Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir.
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Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi Aralık Ayı Boyunca IMOGA ART Gallery Kızıltoprak’ta

05 Aralık 2016 yayınlandı | Martı Dergisi tarafından

IMOGA ART GALLERY Aralık 2016’da Türk sanatının büyük ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. Türk resminde çok önemli bir yere sahip olan ve Akademi’de birçok değerli Türk ressamı yetiştiren öğretmen Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerine ders niteliğinde yazdığı “Renk ile Biçim” isimli metni üzerine kurgulanan sergide, aile koleksiyonuna ait özel yağlıboya eserlerin yanı sıra ilk defa izleyiciyle buluşacak 28 adet desen yer alacak.  

bedri-rahmi-eyuboglu-sergisi-aralik-ayi-boyunca-imoga-art-gallery-kiziltoprakta

Renk ile Biçim

Biçim dediğin her daim yanı başında

Elin kolun gibi senin

Sana yapışık

Renge gelince karmakarışık

Havada, suda, yedi kat yerin dibinde

Kuşta, kafeste, aldığın her nefeste gizli kapaklı

Biçim dediğin orta malı

Adın gibi gelir konar tepene

Ruhun duymaz

Rengin peşine düşeceksin

Aradığın kadar bulacaksın

Biri senden yakın sana

Öteki arslan ağzında

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu “Biçim ile Renk” sergisi 7-31 Aralık tarihleri arasında Kızıltoprak IMOGA ART GALLERY de gezilebilir.

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