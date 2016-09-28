Bizden Müzisyenden Başka Bir Şey Olmaz!

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VAPUR GİDER, SEN DALGANABAK

Kadıköy Beşiktaş vapurunda rastladım onlara. Bir anın içinde onlarca insan, aynı gemide yolculuk yapıyorduk. Sessiz sedasız birbirimizden gözlerimizi kaçırarak, denize, düşüncelere dalarak, hesaplar yaparak ya da düşler kurarak geçiyorduk karşıya. Birden bir müzikle, tüm düşünce balonlarımız dağıldı ve hepimiz ortak bir anda toplandık. Kimimiz bacaklarımızla, kimimiz başımızla, kimimiz her an ortaya çıkmasından korkacağımız kıpır kıpır ruhumuzla. Üç genç adam, çaldıkları enstrümanlarla bir şey anlatır gibiydi bizlere; müzik evrensel bir dildi gerçekten ve biz o dile hiçbir şekilde kayıtsız kalamıyorduk.

Müzikleriyle, ruhları buluşturan ve etraflarına toplayan bu genç müzisyenleri görünce aklıma babamın sözü geldi: “Müzik hüznün, şiddetin panzehridir. “

Hüzünler, dalgınlıklar, yaşam telaşları anlık da olsa kaybolup gitmişti notaların eşliğinde. Bir de grubun isminin “Dalgana bak” olduğunu duyunca daha da mutlu oldum. “Eğer işitirsen dünya mesajlarla doludur ve her şey seninle konuşur “ felsefesiyle yaşayan bir insan olarak, bu karşılaşma da boşa olmamalı dedim ve Dalganabak Grubu’nu hem tanımak hem de sizinle tanıştırmak istedim.

6 genç adamdan oluşuyor bu grup. Aslında bu kadar değiller, daha fazlalar. Müzikle yoğrulmuş 30- 40 kişilik bir gruptan bahsediyorum. Altısı sabit diğerleri, dönüşümlü olarak gruba dâhil oluyorlar. Konservatuar mezunu ve kendi tabirleriyle birlikte büyümüş insanlar. Son nefeslerine kadar müzisyenlik yapmak istiyorlar ve bu konuda çok kararlılar. Konserler düzenliyor ve festivallere katılıyorlar, yani sadece vapurda değil, özgürce müziklerini yapabilecekleri her yerdeler. Destekleri olmadan albüm yapacak kadar cesurlar, onlar için her yer konser alanı ve vapur bu alanlardan biri. Sözlerini kendileri yazıyor, bestelerini kendileri yapıyor. Röportajımızda da okuyacaksınız, istedikleri tek şey, mesleklerini özgürce icra edebilmek. Onlar gemi batsa da sonuna kadar keman, saksafon, davul çalmaya ve müziklerini yapmaya devam etmeye kararlılar. Bizden müzisyenden başka bir şey olmaz diyen bu altı genç adamı ve müziklerini siz de çok seveceksiniz.

Niyetimiz, Dalganabak ile sohbetimizi vapurda gerçekleştirmekti ancak grup o gün albüm için stüdyoya gireceği için, küçük bir çay bahçesinde buluştuk ve sohbet ettik. Biz çok eğlendik ve keyifle müziklerini dinledik. Siz de dalganıza bakmak istiyorsanız, onları instagram ve facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. (facebook.com/ dalganabak.band / instagram/ dalganabak_ )

Bizim önerimiz, bir gün Kadıköy – Beşiktaş vapuruna binmeniz ve kendinizi müziğin dalgalarına bırakmanız…

Röportaj boyunca bana destek olan iki can dostum Eylül Açıkkol ve Zeynep Devir’e bu çalışmada gönülle bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Birlikte küçük bir ekip olduk. Hedefimiz, röportajlarımızın bir kısmını görüntülü olarak kaydetmek ve youtube kanalımızda yayınlamak. Bunun için elimizdeki olanaklardan yararlanıyoruz ve çok donanımlı değiliz. Bu nedenle özellikle sokakta yaptığımız röportajlarda ciddi bir ses problemi yaşadık. Eğer başarabilirsek, bu röportajımızın bir kısmını da görüntülü olarak kanalımızdan size yansıtmaya çalışacağız.