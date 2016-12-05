Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Aralık Ayı Boyunca IMOGA ART Gallery Kızıltoprak’ta

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IMOGA ART GALLERY Aralık 2016’da Türk sanatının büyük ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. Türk resminde çok önemli bir yere sahip olan ve Akademi’de birçok değerli Türk ressamı yetiştiren öğretmen Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerine ders niteliğinde yazdığı “Renk ile Biçim” isimli metni üzerine kurgulanan sergide, aile koleksiyonuna ait özel yağlıboya eserlerin yanı sıra ilk defa izleyiciyle buluşacak 28 adet desen yer alacak.

Renk ile Biçim Biçim dediğin her daim yanı başında Elin kolun gibi senin Sana yapışık Renge gelince karmakarışık Havada, suda, yedi kat yerin dibinde Kuşta, kafeste, aldığın her nefeste gizli kapaklı Biçim dediğin orta malı Adın gibi gelir konar tepene Ruhun duymaz Rengin peşine düşeceksin Aradığın kadar bulacaksın Biri senden yakın sana Öteki arslan ağzında

Bedri Rahmi Eyüboğlu “Biçim ile Renk” sergisi 7-31 Aralık tarihleri arasında Kızıltoprak IMOGA ART GALLERY de gezilebilir.