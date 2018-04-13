Bitter Çikolatalı Kek Tarifi

Chocolat filmiden ilhamla hazırlanan tarifimiz, filmde pastanenin mülk sahibi Armande ve torunu Luke’un La Chocolateria Maya’daki ilk buluşmalarında Vianne’in ikram ettiği çikolatalı kek.

Malzemeler (12 kişilik):

200 gr bitter çikolata

210 gr margarin

225 gr pudra şekeri

6 yumurta

200 gr un

1 çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı hamur kabartma tozu

2 tatlı kaşığı toz tarçın

2 yemek kaşığı kakao

Bir fiske tuz

Yapılışı:

Unu, karbonatı, kabartma tozunu ve toz tarçını eleyerek harmanlayın. 25 cm civarında çapı olan kelepçeli kalıbı yağlayın. Kakaonun yarısını çay süzgecine alıp kalıbın her tarafına eleyin. Fırını 180 derecede ısınmaya alın.

Oda sıcaklığındaki yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Aklarına bir fiske tuz ekleyin ve mikserle önce düşük, ardından yüksek devirde çırpın. Tamamen sertleşsin, hatta kabı ters çevirdiğinizde düşmeyecek kıvama gelsin.

Bitter çikolatayı küçük parçalara bölün. Benmari usulü (Bir miktar su koyduğunuz tencere üstüne suya değmeyecek şekilde cam veya porselen kap yerleştirin. Çikolatayı içine koyup altta su kaynarken erimesini sağlayın.) ile çikolatayı tamamen eritin.

Oda sıcaklığındaki 200 gr margarin ve elediğiniz pudra şekerini çırpma teli ile iyice karıştırın. Erittiğiniz çikolatayı içine döküp tekrar harmanlayın. Her seferinde bir yumurta sarısı ilave ederek kek karışımını çırpın. Yumurta aklarını ise 4 seferde ekleyin ve alttan üste yavaş hareketlerle hamura yedirin. Unlu karışımı da aynı şekilde birkaç kerede hamura ekleyin.

Kek hamurunu kalıba dökün, eşit dağılması için sağa sola sallayın ve fırına koyun. İlk 30 dakika kapağını hiç açmayın ki kabarıklığını kaybetmesin. Kek, fırınınızın özelliğinde göre 45-60 dakika arasında pişecektir. Kontrol için, kürdanı içine batırın, kuru çıkıyorsa pişmiştir.

Keki fırından aldıktan sonra esinti olmayan bir yerde 10 dakika bekletin. Kelepçelerini çıkarın. Üzerine çay süzgeci yardımıyla kalan kakaoyu serpin. Servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

Aylin Türkşen Aysel