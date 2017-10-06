Bazı tarihler önemlidir…

Ben ilkbaharın ilk ayı olan Nisan ayını çok severim, tüm doğa yeniden doğar, ben Nisan’da doğmuşum. Haziran ayını çook severim, yaz aylarının ılık nefesini hissederim, hayatımın ılık nefesi oğlum Can eklendi yaşamımıza bir Haziran ayında…

Uzun yıllardır benim sevgilim, arkadaşım, kocam, dostum İlhan ile çok sıcak bir 5 Ekim günü birlikte yaşama kararımızı herkese ilan ettik…

İşte yine bir 5 Ekim geldi, parmak hesabı filan yılları hesapladım, epeyce olmuş… Bir de öncesi var… Tanıştığımızda ben 15, İlhan 19 yaşındaydı… Birlikte büyüdük, gerçekten birlikte büyüdük:))

Güzel günler hep oldu, oluyor, olmaya devam ediyor… Ancak zor günler, acılar, kavgalar da oldu, üzüldük, çözüm bulduk, hiç küsmedik, hiç ayrılmadık…

Hayatımda var olan tüm güzel insanlar için hep şükrediyorum. Beni hayatlarına aldıkları için, birlikte tamamlandığımız için…

Son yıllarda işimin sayesinde pek çok kişi ile iletişim becerilerimiz, ilişkilerimizi sağlıklı yaşamak konularında çalışıyorum.

Ve merak edip bana da soruyorlar; Nasıl bu kadar güzel sürdürüyorsunuz?

Ruh halime göre farklı farklı cevaplar veriyorumdur, şimdi bu soruya yeniden yanıt veriyorum.

Ben İlhan’ı seviyorum. Onunla yaşamayı seçtim ve birlikte yaşadığımız her anın keyfini çıkartmak için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. İlhan ile birlikte zaman geçiriyorum, o zaman diliminde ikimizin yaşamında da değer yaratacak anlar olsun diye çaba gösteriyorum.

İlişkimizi iki avucumun içinde tutuyorum, koruyorum. Konuşuyoruz, bol, bol konuşuyoruz, konuşurken birbrimizi dinliyor ve anlıyoruz. Sorunlarımız olduğunda birbirimizle değil, sorunla uğraşıyoruz. Sorunlarımızı bekletmeden çözerek ilerliyoruz.

Her ilişkinin kendi dinamikleri var. Biz birlikte çok zaman geçiriyoruz, ancak birbirimize özgür zamanda bırakıyoruz. Kendi uğraşlarımız, hobilerimiz ve arkadaşlarımız var. Zorlamıyoruz her yerde, herkes ile birlikte, hep yanyana olmak için…

Küçük çekirdek ailemde oğlum Can, kızımız Vega ile yaşadık. 7 yıl önce oğlumuz kendi evinde yaşamaya başladı. 3 yıl önce evlendi ve gelinciğimiz var artık. 3 yıl önce Vega kendi cennetine göçtü.

Bu sayfalara sığmayan kocaman aileme teşekkür ediyorum.

İşte bugün 5 Ekim ve içimden bunlar geldi; mutluyum, umarım yaşamına beni kabul eden herkesin daha mutlu olmasına katkım oluyordur…

Sevgiyle nefes alın, mutlu olmak için seçim yapın ve hep kendinizde kalın…