Bilimle Dolu Bir Yaşam: Prof. Dr. Altan Onat

İnsanlar vardır, kararlı ne istediğini iyi bilen, hedef odaklı ve hiçbir şeyin verdiği karardan döndüremediği, Profesör Altan Onat böyle bir insandı. Kendimi şanslı hissettiren hocanın hayatının son yıllarında onunla çalışma fırsatı bulmaktı. Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışması nedeniyle yoğun çalıştık, çabaladık. Her taramanın ardından büyük bir heyecanla laboratuvar sonuçlarını bekler, en küçük bir gecikmeyi istemezdi. Laboratuvar sonuçlarımızdan çıkan sonuçlarla fikirler üretir, sonuçları heyecanla konuşur, tartışırdık. (TEKHARF) sonuçlarından yaptığımız yayınlara bilim insanlarının ilgisinden, farklı ülke ve toplumlarda benzer sonuçların elde edilmesinden, dünya tıbbında ileri sürdüğü tezlere benzer sonuçlar gördüğünde sevinirdi. Birkaç yabancı dili çok iyi bilen Profesör Onat literatürü takip eder, her yıl yeni yayınlanan araştırmaları, makaleleri okur bilgileri paylaşırdı. Kısa konuşurdu, çok düşünür ve çalışırdı, daima nazikti.

İsviçre’nin Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi ile başlayıp Zürih ve Mayo klinikle devam eden kariyer yolculuğu İstanbul Tıp Fakültesinde profesör olana kadar devam etmiş, güçlü, tasarımcı, farklı kişiliği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyeleri arasında yer almasını sağlamıştır.

Araştırma, eğitim ve bilimsel yayın onun en önemli uğraşı olmuş, bilimsel başarı ölçüsü olarak kabul edilen bilimsel makale ve yayın sayısını emekli olduktan sonra en yüksek seviyeye çıkarmış ve ölümüne kadarda böyle devam etmiştir. Profesör Onat bilim adına sorumluluk almaktan hiç çekinmemiş, aralıksız on sekiz yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi dergisinin editörlüğünü yürütmüştür.

Ülkemizde, Ulusal Kalp Sağlığı Platformu’nun kurucu başkanı olarak ulusal çalışmalara başkanlık etmiş, Türkiye Tıp Akademisi Trombus Derneği’nin yanı sıra 24 yıl başkan ve genel sekreter olarak Türk Kardiyoloji Derneği’nde görev yapan hoca son günlerine kadar düzenli olarak haftada 2 gün Türk kardiyoloji derneğinde bilimsel faaliyetlerine devam etmiştir.,

Türk ve dünya tıbbına büyük katkı sağlayan, ülkemizin 27 yıl ile en uzun süredir devam eden ve gururla iftihar edeceğimiz, Türk halkında koroner arter hastalığına yol açan risk faktörlerinin tespit edilmesi amacı yapılan en geniş katılımlı ve kapsamlı çalışma Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasına ölümüne dek sorumlu baş araştırmacı olarak devam etmiştir.

1980’li yıllarda tıp literatürüne kendi adıyla anılan iki ayrı genetik sendromu kazandıran Prof. Onat, 30 kitabı veya kitap içinde bölümü, 400 kadar bilimsel makalesi, yayınlarına yapılan 5000’e yakın atıf ile ülkemizin ve iftihar duyduğu bir tıp ve bilim adamıdır.

1993 yılında Roche Kardiyoloji Araştırma,1998 yılında İstanbul Tabip Odasının Tıp Hizmet, 2001 yılında Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Araştırma, 2004 yılında Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülüne layık görülmüştür. 1992 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin gümüş madalyası, 2004 yılında da Türk Kardiyoloji Derneği’nin altın madalyası ile takdir edilen Profesör Onat’ın biyografisi, Who’s Who in the World 1980-1987, Günümüz Türkiye’sinde Kim Kimdir 1985-97, Longman Who’s Who in Science 1983-90 baskılarında yayınlanarak kedisi onurlandırılmıştır.

Anılarımıza değer katan yaşadıklarımız kadar, dostluklarımız, vefa duygumuzdur. Yaşadığım sürece sonsuz minnet ve saygı ile ruhun şad olsun sevgili Altan hocam.

Ayşem Kaya