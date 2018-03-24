Bu Toprakların Sesleri TROY ve Evrencan Gündüz İş Birliği ile Sizlerle

Evrencan Gündüz, çekimlerinin Riva’da Toplum Destekli Permakültür Uygulama ve Ortak Yaşam Çiftliği Projesi olan Permakamp’ta yapıldığı projenin dördüncü türküsü olan Ordu’nun Dereleri’ni canlı performansla yorumladı.

Türkiye’nin eşsiz zenginliğini, köklü ödeme alışkanlıklarını ve dinamizmini Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne dönüştüren TROY, genç sanatçı Evrencan Gündüz ile birlikte bu toprakların ortak değerlerini keşif yolculuğunu sürdürüyor. Çalın Davulları, Vardar Ovası ve Iğdır’ın Al Alması türkülerinin ardından, serinin dördüncü türküsü Ordu’nun Dereleri oldu.

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile Evrencan Gündüz’ün “Bu toprakların sesleri”ni müzik severlerle buluşturmak için yaptıkları iş birliği tüm hızıyla devam ediyor. 2017’de başlayan bu eşsiz müzik yolculuğunun son türküsü Ordu’nun Dereleri oldu. Evrencan Gündüz “Bu toprakların sesleri” projesi kapsamında daha önce de Çalın Davulları, Vardar Ovası ve Iğdır’ın Al Alması türkülerini seslendirmişti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016’da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY, tüm özelliklerini ve ilhamını Türkiye’nin toplumsal dinamizminden ve asırlara yayılan ödeme alışkanlıklarından alıyor. “Paranın ve ticaretin doğduğu topraklarda neden Türkiye’nin kendi ödeme yöntemi olmasın?” sorusuyla yola çıkan TROY, türkülere kattığı yenilikçi yorumlarla tanınan başarılı sanatçı Evrencan Gündüz’le bu toprakların nadide melodilerini keşfetmeyi sürdürüyor.

BKM Hakkında

1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), halihazırda 28 banka olmak üzere 32 üyeye sahiptir. Bankaların operasyonlarını kolaylaştırma ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırma odaklı faaliyetler yürüten BKM, ödeme sistemleri ekosistemine güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kurumdur. “Nakitsiz ödemeler toplumu” hedefini sahiplenen bir kurum olarak 2012 yılında Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express’i hizmete sunmuştur. Türkiye’de nakitsiz ödemeler toplumu hedefi bilincinin artmasına yönelik birçok tanıtım projesine ve iletişim kampanyasına imza atan BKM, sunduğu yenilikçi ödeme teknolojileri ve platformlarıyla da bu hedefe katkı sağlamaktadır. BKM, 2016 yılında Türkiye’nin ilk yerli kartlı ödeme şeması ve markası TROY’u da sektörün hizmetine sunmuştur. Bilgi için: www.bkm.com.tr

TROY Hakkında

TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (BKM) tarafından hayata geçirilen ve işletilen, nakitsiz ödeme yapılmasını sağlayan ulusal kartlı ödeme sistemidir. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM’den para çekimini sağlayan teknolojik altyapıdır. Nisan 2016 tarihinde hayata geçen Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile birlikte Türkiye kartlı ödemeler sektöründe yeni bir dönem başlamıştır. www.troyodeme.com

Evrencan Gündüz Hakkında

Evrencan Gündüz Şubat 1996 yılında Kadıköy’de doğdu. 13 yaşlarında, Ray Charles’ın filmi ile Blues müziğine olan hayranlığı başlamış oldu. Zaten içinde yaşadığı Türkiye topraklarının müziği ile harmanlanan kültürüne, Jimi Hendrix, BB. King, Albert Collins, Fredie King ve James Brown’nun müziklerini dinleyerek yeni bir vizyon kattı. Bu da yaptığı müziğin kalitesini ve tarzını bu yönde belirledi. Liseler arası müzik yarışması olan Rock’n Purple’da en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü, Dont Let Me Down (Beatles) parçasında yaptığı düzenleme ile kemençeyi parçada kullanarak, en değişik enstrüman ödülüyle toplamda 3 ödül kazanmıştır. 8 Ekim’de yayınlanan “Evrencan ve Uzaylılar” EP’si Apple Music albüm listelerine ilk 10’dan, iTunes Music Store albüm listelerine 1. sıradan giriş yaparken, tüm şarkılar Spotify Türkiye – Viral 50 listesinde ilk 10’da yer aldı. Nisan ayında ikinci EP’sini çıkaracak olan Evrencan Gündüz, 20 Nisan’da albüm lansman konserine hazırlanıyor.