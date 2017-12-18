Bir Film Bir Lezzet: Julie&Julia ile Patates Çorbası

Julie&Julia

Yönetmen: Nora Ephron

Oyuncular: Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina

ABD yapımı, 2009

Amerika’ya yemek yapmayı ve yemeyi öğreten kadın Julia Child ile işinden, evinden memnun olmayan, 30’una dayanmış olmanın bunalımını yaşayan Julie Powell’ın gerçek hikayeleri, “Julie&Julia” filminde bir araya geliyor. Paralel kurguyla aktarılan filmde, iki kadın da tutku ve cesaretle başarıya ulaşılabileceğinin canlı kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Upuzun boylu -1.88 cm-, titrek sesli, neşeli Julia, İkinci Dünya Savaşı sırasında gizli araştırmalar servisinde görev yaparken Paul ile tanışıyor. 1946’da evlenerek Paris’e yerleşiyorlar. Eşi diplomatlık yaparken Julia da oyalanabileceği uğraşlar peşinde koşuyor. Şapka yapım ve briç kursunda zaman geçirdiği sıralarda yemek yemekten büyük keyif aldığını anlıyor ve eşine iyi yemek pişirebilmek için Le Cordon Bleu’da aşçılık eğitimi alıyor. Adeta ikinci hayatına adım attığında 37 yaşında. Dünyaya veda ettiği 92 yaşına dek yemek kitapları yazdı, yemek eğitimi verdi, eğitim kasetleri hazırladı, tv programları yaptı, köşe yazarı oldu.

Eğitim kasetlerini izleyerek yemek yapanlardan biri de Meryl Streep’in annesi. Nerden nereye? Meryl çocukluk anılarında yer alan Julia Child’ı günün biri beyaz perdede canlandırdı ve “Altın Küre Ödülü” kazandı.

Child’ın 1961 yılında yazdığı “Fransız Mutfak Sanatında Ustalaşmak” kitabı, Quenns’e yeni taşınan, lise aşkıyla evli Julie Powell’a ilham veriyor. Bu kitap üzerine blog yazma kararı alıyor. “The Julie&Julia Project” adlı bloğu 2002 yılında bir akşam açıyor. 365 günde kitaptaki 524 tarifi yapan Powell’ın tutkusu ona yazar olmanın kapılarını açıyor. İlk kitabı film oluyor, onu Amy Adams canlandırıyor. Powell’ın filme konu olan bloğuna bir sebepten ulaşamıyoruz, 2010’dan bu yanan güncellenmeyen bloğu ise http://juliepowell.blogspot.com

2009 yılında vizyona giren Julie&Julia filmi, blog konusuna dayanan ilk büyük sinema filmi olarak biliniyor. Yönetmen Nora Ephron, “My Life in France” ve “Julie&Julia” kitaplarından uyarlayarak senaryoyu yazıyor. Meryl Streep’in (Julia) eşini Stanley Tucci (Paul), Amy Adams’ın (Julie) eşini ise Chris Messina (Eric) canlandırıyor.

Bu iki kadının en büyük destekçileri, uysal ve sevgi dolu eşleri. Paul, Sevgililer Günü’nde arkadaşlarıyla bir araya geldikleri kutlama sofrasında eşi Julia’ya “Ekmeğimin üstündeki tereyağı gibisin, aldığım nefesimin kaynağısın” diyerek derin sevgisini ifade ediyor.

Film boyunca çeşit türlü yemeğin yapılışına ve iştahla yenmesine tanık oluyoruz tabii. Julie, yemek kitabında yer alış sırasıyla ilerlediğinden başta bolca sos, bir ara üst üste enginar, deniz mahsülleri, sürekli ıstakoz pişiriyor.

Çok miktarda tereyağı kullanıyor. Ki filmin sonunda Julia Child Müzesi’ne gittiklerinde Julie hatıra olarak müzeye bir paket tereyağı bırakıyor. Bir gazeteye verdiği demeçten öğreniyoruz ki Powell hala bol bol tereyağı kullanıyor, hatta bu, yılda 30 kiloyu buluyor.

Yemekler içinde “Boeuf Bourguignon” ve “Hamura Sarılı Ördek” filmin önemli sahnelerinin başrolünde yer alıyor. Film için hazırlanan sitede tariflere de yer veriliyor.

http://www.sonypictures.com/movies/julieandjulia/recipe/ linkinden onlara ulaşabilirsiniz.

Julia ve Julie gerçek hayatta tanıştılar mı acaba? Child blog projesi hakkında ne düşündü? Bunları filmi izlemek isteyenler için saklı tutacağım. Bol yemekli, oyunculuklarıyla göz dolduran, müzikleriyle ve görüntüleriyle keyif veren bu film.



Patates Çorbası

Filmin uyarlandığı iki kitaptan biri Julie&Julia. Yazar Julie Powell, blog projesi boyunca yaşadıklarını aktarıyor, Julia Child’ın yolunu nasıl bulacağını gösterdiğini açıklıyor. Child’ın “Fransız Mutfak Sanatında Ustalaşmak” kitabını, Fransız yemekleri pişirmeyi öğrenmek için kullandığını zannederken aslında olasılıkların gizli kapılarının kokularını içine çektiğini belirtiyor.

Kitapta filme göre Julie&Julia Projesi hakkında daha fazla ayrıntı var. Bunlardan biri “Potage Parmentier” yani patates çorbası. Julia Child’ın yazdığı ilk kitabın ilk tarifi.

Julie yorgun argın olduğu bir akşam alışveriş yapıp eve varıyor. Aldıklarına bakınca anlıyor ki Julia Child’ın patates çorbasının malzemelerine sahip. Eşi Eric’le beraber patates çorbalarını içtikleri o gece projenin başlamasına karar veriyorlar ve bloğu açıyorlar.

Malzemeler:

500 gr patates

2 adet pırasa

1 litre su

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz

İsteğe bağlı olarak havuç, brokoli ve taze fasulye eklenebilir.

Yapılışı:

Patatesleri soyup küp doğrayın. Pırasanın yeşil yapraklarından yıpranmış olanları çıkarın. İnce doğrayıp yıkayın ki toprakları gitsin. Tüm sebzeleri tencereye koyup üzerine 1 litre su ve damak tadınıza uygun miktarda tuz ekleyin.

Yaklaşık 45 dakika kaynattıktan sonra blendırdan geçirin. Tereyağını ekleyip bir taşım kaynatın. Bu noktada az miktarda haşlanmış havuç, brokoli ve taze fasulye ekleyebilirsiniz. Çorbayı kaselere koyup üzerlerine maydanoz serpiştirin.