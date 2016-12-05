Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Aralık Ayı Boyunca IMOGA ART Gallery Kızıltoprak’ta
IMOGA ART GALLERY Aralık 2016’da Türk sanatının büyük ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. Türk resminde çok önemli bir yere sahip olan ve Akademi’de birçok değerli Türk ressamı yetiştiren öğretmen Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerine ders niteliğinde yazdığı “Renk ile Biçim” isimli metni üzerine kurgulanan sergide, aile koleksiyonuna ait özel yağlıboya eserlerin yanı sıra ilk defa izleyiciyle buluşacak 28 adet desen yer alacak.
Renk ile Biçim
Biçim dediğin her daim yanı başında
Elin kolun gibi senin
Sana yapışık
Renge gelince karmakarışık
Havada, suda, yedi kat yerin dibinde
Kuşta, kafeste, aldığın her nefeste gizli kapaklı
Biçim dediğin orta malı
Adın gibi gelir konar tepene
Ruhun duymaz
Rengin peşine düşeceksin
Aradığın kadar bulacaksın
Biri senden yakın sana
Öteki arslan ağzında
Bedri Rahmi Eyüboğlu “Biçim ile Renk” sergisi 7-31 Aralık tarihleri arasında Kızıltoprak IMOGA ART GALLERY de gezilebilir.