır. Bu yüzden de şimdiki zamanda hissettiği duygular yüzünden aklı karışır. Şimdiki zamanda hissettikleri geçmiş eylemlerinin sonucu olduğu için şu an yaptığı eylemler ya da yatırımlar şimdiki zamandaki algılarını değiştirmez. Böyle olunca şimdiki zamanda yaptığı eylemin bir işe yaramadığını zanneder. Bu tıpkı göbekli bir insanın spor salonuna gidip kendini öldürerek agzersiz yaptıktan sonra aynadaki göbekli haline bakıp sporun bir işe yaramadığını düşünmesine benzer. Hayat yavaş yön değiştiren sürekli akış halidir.

Bugünü değiştirebilirsiniz!



Değiştirebilirsiniz çünkü şimdi hissettimlerimiz geçmiş eylemlerimizin sonucu olsa da bu deneyime vereceğimiz tepki şimdiki zamandaki irademiz, yani karmamız ile belirlenir. Karma, her tür iradi eylem anlamına gelir. İradi eylemlerin sonuçları iradi eylemi başlatan zaman akışını ve bu akışın muhatabı ya da sorumlusu (?) olan kişiyi etkiler. Hayatın akışını olumsuzdan olumluya değiştirmenin yolu şimdiki zamana tahammül etmek ve şimdiki zaman ile ilgili yorumumuzu değiştirmek ile olur.

Aynı şeyleri, onlara hep aynı tepkileri vererek değiştiremezsiniz.

İlk olarak tepkilerinizi beklendik tepkilerden kurtarmalı, daha bilge tepkilere dönüştürmelisiniz. Örneğin kimse spor salonunda aynadaki göbekli insanı görmekten hoşlanmaz ama bu göbek geçmiş eylemlerin sonucudur. Buna katlanmalı, bunu bir üzüntü konusu yapmak yerine bir motivasyon aracına dönüştürmelisiniz.Şimdiki zamanda yaptığınız spor acı verici olacak ve şimdiki görüntünüzü değiştirmeyecektir. Eğer acıya katlanır ve devam ederseniz kısa süre sonra şimdiki zamandaki iyi eylemleriniz sonuç vermeye başlayacak. Sonuç almaya başlayınca aynadaki görüntünüzü biraz daha beğenecek, spordan biraz daha zevk alacaksınız. Her geçen gün spor daha zevkli olacak. Bir zamanlar uygulamakta zorlandığınız doğru eylem artık sizin için zevk verici ve daha az zahmetli bir eyleme dönüşecek. Bu sayede hayatınız yeni bir yön kazanmış olacak.

Elbette mesele kilo vermek değil. Bunu hayata ani yön değiştirtemeyeceğimizi ama şu anki yaklaşımızı değiştirerek ona yavaşça yön değiştirtebileceğimizi açıklamak için bir örnek olarak kullandım. Yine de hayatta öyle şeyler deneyimleriz ki olan biteni anlaması kilolu bir göbeği anlamak kadar kolay olmaz. Bazen karmik sonuçlar o kadar gizemli olur ki bu ızdırabı niçin çektiğimizi anlamayız. Acıdan kurtulmak için sağa sola saldırır çevremize ve kendimize zarar veririz. Kilo meselesi olsun gizemli bir karmik sonuç olsun aslında bir şey değişmez. Şu an deneyimlediğimiz şeye bir anlam, bir sebep bulalım ya da bulmayalım yapılacak şey onu kabul etmek ve ona tahammül etmektir. Ardından onu değiştirmek için şimdiki zamanda sonuç alamayacağımız doğru eylemlere başlamalıyız. Bu kararın kendisi bile şimdiki zamanda hissettiklerimizi değiştirecek, hayat nehrini yeni bir yöne doğru döndürmeye başlayacaktır.

Eylemlerinize dikkat edin.

Eylemlerinize özen gösterin. Şu an yapacağınız hatalı ya da kötü bir eylemin hazzını alıp bedelini ödemeyebilirsiniz. Bugün yediğiniz o kocaman pasta dilimi bugün sizin için bir haz kaynağıdır ve bir anda göbekli bir insan olmanıza sebep olmaz. Bugün yaptığınız spor da belki acı kaynağıdır ve sizi bir anda atletik bir insana dönüştürmez. Sadece unutmayın ki kötü bir eylemin hazzını şimdi alır ama bedelini sonra ödersiniz. Haz veren her yanlış eylem geleceğe mutsuzluk borçlanmaktır. Bu sebeple iyi bir hayat yaşamak doğru eylemlerinize bağlıdır. Yanlış eylemin kalbinize sızmasına izin vermeyin. Yanlış eylemin şimdiki hazzı her zaman ona bedel ödemeden sahip olduğunuz yanılgısı ile el ele gider. İyi eylemlere yatırım yapın. Bir yanda iyi eylemler yapmayı sürdürürken iyi eylemlerinizin sonuçlarını almaya başladığınızda, kötü eylemle asla ulaşamayacağınız bereketli, mutlu ve bilge bir hayata kavuşacaksınız.

Cem Şen

